Podstavec pod monitor se 102 RGB zónami. Nanoleaf zase našel místo, kde chybí světlo Hlavní stránka Zprávičky Nanoleaf uvádí dřevěný podstavec pod monitor se 102 adresovatelnými RGB zónami Kombinuje ambientní podsvícení s pracovním světlem, ovládá se hlasem, aplikací i dotykem Stojí 170 dolarů, k dispozici je jen jedna velikost a jediné dřevěné provedení Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Nanoleaf rozšiřuje své portfolio o kus, který balancuje mezi nábytkem a svítidlem. Smart LED Monitor Stand je podstavec pod monitor z masivního dřeva s ořechovou dýhou, do kterého výrobce nacpal 102 samostatně adresovatelných LED zón. Zvedne obrazovku do ergonomičtější výšky, uvolní místo na stole a k tomu rozsvítí pracoviště. Dvě světla v jednom kusu dřeva Osvětlení je rozdělené na dva režimy. Přední pracovní světlo svítí 550 lumeny, ambientní podsvícení má 480 lumenů a obě části zvládají teplotu chromatičnosti od 1 700 do 6 500 K. Prakticky to znamená rozsah od svíčkově oranžové po studenou denní bílou – tedy od večerního filmu po práci s dokumenty. Podstavec měří 100 × 22,5 × 12,1 cm a bez centrálního sloupku unese 28 kg, s ním 70 kg. Na jakýkoli monitor to stačí i bez sloupku a s rezervou. Vzhledem k šířce metru ale počítejte s tím, že jde o kus určený spíš pro velký stůl než pro koutek v ložnici. Ovládání běží přes aplikaci Nanoleaf, která podstavec propojí s asistenty Google, Alexa, Apple i Samsung. Kdo nechce sahat po telefonu, má k dispozici dotykové stmívání přímo na těle. Světlo se dá synchronizovat s ostatními produkty Nanoleaf, takže zapadne do stávající sestavy. Cena je 170 dolarů, orientačně 3 600 Kč bez daní a dopravy. Prodej běží přes vlastní e-shop Nanoleaf a Amazon, výrobce zatím nabízí jedinou velikost a jedno dřevěné provedení. O oficiální dostupnosti v Česku není zatím nic známo – Nanoleaf u nás své produkty prodává, ale u novinek to obvykle chvíli trvá. Dali byste na stůl RGB podstavec, nebo vám stačí obyčejná lampička? Zdroj: Notebookcheck, Nanoleaf Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Chytré osvětlení Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024