Centrální mozek chytré domácnosti! Nový počin Shelly zaujme velkým displejem a podporou Home Assistanta

Shelly představilo nový nástěnný panel Wall Display XL s velkou 10,1" HD dotykovou obrazovkou

Zařízení umožňuje ovládat chytré spotřebiče, monitorovat spotřebu energie a nastavovat automatizace

Wall Display XL se prodává v Evropě za 289 eur (přibližně 7 100 Kč)

Jakub Kárník

Publikováno: 12.9.2025 14:00

Značka Shelly rozšiřuje své portfolio o zajímavý produkt pro milovníky chytré domácnosti. Na evropský trh právě vstupuje nástěnný ovládací panel Wall Display XL, který – jak už název napovídá – nabízí velkorysou 10,1palcovou HD dotykovou obrazovku. Displej slouží jako centrální mozek pro ovládání připojených zařízení od světel přes ventilátory až po odvlhčovače, a to jak v domácnostech, tak v komerčních prostorách.

Kompletní kontrola nad chytrou domácností

Shelly Wall Display XL není jen pasivní obrazovka – zařízení disponuje vestavěným relé, které umožňuje přímo ovládat spotřebiče s příkonem až 1 500 W. Na pravé straně panelu najdete čtyři plně přizpůsobitelná tlačítka, která lze naprogramovat pro rychlé spuštění konkrétních akcí nebo celých scén.

Kromě ovládání jednotlivých zařízení dokáže displej také monitorovat spotřebu energie u kompatibilních produktů Shelly s označením PM. Pro zvukové notifikace a alarmy jsou k dispozici dva vestavěné 2W stereo reproduktory, přičemž panel lze propojit i s externími reproduktory Sonos nebo jinými Bluetooth zařízeními.

Chytré senzory a konektivita

Výrobce myslel i na praktické detaily. Integrovaný senzor přiblížení dokáže automaticky aktivovat displej, když se k němu někdo přiblíží, zároveň je k dispozici i manuální vypínač. Součástí výbavy je také světelný senzor, který lze využít pro inteligentní úpravu nastavení připojených zařízení v závislosti na okolním osvětlení.

Z hlediska konektivity nabízí Wall Display XL podporu Bluetooth 5.4 a dvoupásmové Wi-Fi 6. Zařízení je kompatibilní s aplikací Shelly Smart Control, protokolem MQTT a platformou Home Assistant. Je však důležité poznamenat, že prozatím chybí integrace s populárními ekosystémy jako Amazon Alexa, Google Home nebo Samsung SmartThings.

Instalace a dostupnost

Shelly Wall Display XL je navržen pro instalaci do standardní elektrické krabice ve zdi, kompatibilní s evropskými normami. Zařízení měří 155,8 × 272,5 × 38,3 mm a nabízí se ve dvou barevných variantách: černá s šedým rámečkem nebo černá s černým rámečkem.

Nový ovládací panel je již k dispozici v oficiálním evropském e-shopu Shelly za cenu 289 eur (přibližně 7 100 Kč). Zda a kdy by se produkt mohl objevit také na českém trhu, zatím není jasné.

Jaké máte zkušenosti s produkty Shelly?

Zdroj: Shelly