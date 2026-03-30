Philips představil nástupce oblíbeného OLED monitoru! Přišel s vylepšením, které si zamiluje každý

Philips představil nový 32" herní monitor Evnia 32M2N8900X s QD-OLED panelem a 240Hz obnovovací frekvencí Oproti předchůdci přináší o 20 % vyšší jas v SDR, antireflexní vrstvu, RGB Q-Stripe subpixely a DisplayPort 2.1 Stávající model 32M2N8900 se v Česku prodává za 20 290 Kč a u zákazníků si vysloužil hodnocení 4,7 z 5

Jakub Kárník Publikováno: 30.3.2026 08:00

Philips Evnia 32M2N8900 patří mezi nejlépe hodnocené 4K OLED monitory na českém trhu. Teď dostává nástupce. Nový model Evnia 32M2N8900X staví na stejném základu třetí generace QD-OLED panelu od Samsungu, ale přidává několik vylepšení, která řeší slabiny předchůdce — především jas a čitelnost textu. O 20 % jasnější a s lepšími subpixely Konektivita a výbava Předchůdce si Češi oblíbili, ale má své mouchy O 20 % jasnější a s lepšími subpixely Základ zůstává stejný: 31,5palcový QD-OLED panel s rozlišením 3 840 × 2 160 pixelů, obnovovací frekvencí 240 Hz a dobou odezvy 0,03 ms. Pokrytí barevného prostoru činí 99,5 % DCI-P3 a 100 % sRGB. To jsou čísla, která znáte z předchůdce — a není důvod je měnit. Co se naopak mění, je jas. V režimu SDR nabízí nový model 300 nitů na celém panelu, tedy o 20 % více než předchozí generace. V HDR režimu pak Philips udává 515 nitů při 10% APL a až 1 000 nitů ve špičce při 3% APL. Monitor nese certifikaci DisplayHDR True Black 500. Druhou podstatnou novinkou je subpixelové rozložení RGB Q-Stripe. To by mělo zlepšit čitelnost textu a ostrost jemných detailů — právě oblast, kde klasické QD-OLED panely s trojúhelníkovým uspořádáním subpixelů občas zaostávaly. K tomu přibyla antireflexní vrstva s tvrdostí 3H, která by měla lépe zvládat odrazy denního světla. Konektivita a výbava Philips novinku osadil porty DisplayPort 2.1 a HDMI 2.1, doplněnými o USB-A, USB-B a USB-C s napájením až 65 W. Nechybí třístranný Ambiglow, vestavěné 5W stereo reproduktory a integrovaný KVM přepínač pro přepínání mezi více zařízeními. Zatím byl monitor představen pouze v Číně a cena ani dostupnost pro evropské trhy nejsou známy. Předchůdce si Češi oblíbili, ale má své mouchy Stávající model Philips 32M2N8900 se v Česku prodává za 20 290 Kč a nedávno byl v akci dokonce za 15 999 Kč. Na Alze drží hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček z 21 recenzí — což je na monitor v této cenové kategorii výborný výsledek. Zákazníci si pochvalují především kvalitu obrazu, hlubokou černou, přesné barvy z výroby a solidní HDR. Opakovaně se chválí i USB-C s přenosem obrazu a napájením notebooku. Na druhou stranu se pravidelně objevují dvě stížnosti: spodní lišta, která ne vždy dokonale doléhá, a neprakticky umístěný ovládací joystick na zadní straně. Stojan je sice pevný, ale zabírá hodně místa na stole — řada uživatelů proto doporučuje VESA držák. Pokud nový model 32M2N8900X vyřeší právě tyto drobnosti a dorazí za rozumnou cenu, mohl by se stát jedním z nejatraktivnějších 4K OLED monitorů na trhu. Zvýšený jas a lepší subpixely jsou přesně ten typ vylepšení, který ocení jak hráči, tak lidé pracující s textem a grafikou. Vyplatí se počkat na nový model, nebo sáhnout po předchůdci v akci? Zdroj: Notebookcheck