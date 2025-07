Chytré hodinky Motorola Moto 360 chystají velký comeback

I přesto, že je provázela vlna zájmu, se chytré hodinky Moto 360 dočkaly od debutu první generace v roce 2014 pouze dvou dalších generací. Navíc, Motorola připravila pouze dvě z nich. Pro dosud poslední Moto 360 (2019) Motorola pouze licencovala název. Letos bychom se však návratu známých chytrých hodinek měli konečně dočkat.

Stylový design a neznámý OS

Nové chytré hodinky Motorola Moto 360 (2025) pochopitelně nabídnou kruhový displej. První uniklé rendery prozrazují, že hodinky budou mít poměrně mohutné kovové (nerezové?) pouzdro. Vedle dotykového displeje je pak bude uživatel moci ovládat také s pomocí korunky a plochého tlačítka na pozicích 2 a 4 hodin. Přinejmenším v některé z variant by hodinky měly nabídnout kovový tah rovnou z balení. Jak rendery naznačují, tahy / řemínky bude nejspíš možno vyměnit za neoriginální díky standardnímu uchycení.

Dle úniku by pak měly hodinky dorazit rovnou ve 4 barevných variantách. Vedle různých barev pouzdra tak lze očekávat také různé provedení přiložených tahů a řemínků. Co však zatím není vůbec jasné je použitý operační systém. Spekuluje se jak o návratu k Wear OS od Google, tak o nasazení vlastního, uzavřeného operačního systému. Ten Motorola vyvinula a používá například v levných hodinkách Moto Watch Fit. Zatímco Wear OS by jistě hodinkám dodal řadu funkcí a především možnost instalovat další aplikace, uzavřený systém by zase pomohl docílit mnohem vyšší výdrže na baterii. Údajně by mohlo být ve hře také nasazení obou systémů s možností jejich přepínání.

Líbí se vám Motorola Moto 360 (2025) na uniklých renderech?

Zdroj: AndroidHeadlines.com