Solární balkonová elektrárna z Lidlu zlevnila o tisíce! Obsahuje i bateriové úložiště

Tento výrobek spadá do kategorie tzv. mikrozdrojů. Jedná se o malou fotovoltaickou výrobnu elektřiny (FVE) s instalovaným výkonem do 10 kW. Platí tedy pro něj povinnost uzavření smluvního vztahu s Vaším distributorem elektrické energie. Před uvedením tohoto výrobku do provozu prostudujte podmínky připojení definované ustanovením §16 vyhl. č. 16/2016 Sb. (Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě).