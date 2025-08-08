Chcete chytrou lampičku na stůl? V Lidlu o polovinu zlevnil model, který umí měnit barvy Hlavní stránka Zprávičky Z původní ceny lampičky 1 299 Kč se stalo jen 599,90 Kč Nabízí vám možnost vybrat si ze 16 milionů barev podle nálady Funguje s Google Asistentem a dalšími smart home systémy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud zrovna řešíte osvětlení pracovního stolu nebo ložnice, máme pro vás zajímavý tip. Lidl nabízí chytrou stolní lampu LIVARNO home Zigbee 3.0 s výraznou 53% slevou. Místo původních 1299 Kč ji teď pořídíte za 600 Kč, což představuje úsporu bezmála 700 korun. Lampa zvládne 16 milionů barev, můžete ji ovládat hlasem přes Google Asistenta a díky technologii Zigbee 3.0 ji propojíte s dalšími produkty chytré domácnosti. Ovládání přes aplikaci nebo hlasem Hlavní výhodou této lampy je možnost integrace do smart home. Díky technologii Zigbee 3.0 funguje s většinou moderních systémů a můžete ji ovládat třeba přes Google Asistenta. Přes aplikaci Lidl Smart Home si nastavíte nejen barvu světla z palety 16 milionů odstínů, ale také jas nebo teplotu bílého světla od 2700 K do 6500 K. Když chcete večer relaxovat, nastavíte si teplé žluté světlo, při práci zase studené bílé pro lepší soustředění. Lampa má motorické otáčení v horizontální i vertikální ose, takže si světlo nasměrujete přesně tam, kam potřebujete. Světelný tok 1000 lumenů zajistí dostatečné osvětlení celého pracovního stolu. Příkon 12 W je přitom úsporný a životnost 25 000 hodin znamená, že vám lampa vydrží roky každodenního používání. CHCI VYUŽÍT SLEVU 53 % Praktické funkce pro každodenní používání Kromě základního ovládání nabízí lampa několik užitečných funkcí. Můžete si nastavit automatické rozsvěcování a zhasínání podle času nebo ji zapojit do různých scénářů. Třeba když přijdete domů, automaticky se rozsvítí. Nebo si nastavíte postupné ztlumování světla před spaním. Díky funkci detekce zvuků může reagovat i na dětský pláč nebo jiné zvuky. Design lampy je moderní a minimalistický ve stříbrném provedení. Výška 62,5 cm je ideální na pracovní stůl i noční stolek. Kovová konstrukce s plastovými prvky působí bytelně a podstavec má průměr 10 cm, takže je stabilní. Délka kabelu 1,8 metru poskytuje dostatečnou flexibilitu při umístění. Srovnání s konkurenčními lampami Abychom vám usnadnili rozhodování, připravili jsme srovnání s dalšími chytrými lampami na trhu: ModelCenaSvětelný tokOvládáníSpeciální funkceLIVARNO home Zigbee 3.0599,90 Kč1000 lmAplikace, hlas16 mil. barev, otáčeníNitebird Smart Bedside599 Kč150 lmAplikace, hlasRůzné barevné módyBOT Chytrá lampa (2 ks)1099 Kč100 lmAplikaceVizualizace hudby Z tabulky je vidět, že lampa z Lidlu nabízí nejvyšší světelný výkon ze všech srovnávaných modelů. Yeelight Jasmine za 376 Kč je sice levnější, ale jde o jednoduchou dobíjecí lampu bez chytrých funkcí. Nitebird za 503 Kč má podobné funkce, ale výrazně slabší svítivost pouze 150 lumenů. BOT za 1007 Kč obsahuje dvě lampy s hudební vizualizací, ale každá svítí jen 100 lumeny. DALŠÍ CHYTRÉ LAMPY NA ALZA.CZ Pro koho se lampa hodí Lampa se hodí především pro ty, kdo už mají nebo plánují chytrou domácnost. Díky Zigbee 3.0 ji snadno propojíte s dalšími zařízeními a vytvoříte si vlastní automatizace. Ocení ji i ti, kdo pracují z domova a potřebují kvalitní osvětlení pracovního stolu s možností měnit teplotu světla podle denní doby. Světelný výkon 1 000 lumenů je dostatečný i pro čtení nebo jemnou práci. Cena: 600 Kč Využijete této slevy na chytrou stolní lampu z Lidlu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré osvětlení Lidl Sleva Zigbee Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku Jakub Kárník 11.12.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024