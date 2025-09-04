Prémiová sluchátka Sonos Ace nikdy nebyla levnější. Mají nádherný design a špičkový zvuk Hlavní stránka Zprávičky Sonos Ace na Alze klesla na 7 687 Kč s kódem ALZADNY25 Sluchátka nabízejí 30hodinovou výdrž a špičkové ANC Konkurují modelům Sony WH-1000XM5 a Apple AirPods Max Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte špičková bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku, máme pro vás skvělou zprávu. Sonos Ace, prémiový model od výrobce známého především svými soundbary, se na Alze dostala na historicky nejnižší cenu. S kódem ALZADNY25 vyjdou na pouhých 7 687 Kč, přičemž ještě před pár dny stála i po slevě přes 8 tisíc korun. Cenový propad o více než 2 500 korun Sluchátka Sonos Ace původně startovala na ceně 12 490 Kč, aktuální sleva tak představuje úsporu skoro 5 tisíc korun. Zvýhodnění se vztahuje jak na černou, tak bílou variantu, obě jsou skladem a připravené k okamžitému odeslání. Z hlediska designu a funkcí působí Sonos Ace jako zajímavá kombinace Sony WH-1000XM5 a Apple AirPods Max. Od Sony převzala vynikající potlačení hluku a dlouhou výdrž, od Apple zase prémiové zpracování s kovovými prvky a intuitivní ovládání. KOUPIT SONOS ACE Špičková výbava pro náročné posluchače Srdcem sluchátek jsou 40mm dynamické měniče, které Sonos pečlivě vyladil pro co nejpřesnější reprodukci napříč celým frekvenčním spektrem. Sluchátka podporují prostorový zvuk Dolby Atmos s dynamickým sledováním pohybu hlavy, což ocení zejména milovníci filmů a seriálů. Technologie aktivního potlačení hluku využívá osm mikrofonů pro přesnou detekci a neutralizaci okolních zvuků. Systém se dynamicky přizpůsobuje vašemu prostředí a dokáže účinně potlačit jak nízkofrekvenční hučení, tak vyšší tóny. Když potřebujete vnímat okolí, stačí aktivovat režim Aware, který propustí důležité zvuky. Výdrž 30 hodin a rychlé nabíjení Baterie s kapacitou 1 060 mAh zajistí až 30 hodin poslechu se zapnutým ANC. Když dojde energie, stačí pouhé 3 minuty nabíjení pro 3 hodiny poslechu. Plné nabití pak trvá přibližně 3 hodiny. Sluchátka komunikují přes Bluetooth 5.4 a podporují bezztrátové kodeky pro maximální kvalitu zvuku. Nechybí ani možnost drátového připojení přes USB-C nebo klasický 3,5mm jack, což oceníte při připojení k palubní zábavě v letadle nebo když se vybije baterie. Pro koho jsou Sonos Ace ideální volbou? Sluchátka ocení především audiofilové a náročnější posluchači, kteří hledají alternativu k zavedeným modelům od Sony nebo Apple. Díky podpoře Dolby Atmos a možnosti přepnutí zvuku z kompatibilních soundbarů Sonos jsou ideální pro majitele domácího kina této značky. Komfortní náušníky z paměťové pěny a veganské kůže umožňují celodenní nošení bez nepohodlí. Hmotnost sluchátek činí přijatelných 312 gramů, což je méně než u konkurenčních AirPods Max (386 g). CHCI SONOS ACE Za současnou cenu 7 687 Kč představují Sonos Ace zajímavou alternativu ke známějším konkurentům od Sony a Applu. Pokud tedy hledáte opravdu prémiová sluchátka, současná nabídka na Alze rozhodně stojí za zvážení. Pořídili byste si sluchátka Sonos Ace? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Bezdrátová sluchátka česko Sleva sluchátka sonos Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.