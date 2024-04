Co je to Matter? (vysvětluje ChatGPT)

Standard Matter je otevřený komunikační protokol pro chytrá zařízení domácnosti, který usiluje o zajištění lepší kompatibility mezi různými výrobky inteligentní domácnosti různých výrobců. Matter je vyvíjen Aliancí pro konektivitu, dříve známou jako Aliance Zigbee, která zahrnuje firmy jako Apple, Google, Amazon a mnoho dalších. Cílem standardu Matter je umožnit zařízením, jako jsou chytré žárovky, termostaty, zámky a další, aby spolu snadno komunikovala bez ohledu na výrobce, a to přes běžné síťové technologie jako Wi-Fi a ethernet. To by mělo zjednodušit nastavení a používání chytrých zařízení pro koncové uživatele a zároveň zvýšit jejich interoperabilitu a bezpečnost.