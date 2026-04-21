Tohle operátorům zkazí náladu: Lidl bude nabízet vlastní tarify, kolik by mohly stát? Hlavní stránka Zprávičky Schwarz Group přetavuje Lidl z přeprodejce SIM karet na plnohodnotného virtuálního operátora s panevropskou ambicí Tarify mají běžet čistě přes eSIM a aplikaci Lidl Plus, kterou už dnes používá přes 100 milionů zákazníků Konkrétní český ceník zatím chybí, vodítkem jsou německé tarify Lidl Connect – neomezená data vyjdou na zhruba 500 Kč měsíčně Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.4.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Lidl v Evropě dlouhá léta dělal v mobilních službách totéž, co dělá se salámem nebo mlékem – nakoupil za velkoobchod a prodal pod svou značkou. V Německu to znamenalo přeprodávat předplacenky na síti Vodafone, v jiných zemích byla nabídka ještě skromnější. Teď se ale skupina Schwarz Group, která Lidl a Kaufland vlastní, rozhodla, že bude ve vlastním mobilním hřišti jednička, ne komparz. A do Česka to má podle všeho namířeno taky. Ze zprostředkovatele plnohodnotný virtuál Žádná pobočka, žádná plastová karta Kolik stojí tarif od Lidlu u sousedů Na jaké síti a kdy v Česku Srazí Lidl české ceny, nebo bude další tichou bublinou? Ze zprostředkovatele plnohodnotný virtuál Podstata celé změny je přitom technicky prostá, obchodně ale zásadní. Lidl se místo přeprodeje cizí nabídky mění na plnohodnotného virtuálního operátora (MVNO), tedy hráče s vlastní značkou, vlastní zákaznickou podporou a vlastním tarifem, který si jen pronajímá přístup do sítě od zavedeného operátora. Rozdíl poznáte především v tom, že si Lidl může tarify šít na míru sám, upravovat je kdykoliv uzná za vhodné a nemusí spoléhat, že mu dodavatel pošle tu správnou nabídku. Technologického partnera našla Schwarz Group v britsko-německé firmě 1GLOBAL, která se specializuje na eSIM a mobilní konektivitu pro korporáty a finančnictví. Podle oficiální tiskové zprávy dodá 1GLOBAL kompletní platformu, licence i propojení s národními operátory, Schwarz Group si v něm zároveň koupí 9,9% podíl a zajistí si pětiletou exkluzivitu pro mobilní konektivitu. Lidl tak nepřebírá jen logo, ale skutečně si přisedne k infrastruktuře. V tiskovce se mimo jiné objevuje poznámka, že integrace zpřístupní služby více než 100 milionům uživatelů aplikace Lidl Plus. Jinými slovy, základnu má Lidl postavenou dlouho před tím, než začne kohokoli přesvědčovat o výhodnosti svých tarifů. A to je něco, co běžný virtuál s reklamou v MHD nikdy nezvládne. Žádná pobočka, žádná plastová karta Druhá a možná zajímavější věc je způsob, jakým Lidl tarify prodává. Místo klasického modelu „dojdi si pro SIM a vyplň papíry“ míří značka čistě do digitálu. Celá správa tarifu probíhá uvnitř aplikace Lidl Plus, kterou si většina zákazníků stejně instaluje kvůli slevovým kuponům. Nákup datového balíčku, aktivace, změna tarifu, pozastavení – vše otázka několika klepnutí. Služba přitom běží výhradně na eSIM. Fyzickou kartu vám tedy nikdo posílat nebude, stačí naskenovat QR kód nebo jedním klepnutím profil aktivovat přímo v aplikaci. Lidl slibuje zřízení během několika sekund a absenci jakýchkoli smluvních závazků. Tarif lze měnit i rušit průběžně, což platí i pro zákazníky na cestách – 1GLOBAL má licence pro více než 190 zemí. Pro někoho to bude zásadní benefit, pro jiného naopak kámen úrazu. Pokud váš telefon eSIM nepodporuje – a to se pořád týká spousty levnějších modelů i trochu starších vlajek – nemáte u Lidlu šanci. Fyzická SIM prostě v nabídce není a nečeká se, že bude. Kolik stojí tarif od Lidlu u sousedů Konkrétní český ceník zatím nikdo neviděl a Lidl si s ním nejspíš dává na čas, aby si ho mohl doladit podle lokálních poměrů. Nejlepším vodítkem je proto současná nabídka Lidl Connect v Německu, která sice technicky běží ještě na starém modelu, ale cenově Schwarz Group ukazuje, kde má smysl hledat. Aktuálně se tam prodávají tři varianty v řadě „Unlimited on Demand“: Unlimited on Demand S – 9,99 € na 4 týdny, 20 GB dat ve špičkové rychlosti do 50 Mbit/s Unlimited on Demand M – 14,99 € na 4 týdny, 40 GB dat do 100 Mbit/s Unlimited on Demand L – 19,99 € na 4 týdny, 80 GB dat do 150 Mbit/s Trik je v tom, že po vyčerpání základního objemu si zákazník může dokupovat další 1GB balíčky přes aplikaci nebo web, a to kolikrát chce. Pokud si uživatel žádný balíček nedokoupí, rychlost spadne na symbolických 64 kb/s. Ve všech třech tarifech je zároveň neomezené volání a SMS v rámci Německa. Přepočteno na koruny se tak u sousedů pohybujeme zhruba mezi 250 a 500 Kč měsíčně za kompletní balíček s hromadou dat. Na jaké síti a kdy v Česku Schwarz Group v oznámení z poloviny dubna 2026 výslovně mluví o službě pro „miliony zákazníků po celém světě“ a o využití aplikace Lidl Plus, která v Evropě funguje napříč desítkami trhů včetně Česka. Tuzemský trh tak sice není v tiskovce jmenovitě vypíchnutý, ale z logiky projektu ani z tuzemské přítomnosti Lidlu nevypadává. Ostatně značka už v ČR aplikaci Lidl Plus provozuje roky a má v ní obří uživatelskou bázi. Na které české síti Lidl pojede, zatím nikdo oficiálně neoznámil. Nabízí se ale Vodafone, jehož infrastrukturu Lidl Connect využívá v Německu a se kterým má skupina dlouhodobě zaběhnutý vztah. O2 ani T-Mobile si hostování agresivně cenícího diskontního virtuála z povahy věci nebudou přát, takže červený operátor zůstává nejpravděpodobnější volbou. Oficiální potvrzení ale zatím chybí. Srazí Lidl české ceny, nebo bude další tichou bublinou? Zkušenost s virtuálními operátory máme v Česku smíšenou. Několik vln diskontních značek už přišlo a odešlo, aniž by velká trojka musela hnout brvou, protože pronájem sítě u nás nikdy nebyl nastaven tak, aby virtuálové mohli reálně podkopat retailové ceny. Rozdíl oproti minulým pokusům je ale trojí. Za prvé jde o obrovskou zákaznickou základnu – Lidl Plus je v Česku zavedený, instalace je masivní a zákazník už má ke značce důvěru. Za druhé je celé řešení čistě digitální a bez závazků. A za třetí má Lidl dost peněz na to, aby cenovou válku utáhl delší dobu, pokud se do ní rozhodne jít. Na druhou stranu je brzy na jásot. Ceník se teprve ladí, partnerství 1GLOBAL se Schwarz Group je sice podepsané na pět let, ale konkrétní aktivace v jednotlivých zemích mají svůj vlastní harmonogram. Až nebo pokud Lidl v Česku spustí tarify za ceny podobné těm německým, bude to pro stávající operátory nepříjemná zpráva. Pokud zvolí českou cestu „levnější než trojka, ale ne zas tak moc“, bude to jen další jméno v záplavě virtuálů. Přešli byste na Lidl tarify? Zdroj: 1GLOBAL O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi