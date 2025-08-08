TOPlist

Chcete chytrou lampičku na stůl? V Lidlu o polovinu zlevnil model, který umí měnit barvy

  • Z původní ceny lampičky 1 299 Kč se stalo jen 599,90 Kč
  • Nabízí vám možnost vybrat si ze 16 milionů barev podle nálady
  • Funguje s Google Asistentem a dalšími smart home systémy

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.8.2025 16:00
lidl Zigbee 3.0 Smart Home Stolni LED lampa sviti na stole

Pokud zrovna řešíte osvětlení pracovního stolu nebo ložnice, máme pro vás zajímavý tip. Lidl nabízí chytrou stolní lampu LIVARNO home Zigbee 3.0 s výraznou 53% slevou. Místo původních 1299 Kč ji teď pořídíte za 600 Kč, což představuje úsporu bezmála 700 korun. Lampa zvládne 16 milionů barev, můžete ji ovládat hlasem přes Google Asistenta a díky technologii Zigbee 3.0 ji propojíte s dalšími produkty chytré domácnosti.

Ovládání přes aplikaci nebo hlasem

Hlavní výhodou této lampy je možnost integrace do smart home. Díky technologii Zigbee 3.0 funguje s většinou moderních systémů a můžete ji ovládat třeba přes Google Asistenta. Přes aplikaci Lidl Smart Home si nastavíte nejen barvu světla z palety 16 milionů odstínů, ale také jas nebo teplotu bílého světla od 2700 K do 6500 K. Když chcete večer relaxovat, nastavíte si teplé žluté světlo, při práci zase studené bílé pro lepší soustředění.

Zigbee 3.0 Smart Home Stolni LED lampa v pokoji modra

Lampa má motorické otáčení v horizontální i vertikální ose, takže si světlo nasměrujete přesně tam, kam potřebujete. Světelný tok 1000 lumenů zajistí dostatečné osvětlení celého pracovního stolu. Příkon 12 W je přitom úsporný a životnost 25 000 hodin znamená, že vám lampa vydrží roky každodenního používání.

Praktické funkce pro každodenní používání

Kromě základního ovládání nabízí lampa několik užitečných funkcí. Můžete si nastavit automatické rozsvěcování a zhasínání podle času nebo ji zapojit do různých scénářů. Třeba když přijdete domů, automaticky se rozsvítí. Nebo si nastavíte postupné ztlumování světla před spaním. Díky funkci detekce zvuků může reagovat i na dětský pláč nebo jiné zvuky.

Zigbee 3.0 Smart Home Stolni LED lampa v pokoji render

Design lampy je moderní a minimalistický ve stříbrném provedení. Výška 62,5 cm je ideální na pracovní stůl i noční stolek. Kovová konstrukce s plastovými prvky působí bytelně a podstavec má průměr 10 cm, takže je stabilní. Délka kabelu 1,8 metru poskytuje dostatečnou flexibilitu při umístění.

Srovnání s konkurenčními lampami

Abychom vám usnadnili rozhodování, připravili jsme srovnání s dalšími chytrými lampami na trhu:

ModelCenaSvětelný tokOvládáníSpeciální funkce
LIVARNO home Zigbee 3.0599,90 Kč1000 lmAplikace, hlas16 mil. barev, otáčení
Nitebird Smart Bedside599 Kč150 lmAplikace, hlasRůzné barevné módy
BOT Chytrá lampa (2 ks)1099 Kč100 lmAplikaceVizualizace hudby

Z tabulky je vidět, že lampa z Lidlu nabízí nejvyšší světelný výkon ze všech srovnávaných modelů. Yeelight Jasmine za 376 Kč je sice levnější, ale jde o jednoduchou dobíjecí lampu bez chytrých funkcí. Nitebird za 503 Kč má podobné funkce, ale výrazně slabší svítivost pouze 150 lumenů. BOT za 1007 Kč obsahuje dvě lampy s hudební vizualizací, ale každá svítí jen 100 lumeny.

Pro koho se lampa hodí

Lampa se hodí především pro ty, kdo už mají nebo plánují chytrou domácnost. Díky Zigbee 3.0 ji snadno propojíte s dalšími zařízeními a vytvoříte si vlastní automatizace. Ocení ji i ti, kdo pracují z domova a potřebují kvalitní osvětlení pracovního stolu s možností měnit teplotu světla podle denní doby. Světelný výkon 1 000 lumenů je dostatečný i pro čtení nebo jemnou práci.

Cena: 600 Kč

Využijete této slevy na chytrou stolní lampu z Lidlu?

