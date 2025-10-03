Suunto Vertical 2 dorazily do Česka. Přináší AMOLED, skvělou výdrž a LED svítilnu Hlavní stránka Zprávičky Suunto Vertical 2 nabízí 1,5" AMOLED displej se safírovým sklíčkem a integrovanou LED svítilnu Vydrží až 65 hodin s nejpřesnějším GPS režimem a až 20 dní při běžném používání Zařízení podporuje více než 115 sportovních režimů, obsahuje offline mapy a nabízí dvoupásmovou GPS Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Finský výrobce sportovních hodinek Suunto oficiálně uvedl na český trh svůj nejnovější outdoorový model Vertical 2. Tyto chytré hodinky zaměřené na dobrodruhy a outdoorové nadšence nabízejí vylepšený AMOLED displej, extrémní výdrž baterie a pokročilé navigační funkce. Základní verze startuje s cenou 14 980 Kč, zatímco prémiová titanová varianta je k dispozici za 17 480 Kč. Nový model Suunto Vertical 2 je navržen pro outdoorové nadšence, kteří potřebují spolehlivé hodinky do náročných podmínek. Oproti původní verzi přináší řadu vylepšení včetně jasnějšího a většího displeje, přepracovaného optického senzoru tepové frekvence a vestavěné LED svítilny. Hodinky jsou určeny především pro vícedenní expedice, horské aktivity a náročné sporty daleko od civilizace. CHCI SUUNTO VERTICAL 2 Displej a konstrukce pro všechny podmínky Suunto Vertical 2 disponují 1,5″ AMOLED displejem s LTPO technologií, který nabízí adaptivní obnovovací frekvenci pro optimalizaci spotřeby energie. Displej chrání odolné safírové sklíčko, které zabraňuje poškrábání i při náročných aktivitách. Konstrukce hodinek je navržena pro extrémní odolnost s vodotěsností do 100 metrů. Novinkou je integrovaná LED svítilna, která poskytuje bezpečnost a pohodlí po setmění. Základní verze má lunetu z nerezové oceli, zatímco titanová varianta nabízí ještě vyšší odolnost při nižší hmotnosti. Výdrž baterie pro dlouhé expedice Jednou z největších předností modelu Vertical 2 je extrémní výdrž baterie. V nejpřesnějším GPS režimu s dvoupásmovou technologií hodinky vydrží až 65 hodin nepřetržitého záznamu aktivit. V úsporném režimu Tour s nižší přesností GPS a vypnutým měřením tepové frekvence se výdrž prodlužuje až na 200 hodin. Při běžném používání jako chytré hodinky Vertical 2 fungují až 20 dní s aktivním měřením tepové frekvence, nebo až 30 dní s vypnutým senzorem. Tato výdrž umožňuje využívání hodinek i na několikadenních expedicích bez nutnosti dobíjení. Vylepšené sportovní a zdravotní funkce Suunto Vertical 2 nabízí více než 115 sportovních režimů pro různé aktivity od běhu a cyklistiky až po lyžování a plavání. Hodinky jsou vybaveny přepracovaným optickým senzorem tepové frekvence, který díky novému designu zadního panelu zajišťuje přesnější měření zdravotních metrik. Zařízení sleduje okysličení krve (SpO2), variabilitu srdečního tepu a kvalitu spánku. Funkce Training Zone a Suunto Coach poskytují analýzu výkonu a personalizovaná doporučení pro efektivnější trénink. Navigace a mapové podklady Pro bezpečný pohyb v terénu nabízí Suunto Vertical 2 detailní offline mapy a dvoupásmovou GPS pro maximální přesnost určení polohy. Inovativní funkce jako sportovně specifické teplotní mapy pomáhají najít populární trasy nebo se jim naopak vyhnout. Funkce Climb Guidance asistuje při plánování tras s ohledem na převýšení, sklon terénu a změny povrchu. Hodinky jsou vybaveny barometrem, výškoměrem a kompasem pro komplexní orientaci v terénu. Nechybí ani bouřkový alarm nebo informace o východu a západu slunce. Připojení a ekosystém aplikací Suunto Vertical 2 lze propojit s mobilními telefony s operačními systémy Android i iOS. Hodinky podporují synchronizaci s aplikací Suunto, která umožňuje detailní analýzu tréninků a plánování tras. Uživatelé mohou využít propojení s více než 300 partnerskými aplikacemi jako jsou Strava, Komoot nebo TrainingPeaks. Nový hardware s rychlejším procesorem a větší pamětí zajišťuje plynulý chod aplikací a připravenost na budoucí softwarové aktualizace. KOUPIT VERTICAL 2 Dostupnost a ceny v Česku Suunto Vertical 2 je na českém trhu k dispozici ve čtyřech barevných variantách – Arctic Gray, Pine Green, Canyon a Black. Základní model se standardní lunetou z nerezové oceli stojí 14 980 Kč, zatímco prémiová titanová varianta je k dispozici za 17 480 Kč. Všechny verze hodinek nabízejí stejné funkce a liší se pouze použitými materiály. Hodinky jsou dostupné u autorizovaných prodejců a na oficiálním e-shopu výrobce. 