SanDisk přináší 1TB USB-C flash disk o velikosti bonbónu. Je jako dělaný pro ultralehké notebooky

SanDisk uvádí nejmenší 1TB USB-C flash disk na světě s rozměry 18,5 × 15,7 × 13,6 mm
Flash disk Extreme Fit nabízí rychlost čtení až 400 MB/s a kapacity od 64 GB do 1 TB
V Česku bude 1TB verze dostupná za 2 955 Kč, 64GB začíná na 336 korunách

Adam Kurfürst
Publikováno: 13.11.2025 10:00

Společnost SanDisk představila flash disk, který řeší jeden z nejčastějších problémů uživatelů notebooků – neustálé připojování a odpojování externího úložiště. Novinka je tak kompaktní, že ji v podstatě můžete nechat trvale připojenou v zařízení, aniž by překážela při transportu nebo práci. S rozměry pouhých 18,5 × 15,7 × 13,6 mm jde o nejmenší 1TB USB-C flash disk současnosti.

Miniaturní rozměry pro maximální pohodlí

Flash disk Extreme Fit USB-C vyčnívá z portu notebooku nebo tabletu jen minimálně, což ocení především studenti a profesionálové často pracující v terénu a s hmotností pouze 3 gramy nebude představovat žádnou zátěž. Tedy ne že by vás z nošení tradiční flešky v batohu měla bolet záda, ale rozhodně jde o zajímavý údaj demonstrující technologický pokrok.

SanDisk navrhoval zařízení specificky pro moderní ultratenké notebooky a tablety s USB-C konektorem. Disk funguje se všemi zařízeními podporujícími USB-C, včetně nejnovějších MacBooků, iPadů Pro nebo Windows notebooků. Kompatibilita zahrnuje iPadOS 15 a novější, macOS 12 Monterey a vyšší či Windows 10 a 11. Výrobce sice explicitně nezmiňuje podporu Androidu, ale téměř určitě bude možné flash disk připojit i do telefonu a pracovat s daty na něm uloženými.

Rychlé přenosy dat díky USB 3.2 Gen 1

Výkon flash disku odpovídá standardu USB 3.2 Gen 1 s maximální teoretickou propustností 5 Gb/s. V praxi SanDisk udává rychlost čtení až 400 MB/s pro kapacity od 128 GB do 1 TB. Menší 64GB varianta pak dosahuje rychlosti čtení 300 MB/s. Rychlost zápisu výrobce nespecifikuje, ale uvádí, že bude nižší než rychlost čtení.

Kdybyste si za lepší cenu koupili 1TB externí SSD typu Samsung T7, přenos souborů by byl citelně kratší. Jmenovaný jihokorejský model totiž nabízí rychlost čtení až 1 050 MB/s. Na druhou stranu, svými rozměry se rozhodně nepodobá bonbónu…

Aplikace Memory Zone pro automatické zálohování

SanDisk ke svému flash disku dodává aplikaci Memory Zone, která funguje na Windows i macOS. Software umožňuje nastavit automatické zálohování vybraných složek při každém připojení disku. Aplikace rovněž nabízí přehlednou správu souborů a možnost jejich obnovení v případě potřeby.

Memory Zone vyžaduje macOS 10.15 Catalina nebo novější, respektive Windows 10 či 11. Instalace je dobrovolná – flash disk funguje i bez aplikace jako běžné USB úložiště.

Provozní teplota zařízení se pohybuje od 0 °C do 45 °C, skladovat jej můžete při teplotách od -10 °C do 70 °C.

Ceny a dostupnost v různých kapacitách

SanDisk Extreme Fit USB-C vychází v pěti kapacitních variantách s těmito cenami:

SANDISK Extreme Fit USB-C 64GB: 336 Kč
SANDISK Extreme Fit USB-C 128GB: 489 Kč
SANDISK Extreme Fit USB-C 256GB: 854 Kč
SANDISK Extreme Fit USB-C 512GB: 1 614 Kč
SANDISK Extreme Fit USB-C 1TB: 2 955 Kč

V oficiálním e-shopu výrobce se již dají pořídit všechny verze kromě 1TB. Kdy přesně se dočkáme té, SanDisk nespecifikoval.

Využili byste miniaturní flash disk, který může zůstat trvale připojený v notebooku?

Zdroje: SanDisk, TZ/SanDisk