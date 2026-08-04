DJI spustilo prodej Osmo Pocket 4P. Kapesní kamera dostala pravý teleobjektiv Hlavní stránka Zprávičky DJI globálně spustilo prodej kapesní kamery Osmo Pocket 4P, své první s označením Pro Hlavní novinkou proti modelu Pocket 4 je přidaný trojnásobný teleobjektiv s vlastním snímačem Základní sada stojí 599 eur, tedy orientačně kolem 14 700 korun Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.8.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Souboj o kapsy vlogerů má nového účastníka. DJI po čínské premiéře rozjelo celosvětový prodej kamery Osmo Pocket 4P, která je vůbec první z její dílny nesoucí označení Pro. Míří přitom jasně na Insta360 Luna Ultra, konkurenční kapesní kameru z počátku června, a hlavní zbraní jí má být trojnásobný teleobjektiv – něco, co u tohoto typu zařízení není samozřejmost. Dva objektivy místo jednoho Tři a půl hodiny na jedno nabití Vyberte si sadu Dva objektivy místo jednoho Hlavní snímač si Pocket 4P dělí s levnějším sourozencem: jde o CMOS „jednopalcového typu“ se světelností f/2.0 a ekvivalentem ohniska 20 mm, který zvládá fotit ve 33 Mpx. Novinkou je až přidaný teleobjektiv – 1/1,28palcový snímač se světelností f/1.8 a ekvivalentem 60 mm. V praxi to znamená, že se při přiblížení nemusíte spoléhat na digitální ořez, ale máte k dispozici skutečnou optiku. Model Pro také jako jediný z generace podporuje 17 úrovní zvýšeného dynamického rozsahu. Tři a půl hodiny na jedno nabití Ovládání obstarává dvoupalcový AMOLED hledáček s jasem 1 000 nitů, energii dodává baterie 1 545 mAh. DJI slibuje výdrž až 210 minut, tedy tři a půl hodiny natáčení – přičemž jde o číslo od výrobce, které se v terénu obvykle o něco scvrkne, zvlášť při náročnějších režimech a v chladu. Vyberte si sadu Nákup komplikuje typicky roztříštěná nabídka balíčků. Základní Standard Combo obsahuje kameru, přisvětlovací modul, rukojeť se závitem, pouzdro a drobné příslušenství za 599 eur (orientačně kolem 14 700 Kč). Vlog Combo stojí v Evropě stejně a vymění část příslušenství za mikrofon Mic Mini 2, držák Osmo FrameTap, ministativ a brašnu – v dolarech je přitom o padesát dražší, takže si evropští zákazníci můžou vybírat podle potřeby, ne podle ceny. Ve vybraných zemích existuje ještě sada s nabíječkou 140 W. Kuriozitou zůstává, že ve Spojených státech kameru DJI přímo neprodává. Objednávky se začínají expedovat tento týden. Dává vám u kapesní kamery smysl teleobjektiv, nebo byste raději ušetřili a vystačili si s jedním? Zdroj: Notebookcheck, DJI Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář DJI DJI Osmo Kamera Mohlo by vás zajímat Extra praktická venkovní kamera Xiaomi dorazila do Česka! Má dva objektivy a nestojí mnoho Adam Kurfürst 24.12.2024 Chytrá kamera, která vás dostane. Xiaomi do Česka přineslo nadupanou novinku Adam Kurfürst 18.12.2024 Xiaomi vydalo extra chytrou (web)kameru! Má displej a ohlídá domácnost Adam Kurfürst 31.12.2024 Xiaomi do Česka přineslo vymazlenou domácí kameru. Má skvělé rozlišení i funkce, cenou překvapí Adam Kurfürst 13.12.2024 Nová domácí kamera Xiaomi má dva objektivy a v Česku nestojí mnoho Adam Kurfürst 20.12.2024 Do Česka přijde skvěle vybavená kamera od Xiaomi. Nahrává ve 4K, známe její cenu Adam Kurfürst 8.11.2024