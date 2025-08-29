Lidl prodává zásuvku s USB porty za 130 Kč. Dlouho však neváhejte, akce končí dnes Hlavní stránka Zprávičky Na USB zásuvce TRONIC ušetříte 120 Kč oproti běžné ceně Díky dvěma portům můžete z jedné zásuvky napájet až tři spotřebiče Sleva je platná pouze dnes, takže s koupí dlouho neváhejte Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.8.2025 12:00 (Aktualizováno: 29.8.2025 13:03) Žádné komentáře 0 Pokud máte zásuvky věčně obsazené adaptéry napájecími telefony a příslušenství, máme pro vás tip na možné řešení problému. Lidl dnes nabízí chytrou USB zásuvku TRONIC za pouhých 129,90 Kč místo původních 249,90 Kč. Pozor, nabídka platí pouze dnes, takže pokud o zásuvku máte zájem, moc dlouho neváhejte. Dvě varianty za stejnou cenu V nabídce jsou hned dvě varianty této praktické zásuvky, obě za stejných 129,90 Kč. První varianta nabízí 2x USB-A port s celkovým výkonem 2,8 A při 5V. Druhá kombinuje 1x USB-A a 1x USB-C port s vyšším celkovým výkonem 3,0 A při 5V. Obě verze samozřejmě obsahují i klasickou 230V zásuvku, takže můžete současně nabíjet USB zařízení a používat běžné spotřebiče. CHCI USB ZÁSUVKU Co zásuvka umí a jak funguje Zásuvka je vyrobená z robustní umělé hmoty a dodává se včetně všech potřebných připojovacích svorek a montážních rozpěrek. Instalační hloubka se liší podle varianty – verze s USB-A má 46 mm, zatímco kombinovaná varianta USB-A+C pouze 30 mm, což oceníte při montáži do mělčích instalačních krabic. Klasická zásuvka zvládne standardních 16 A při 250V. Důležité upozornění k instalaci Tady je potřeba zdůraznit jednu zásadní věc – instalaci musí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Jedná se o elektrické práce, které se provádějí ve stavu bez napětí a musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy. Cena: 129,90 Kč Plánujete si pořídit tuto praktickou USB zásuvku z Lidlu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Lidl Sleva usb zásuvka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku Jakub Kárník 11.12.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024