DJI spustilo prodej Osmo Pocket 4P. Kapesní kamera dostala pravý teleobjektiv

  • DJI globálně spustilo prodej kapesní kamery Osmo Pocket 4P, své první s označením Pro
  • Hlavní novinkou proti modelu Pocket 4 je přidaný trojnásobný teleobjektiv s vlastním snímačem
  • Základní sada stojí 599 eur, tedy orientačně kolem 14 700 korun

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.8.2026 08:00
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dji osmo pocket 4p jpg
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Souboj o kapsy vlogerů má nového účastníka. DJI po čínské premiéře rozjelo celosvětový prodej kamery Osmo Pocket 4P, která je vůbec první z její dílny nesoucí označení Pro. Míří přitom jasně na Insta360 Luna Ultra, konkurenční kapesní kameru z počátku června, a hlavní zbraní jí má být trojnásobný teleobjektiv – něco, co u tohoto typu zařízení není samozřejmost.

Dva objektivy místo jednoho

Hlavní snímač si Pocket 4P dělí s levnějším sourozencem: jde o CMOS „jednopalcového typu“ se světelností f/2.0 a ekvivalentem ohniska 20 mm, který zvládá fotit ve 33 Mpx. Novinkou je až přidaný teleobjektiv – 1/1,28palcový snímač se světelností f/1.8 a ekvivalentem 60 mm. V praxi to znamená, že se při přiblížení nemusíte spoléhat na digitální ořez, ale máte k dispozici skutečnou optiku. Model Pro také jako jediný z generace podporuje 17 úrovní zvýšeného dynamického rozsahu.

osmo pocket 4p global

Tři a půl hodiny na jedno nabití

Ovládání obstarává dvoupalcový AMOLED hledáček s jasem 1 000 nitů, energii dodává baterie 1 545 mAh. DJI slibuje výdrž až 210 minut, tedy tři a půl hodiny natáčení – přičemž jde o číslo od výrobce, které se v terénu obvykle o něco scvrkne, zvlášť při náročnějších režimech a v chladu.

Vyberte si sadu

Nákup komplikuje typicky roztříštěná nabídka balíčků. Základní Standard Combo obsahuje kameru, přisvětlovací modul, rukojeť se závitem, pouzdro a drobné příslušenství za 599 eur (orientačně kolem 14 700 Kč). Vlog Combo stojí v Evropě stejně a vymění část příslušenství za mikrofon Mic Mini 2, držák Osmo FrameTap, ministativ a brašnu – v dolarech je přitom o padesát dražší, takže si evropští zákazníci můžou vybírat podle potřeby, ne podle ceny. Ve vybraných zemích existuje ještě sada s nabíječkou 140 W. Kuriozitou zůstává, že ve Spojených státech kameru DJI přímo neprodává. Objednávky se začínají expedovat tento týden.

osmo pocket 4p

Dává vám u kapesní kamery smysl teleobjektiv, nebo byste raději ušetřili a vystačili si s jedním?

Zdroj: Notebookcheck, DJI

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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