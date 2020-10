OnePlus už pracuje na chytrých hodinkách několik let. Žádný produkt však ještě nikdy nedorazil na trh. Firma nedávno naznačila, že vydání chytrých hodinek se značkou OnePlus už je na spadnutí. Nejnovější zprávy mluví o dalším odložení tohoto projektu. Co stojí za tolika zdrženími?

Zvěsti o brzkém příchodu chytrých hodinek od OnePlus kolovaly již v roce 2016. Fanoušci se ale nakonec nikdy nedočkali. OnePlus v nedávné době potvrdilo, že takový produkt byl skutečně ve vývoji a naznačilo, že není všem dnům konec. Firma na Twitteru dokonce uvedla „Je to jen otázka času.“. Podle zákulisních informací mělo uvedení chytrých hodinek od OnePlus proběhnout ještě v říjnu 2020. Nyní s koncem měsíce přichází zpráva od leakera Maxe Jambora, který tvrdí, že projekt chytrých hodinek od OnePlus má zpoždění a byl odsunut na neurčito. Důvody pro další zdržení nejsou zatím známé.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time🧐 pic.twitter.com/r6RIILU8AQ

— OnePlus (@oneplus) October 14, 2020