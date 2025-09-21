Roborock RockMow Z1 vypadá jako kosmické vozítko, přitom jde o robotickou sekačku s nabušenou výbavou Hlavní stránka Zprávičky Roborock představil tři modely robotických sekaček: Z1, S1 a Q1 RockMow Z1 disponuje pohonem všech kol a zvládne svahy až 38,7° České zastoupení značky novinky prezentuje na sociálních sítích Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Známý výrobce robotických vysavačů Roborock na veletrhu IFA 2025 začátkem měsíce odhalil svou první řadu robotických sekaček. Vlajkový model RockMow Z1 zvládne svahy až 38,7° a překážky vysoké 6 cm. České zastoupení firmy novinky prezentovalo na Instagramu, což nasvědčuje plánovanému uvedení na náš trh. Pohon všech kol pro náročné terény RockMow Z1 představuje vrchol nové řady robotických sekaček od Roborocku. Zařízení disponuje nezávislými motory v každém kole, díky čemuž zvládne svahy se sklonem až 38,7 stupňů (80 %). Sekačka si poradí také s překážkami vysokými až 6 centimetrů, což ji předurčuje pro členité a náročné zahrady. Přední kola navíc obsahují samostatné řídící motory, které zajišťují plynulé zatáčení bez poškození trávníku. Zatímco běžné sekačky při otáčení trávu často poškozují smýkáním, RockMow Z1 díky aktivnímu řízení zatáčí bez prokluzu kol. Stabilita díky odpružení a torznímu rámu Pro udržení stability na nerovném terénu využívá sekačka dynamický odpružený systém s dvojicí nezávislých pružin. V kombinaci s torzním rámem po celé délce těla dokáže udržet konstantní výšku sečení i při přejíždění nerovností a hrbolků. Systém Sentisphere AI Environmental Perception kombinuje satelitní navigaci RTK s vizuální technologií VSLAM. Sekačka tak udržuje přesnou orientaci i ve stínu stromů nebo při průjezdu úzkými pasážemi mezi překážkami. Sekání až 3 cm od zdí RockMow Z1 využívá šest odolných čepelí poháněných výkonným motorem, které si poradí i s vysokou a hustou trávou. Speciální čepel PreciEdge (prodávaná samostatně) dokáže sekat až 3 centimetry od zdí a plotů, což výrazně redukuje nutnost manuálního dosekávání okrajů. Sekačka pokryje plochu až 5000 metrů čtverečních během 24 hodin včetně času na nabíjení. Prostřednictvím mobilní aplikace lze dokonce naprogramovat vytváření vzorů nebo textu přímo do trávníku různou výškou sečení. Příchod do Česka se očekává České zastoupení Roborocku nové sekačky prezentovalo na svém instagramovém účtu, což naznačuje plánované uvedení na český trh. Firma zatím nezveřejnila ceny ani termín dostupnosti pro evropské trhy. Vzhledem k prémiové výbavě modelu Z1 lze očekávat cenu v řádu vyšších desítek tisíc korun. Uvažujete o pořízení robotické sekačky na svou zahradu? Zdroje: Roborock, The Verge, @roborock_czsk/Instagram O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost roborock robotická sekačka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024