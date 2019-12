LG G7 One začíná dostávat aktualizaci na Android 10

Společnost LG začíná vypouštět Android 10 pro model G7 One. Poté, co se začal nový Android dostávat na G8 ThinQ přišla řada také na tuto levnější variantu. Ta je zařazena do programu Android One, takže Google plní své sliby. Společnost jej představila v roce 2018 a právě díky svému programu není tak překvapivé, že se jedná o jeden z prvních LG telefonů, který aktualizaci dostal.

Možná se spíše ptáme, proč to trvalo tak dlouho? Vždyť Android One je velmi podobný systém tomu, který Google používá a dodává do Pixelů. Aktuálně je aktualizace dostupná v Kanadě, Německu a někteří ji hlásí také v ostatních evropských zemích. Jelikož jej v redakci nemáme nemůžeme aktuálně zjistit, zda je aktualizace dostupná také v České republice.

Každopádně to můžete skrz Nastavení > Aktualizace softwaru stáhnout a poznáte ji dle toho, že má velikost 741 MB. Kromě nové verze operačního systému dostanete také vylepšené funkce aplikace Fotoaparát. Po instalaci budete mít bezpečnostní záplaty z 1. listopadu 2019, které sice nejsou nejnovější, ale můžeme je považovat za bezpečné.

Dostali jste aktualizaci Android 10 na LG G7 One?

Zdroj: gsmarena.com