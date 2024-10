Philips má dechberoucí novinku. S aplikací vám ukáže, jak budou vašemu pokoji slušet chytrá světla

Philips přináší vychytanou novinku pro zájemce o nové chytré osvětlení

Jeho mobilní aplikace vám dovolí umístit svítidlo do virtuální kopie místnosti

Pracovat přitom dokáže s nejrůznějšími efekty a nastaveními, aby odrážel realitu

Mezi klíčové hráče na poli chytré domácnosti patří i Philips, jenž nabízí řadu produktů inteligentního osvětlení Hue. Oproti mnohé konkurenci je sice řádově dražší, ale zato nově nabízí funkci, o které se může jiným výrobcům pouze zdát. Prostřednictvím mobilní aplikace vám ukáže, jak se budou lampičky či stropní světla vyjímat přímo ve vašem pokoji.

Novinku evokující sci-fi filmy spatřil v oficiální aplikaci portál HueBlog. Aktualizace na verzi 5.27 dorazila začátkem měsíce jak na Androidy, tak na iOS, ale k tomu, abyste mohli využít přímo onu AR funkci, budete bohužel potřebovat iPhone Pro verze 12 či novější, popřípadě iPad Pro z roku 2020 nebo mladší. Se staršími Apple produkty není kompatibilní, neboť vyžaduje LiDAR senzor.

Aplikace Philips Hue vám do virtuální kopie vašeho pokojíčku aktuálně dovoluje umístit 12 chytrých svítidel. Abyste získali kompletní představu o tom, zda se do interiéru hodí, můžete s daným produktem „do jisté míry“ otáčet a libovolně s ním pohybovat. Zajímavější je však fakt, že jej lze i rozsvítit, a dokonce vám aplikace dovolí pohrát si i se scénami či efekty. Kupříkladu tak můžete umístit lampičku do místnosti, ve které je tma.

Server The Verge poznamenává, že v AR režimu bylo místy možné narazit na chyby, v jejímž důsledku produkty třeba poletovaly po místnosti. Od funkce tohoto typu se ale naprosté zázraky očekávat nedají a s podobnými nedostatky se holt musí počítat.

Využili byste podobnou vychytávku?

Zdroje: HueBlog, The Verge