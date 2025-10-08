Sluchátka Rixon UltraPods výrazně zlevnila. Lákají na ANC, slušnou výdrž a krabičku s poutkem Hlavní stránka Zprávičky Bezdrátová sluchátka Rixon UltraPods ANC jsou nyní na Alze k dispozici za 774 Kč místo původních 1 290 Kč Sluchátka nabízejí hybridní potlačení hluku, výdrž až 46 hodin a herní režim s latencí pouhých 60 ms Zákazníci hodnotí UltraPods ANC průměrnou známkou 4,2/5, přičemž 79 % uživatelů je doporučuje dále Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka s potlačením hluku za rozumnou cenu? Máme pro vás tip! Sluchátka Rixon UltraPods ANC aktuálně na Alze klesla na cenu 774 Kč, což představuje slevu téměř 40 % oproti původní částce 1 290 Kč, za kterou byla uvedena loni, a současně nejlepší aktuální nabídku na našem trhu. Pojďme se podívat, proč by právě tento model mohl být zajímavou volbou. Co sluchátka nabízejí za svou cenu Rixon UltraPods ANC jsou true wireless špuntová sluchátka vybavená hybridní technologií potlačení okolního hluku (ANC). Pro kvalitní poslech hudby disponují 13mm měniči s frekvenčním rozsahem 15-20 000 Hz a impedancí 32 Ohmů. Připojení zajišťuje Bluetooth 5.3, který nabízí stabilní přenos s podporou kodeků AAC a SBC. Sluchátka potěší i hráče, protože nabízejí speciální herní režim s nízkou latencí 60 ms, díky kterému bude zvuk perfektně synchronizovaný s obrazem. Při běžném používání se tak nemusíte obávat zpoždění, které by jinak mohlo rušit herní zážitek nebo sledování videí. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Pro snadné ovládání jsou sluchátka vybavena dotykovým ovládáním, pomocí kterého můžete přepínat skladby, upravovat hlasitost, přijímat hovory nebo aktivovat hlasového asistenta. Tři vestavěné mikrofony na každém sluchátku s technologií ENC zajišťují kvalitní přenos hlasu při telefonních hovorech i v hlučnějším prostředí. Výdrž, která potěší Jednou z největších předností sluchátek Rixon UltraPods ANC je jejich výdrž na jedno nabití. Samotná sluchátka vydrží hrát až 8 hodin, s nabíjecím pouzdrem pak celková výdrž dosahuje až 46 hodin. Pouzdro je vybaveno LED indikátorem stavu baterie, takže vždy budete vědět, kdy je potřeba dobít. Pro aktivní uživatele je důležitá také odolnost vůči vodě a potu. UltraPods ANC disponují certifikací IPX4, která zaručuje, že sluchátka bez problémů zvládnou lehký déšť nebo intenzivní cvičení. Můžete je tedy bezpečně používat i při sportu nebo v nepříznivém počasí. Co na sluchátka říkají zákazníci Rixon UltraPods ANC si mezi uživateli vedou velmi dobře. Na Alze dosahují průměrného hodnocení 4,2 z 5 hvězdiček od 14 recenzentů. Celých 79 % zákazníků tato sluchátka doporučuje k nákupu, což je slušný výsledek. Uživatelé oceňují především poměr ceny a výkonu, kvalitu zvuku a funkční potlačení hluku. KOUPIT RIXON ULTRAPODS ANC O spolehlivosti svědčí také nízká míra reklamací, která činí pouhých 3,6 %. Sluchátka si již pořídilo přes 200 zákazníků, což také vypovídá o jejich oblíbenosti. Mezi nejčastěji zmiňované klady patří výdrž baterie, snadné párování a příjemný zvuk s dobře fungujícím potlačením okolního hluku. Jak sluchátka získat za nejnižší cenu Aktuální cena 774 Kč na Alze je dosažitelná s automaticky uplatněným slevovým kódem ALZADNY40. Oproti původní ceně 1 290 Kč tak ušetříte 516 Kč, což představuje slevu téměř 40 %. Nabídka platí do vyprodání zásob nebo ukončení akce. Pořídili byste si sluchátka Rixon UltraPods ANC za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Bezdrátová sluchátka česko Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.