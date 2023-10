Slevová akce na platformě Steam běží do 2. listopadu

Slevy sahají až do -90 %

Last of Us, Dead Space nebo Metro Exodus?

Každý podzim nás vývojáři tradičně zahrnou řadou slevových akcí, ať už je to Black Friday či halloweenské oslavy. Samozřejmě, ani Steam nezůstává pozadu. Výprodej nazvaný Steam Scream: The Revenge běží od 26. října do 2. listopadu.

Steam Scream: The Revenge Official Trailer

V rámci této akce nabízí slevy na řadu her, včetně titulů jako Black Mesa, Metro Exodus, logická adventura Little Nightmares II, Five Night at Freddys, survival Dead Space, Hollow Knight, Stray a dokonce Diablo IV.

Inspirovat se můžete třeba v tomto shrnutí:

Steam Scream Halloween Sale 2023! Best DEALS! Steam Weekend, Ark Ascended & More

Zvláštní pozornost si zaslouží také sleva 20% na slavnou hororovou trilogii The Outlast nebo Days Gone, který je zlevněný o 67%.

To však není všechno, co můžete na Steamu sehnat se slevou. Doporučujeme prohlédnout celou halloweenskou nabídku, možná tam najdete něco i z vašeho wishlistu.

【🛒SALE INFO🛒】

STEAM SCREAM THE REVENGE SALE

⚠️50%OFF⚠️ Don’t miss the great deal for the PC version of #DeathStranding Director’s Cut 🌈🦀🐟🐋☔🌱👻🌪️💀👶👍 👇Check out the store👇

🛒https://t.co/zLN1kLWNJu#KojimaProductions pic.twitter.com/WVK1Cl5aEy — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) October 27, 2023

Našli jste ve slevě nějakou hru z vašeho Steam wishlistu?

Zdroj: PCGamer, Steam Store