TOPlist

Lidl prodává zásuvku s USB porty za 130 Kč. Dlouho však neváhejte, akce končí dnes

  • Na USB zásuvce TRONIC ušetříte 120 Kč oproti běžné ceně
  • Díky dvěma portům můžete z jedné zásuvky napájet až tři spotřebiče
  • Sleva je platná pouze dnes, takže s koupí dlouho neváhejte

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
29.8.2025 12:00 (29.8.2025 13:03)
Ikona komentáře 0
lidl tronic usb zasuvka ve zdi

Pokud máte zásuvky věčně obsazené adaptéry napájecími telefony a příslušenství, máme pro vás tip na možné řešení problému. Lidl dnes nabízí chytrou USB zásuvku TRONIC za pouhých 129,90 Kč místo původních 249,90 Kč. Pozor, nabídka platí pouze dnes, takže pokud o zásuvku máte zájem, moc dlouho neváhejte.

Dvě varianty za stejnou cenu

V nabídce jsou hned dvě varianty této praktické zásuvky, obě za stejných 129,90 Kč. První varianta nabízí 2x USB-A port s celkovým výkonem 2,8 A při 5V. Druhá kombinuje 1x USB-A a 1x USB-C port s vyšším celkovým výkonem 3,0 A při 5V. Obě verze samozřejmě obsahují i klasickou 230V zásuvku, takže můžete současně nabíjet USB zařízení a používat běžné spotřebiče.

lidl tronic usb zasuvka usb c verze render
lidl tronic usb zasuvka usb a verze render
CHCI USB ZÁSUVKU

Co zásuvka umí a jak funguje

Zásuvka je vyrobená z robustní umělé hmoty a dodává se včetně všech potřebných připojovacích svorek a montážních rozpěrek. Instalační hloubka se liší podle varianty – verze s USB-A má 46 mm, zatímco kombinovaná varianta USB-A+C pouze 30 mm, což oceníte při montáži do mělčích instalačních krabic. Klasická zásuvka zvládne standardních 16 A při 250V.

Důležité upozornění k instalaci

Tady je potřeba zdůraznit jednu zásadní věc – instalaci musí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Jedná se o elektrické práce, které se provádějí ve stavu bez napětí a musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy.

Cena: 129,90 Kč

Plánujete si pořídit tuto praktickou USB zásuvku z Lidlu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
