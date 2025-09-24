TOPlist

Výkonná grafika Sapphire AMD Radeon RX 7900 XT PURE teď nestojí ani 15 tisíc! Je vhodná pro 4K hraní a má 20 GB paměti

  • Sapphire AMD Radeon RX 7900 XT PURE klesla na 14 858 Kč z původních 17 490 Kč
  • Grafická karta nabízí 20 GB GDDR6 paměti a architekturu RDNA 3 pro 4K hraní
  • Tento custom model nabízí tříventilátorové chlazení Axial Fan

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
24.9.2025 06:00
Sapphire AMD Radeon RX 7900 XT PURE 20GB na gamingovem pozadi ilustrace

Výkonná grafická karta Sapphire AMD Radeon RX 7900 XT PURE se momentálně na Smarty prodává s atraktivní slevou, díky které cena klesla z původních 17 490 Kč na 14 858 Kč. Za tuto cenu dostávají zájemci špičkovou herní kartu s 20GB pamětí GDDR6, která zvládne i ty nejnáročnější tituly ve 4K rozlišení.

Výkon pro 4K hraní a profesionální práci

Srdcem karty je architektura AMD RDNA 3 s 5376 stream procesory a 84 výpočetními jednotkami. Grafická paměť využívá 320bitovou sběrnici s efektivní rychlostí 20 Gbps, což společně s 80MB Infinity Cache zajišťuje dostatečnou propustnost pro náročné aplikace. Model PURE od výrobce Sapphire, který je známý svými cenově dostupnějšími „custom“ modely, pracuje na frekvenci 2075 MHz s možností boostu až na 2450 MHz.

Sapphire AMD Radeon RX 7900 XT PURE 20GB render zepredu

Pro připojení monitorů slouží dvojice HDMI 2.1 a dvojice DisplayPort 2.1, které umožňují současné připojení až čtyř displejů s maximálním rozlišením 7680 × 4320 pixelů. Karta samozřejmě podporuje moderní technologie jako FidelityFX Super Resolution, Radeon Anti-Lag nebo hardwarové enkódování AV1.

Propracované chlazení pro tichý provoz

Tříventilárorový systém Axial Fan využívá lopatky s úhlovým profilem, které generují o 44 % vyšší tlak a o 19 % více proudění vzduchu oproti standardním řešením. V klidovém režimu se ventilátory automaticky vypínají díky technologii Intelligent Fan Control.

Sapphire AMD Radeon RX 7900 XT PURE 20GB render ze strany

Konstrukce využívá 14vrstvý měděný PCB pro maximální stabilitu při vysokém výkonu. Hliníkový backplate s tepelnou podložkou pomáhá odvádět teplo ze zadní strany karty. Délka 313 mm a tloušťka 2,7 slotu znamená, že karta potřebuje prostornou skříň s dobrým prouděním vzduchu.

Komu se karta za tuto cenu vyplatí?

S aktuální cenou pod 15 tisíc korun představuje RX 7900 XT PURE zajímavou volbu pro náročné hráče, kteří chtějí hrát moderní tituly ve 4K rozlišení s vysokými detaily. Velkoryse dimenzovaná 20GB paměť zajistí dostatek prostoru i pro budoucí hry s náročnými texturami.

Karta exceluje také při tvorbě obsahu – hardwarový enkodér AV1 urychluje export videí, zatímco velká paměť pomáhá při práci s 8K videem nebo složitými 3D scénami. Streameři ocení možnost vysílat ve vysoké kvalitě bez výrazného dopadu na herní výkon.

Naopak pro běžné kancelářské použití nebo hraní v rozlišení 1080p je karta zbytečně výkonná. Současní majitelé slabších sestav by měli počítat s tím, že karta vyžaduje minimálně 750W zdroj se dvěma 8pinovými konektory.

Kompletní technické specifikace

GPUAMD Radeon RX 7900 XT (Navi 31)
ArchitekturaRDNA 3
Výrobní proces5 nm (GCD) / 6 nm (MCD)
Stream procesory5376
Výpočetní jednotky84
Ray Accelerátory84 (2. generace)
AI Accelerátory168 (1. generace)
Frekvence jádra2075 MHz
Boost frekvence2450 MHz
Paměť20 GB GDDR6
Šířka sběrnice320 bit
Rychlost paměti20 Gbps
Propustnost800 GB/s
Infinity Cache80 MB
Konektory2× HDMI 2.1, 2× DisplayPort 2.1
Napájení2× 8-pin
Doporučený zdroj750 W
Rozměry313 × 133,7 × 52,6 mm (2,7 slotu)

Ocenili byste takovou grafiku ve své sestavě?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
