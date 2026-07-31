Podstavec pod monitor se 102 RGB zónami. Nanoleaf zase našel místo, kde chybí světlo

  • Nanoleaf uvádí dřevěný podstavec pod monitor se 102 adresovatelnými RGB zónami
  • Kombinuje ambientní podsvícení s pracovním světlem, ovládá se hlasem, aplikací i dotykem
  • Stojí 170 dolarů, k dispozici je jen jedna velikost a jediné dřevěné provedení

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
31.7.2026 12:00
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nanoleaf webp
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Nanoleaf rozšiřuje své portfolio o kus, který balancuje mezi nábytkem a svítidlem. Smart LED Monitor Stand je podstavec pod monitor z masivního dřeva s ořechovou dýhou, do kterého výrobce nacpal 102 samostatně adresovatelných LED zón. Zvedne obrazovku do ergonomičtější výšky, uvolní místo na stole a k tomu rozsvítí pracoviště.

Dvě světla v jednom kusu dřeva

Osvětlení je rozdělené na dva režimy. Přední pracovní světlo svítí 550 lumeny, ambientní podsvícení má 480 lumenů a obě části zvládají teplotu chromatičnosti od 1 700 do 6 500 K. Prakticky to znamená rozsah od svíčkově oranžové po studenou denní bílou – tedy od večerního filmu po práci s dokumenty.

nanoleaf monitor stand 2

Podstavec měří 100 × 22,5 × 12,1 cm a bez centrálního sloupku unese 28 kg, s ním 70 kg. Na jakýkoli monitor to stačí i bez sloupku a s rezervou. Vzhledem k šířce metru ale počítejte s tím, že jde o kus určený spíš pro velký stůl než pro koutek v ložnici.

nanoleaf monitor stand 1

Ovládání běží přes aplikaci Nanoleaf, která podstavec propojí s asistenty Google, Alexa, Apple i Samsung. Kdo nechce sahat po telefonu, má k dispozici dotykové stmívání přímo na těle. Světlo se dá synchronizovat s ostatními produkty Nanoleaf, takže zapadne do stávající sestavy.

Cena je 170 dolarů, orientačně 3 600 Kč bez daní a dopravy. Prodej běží přes vlastní e-shop Nanoleaf a Amazon, výrobce zatím nabízí jedinou velikost a jedno dřevěné provedení. O oficiální dostupnosti v Česku není zatím nic známo – Nanoleaf u nás své produkty prodává, ale u novinek to obvykle chvíli trvá.

Dali byste na stůl RGB podstavec, nebo vám stačí obyčejná lampička?

Zdroj: Notebookcheck, Nanoleaf

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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