Představení Honor Band 6: hodinky s cenou fitness náramku?

Představení očekávaného fitness náramku Honor Band 6 ukazuje, že hranice mezi chytrými hodinkami a fitness náramky je čím dál tenčí. Zdá se že Honor Band 6 si z každé kategorie bere to nejlepší. Jakých funkcí se dočkáme u této novinky a kolik nás to bude stát?

Nositelná fitness elektronika je poslední roky těší obrovskému zájmu uživatelů. Nejdostupnějším vstupem do této kategorie jsou fitness náramky, které lze často pořídit i za cenu nižší než tisíc korun. Naopak chytré hodinky bývají už vybavenější zařízení s větším displejem a jejich cena se u některých výrobců může šplhat do desetitisíců.

Představení Honor Band 6 nám ukazuje, že lze výhody obou světů spojit. Náramek bude vybaven poměrně velkým displejem 1,47“ typu AMOLED s jemností 282 PPI. Náramek bude také vybaven voděodolností do 5 ATM a senzorem SpO2 pro měření okysličení krve. Nebude chybět ani monitorování srdečního tepu, sledování spánku stresu, nebo ženského cyklu. Dostupných bude také 10 módů pro různá cvičení. Náramek přijde na trh v černé, šedé a růžové barvě. Při běžném užívání by měl Honor Band 6 vydržet až 14 dnů na jedno nabití. Honor Band 6 by měl být brzy dostupný na mezinárodních trzích. Cena zatím nebyla oznámena, ale na čínském trhu se už prodává za v přepočtu 1100Kč.

Co říkáte na nový Honor Band 6?

Zdroj: pocketnow