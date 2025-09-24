Výkonná grafika Sapphire AMD Radeon RX 7900 XT PURE teď nestojí ani 15 tisíc! Je vhodná pro 4K hraní a má 20 GB paměti Hlavní stránka Zprávičky Sapphire AMD Radeon RX 7900 XT PURE klesla na 14 858 Kč z původních 17 490 Kč Grafická karta nabízí 20 GB GDDR6 paměti a architekturu RDNA 3 pro 4K hraní Tento custom model nabízí tříventilátorové chlazení Axial Fan Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Výkonná grafická karta Sapphire AMD Radeon RX 7900 XT PURE se momentálně na Smarty prodává s atraktivní slevou, díky které cena klesla z původních 17 490 Kč na 14 858 Kč. Za tuto cenu dostávají zájemci špičkovou herní kartu s 20GB pamětí GDDR6, která zvládne i ty nejnáročnější tituly ve 4K rozlišení. Výkon pro 4K hraní a profesionální práci Propracované chlazení pro tichý provoz Komu se karta za tuto cenu vyplatí? Kompletní technické specifikace Výkon pro 4K hraní a profesionální práci Srdcem karty je architektura AMD RDNA 3 s 5376 stream procesory a 84 výpočetními jednotkami. Grafická paměť využívá 320bitovou sběrnici s efektivní rychlostí 20 Gbps, což společně s 80MB Infinity Cache zajišťuje dostatečnou propustnost pro náročné aplikace. Model PURE od výrobce Sapphire, který je známý svými cenově dostupnějšími „custom“ modely, pracuje na frekvenci 2075 MHz s možností boostu až na 2450 MHz. Pro připojení monitorů slouží dvojice HDMI 2.1 a dvojice DisplayPort 2.1, které umožňují současné připojení až čtyř displejů s maximálním rozlišením 7680 × 4320 pixelů. Karta samozřejmě podporuje moderní technologie jako FidelityFX Super Resolution, Radeon Anti-Lag nebo hardwarové enkódování AV1. KOUPIT RX 7900 XT Propracované chlazení pro tichý provoz Tříventilárorový systém Axial Fan využívá lopatky s úhlovým profilem, které generují o 44 % vyšší tlak a o 19 % více proudění vzduchu oproti standardním řešením. V klidovém režimu se ventilátory automaticky vypínají díky technologii Intelligent Fan Control. Konstrukce využívá 14vrstvý měděný PCB pro maximální stabilitu při vysokém výkonu. Hliníkový backplate s tepelnou podložkou pomáhá odvádět teplo ze zadní strany karty. Délka 313 mm a tloušťka 2,7 slotu znamená, že karta potřebuje prostornou skříň s dobrým prouděním vzduchu. Komu se karta za tuto cenu vyplatí? S aktuální cenou pod 15 tisíc korun představuje RX 7900 XT PURE zajímavou volbu pro náročné hráče, kteří chtějí hrát moderní tituly ve 4K rozlišení s vysokými detaily. Velkoryse dimenzovaná 20GB paměť zajistí dostatek prostoru i pro budoucí hry s náročnými texturami. Karta exceluje také při tvorbě obsahu – hardwarový enkodér AV1 urychluje export videí, zatímco velká paměť pomáhá při práci s 8K videem nebo složitými 3D scénami. Streameři ocení možnost vysílat ve vysoké kvalitě bez výrazného dopadu na herní výkon. CHCI TUTO GRAFIKU Naopak pro běžné kancelářské použití nebo hraní v rozlišení 1080p je karta zbytečně výkonná. Současní majitelé slabších sestav by měli počítat s tím, že karta vyžaduje minimálně 750W zdroj se dvěma 8pinovými konektory. Kompletní technické specifikace GPUAMD Radeon RX 7900 XT (Navi 31)ArchitekturaRDNA 3Výrobní proces5 nm (GCD) / 6 nm (MCD)Stream procesory5376Výpočetní jednotky84Ray Accelerátory84 (2. generace)AI Accelerátory168 (1. generace)Frekvence jádra2075 MHzBoost frekvence2450 MHzPaměť20 GB GDDR6Šířka sběrnice320 bitRychlost paměti20 GbpsPropustnost800 GB/sInfinity Cache80 MBKonektory2× HDMI 2.1, 2× DisplayPort 2.1Napájení2× 8-pinDoporučený zdroj750 WRozměry313 × 133,7 × 52,6 mm (2,7 slotu) Ocenili byste takovou grafiku ve své sestavě? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář amd GPU Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Šikovný kuchyňský robot z LIDLu zase zlevnil! Má hromadu funkcí a propojíte ho s mobilem Adam Kurfürst 19.12.2024