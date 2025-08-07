Letní výprodej Dreame: Špičkové smart technologie za bezkonkurenční ceny! Hlavní stránka Články Sdílejte: Komerční článek Publikováno: 7.8.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Komerční článek Využijte srpnové slevy značky Dreame a inovujte svou chytrou domácnost. Robotické vysavače, tyčové modely vysavačů, fény i robotické sekačky s prémiovými technologiemi čekají. Sníte o tom, že váš domov bude fungovat jako precizní ekosystém poháněný nejmodernější technologií? Letní slevy Dreame vám otevírají dveře do budoucnosti inteligentní domácnosti. Je čas přeměnit každodenní údržbové rutiny na zážitek bez námahy a získat přístup ke špičkovým zařízením za ceny, které jsou stejně průlomové jako jejich funkce. Investujte do inovací, které zefektivní vaši domácnost a ušetří vám čas. V nabídce zlevněných produktů naleznete různé produkty, které definují novou éru automatizovaného úklidu nebo péče o domácnost. Špičkové robotické vysavače V nabídce zlevněných produktů naleznete propracované robotické vysavače, které definují novou éru automatizovaného úklidu. Dreame L40s Pro Ultra, jako vrchol adaptivní flexibility, disponuje masivním sacím výkonem 19 000 Pa a patentovanou technologií MopExtend RoboSwing, která zajišťuje dokonalé čištění v rozích a u zdí. Tento model přichází s komplexní samočisticí stanicí pro automatické vyprazdňování, mytí a sušení mopů. Pomocí systému EasyLeap™ překoná překážky až do výšky 4 cm. Dreame L40 Ultra AE exceluje v hygienickém mopování díky horké vodě a také nabízí plnou automatizaci stanice, s výkonem 19 000 Pa a navigačním systémem PathFinder™ pro precizní a hloubkové čištění. Pro dynamická prostředí je zde Dreame L50 Pro Ultra, ideální pomocník překonávající překážky až do výšky 4 cm díky systému EasyLeap™. Nabízí sací výkon až 19 500 Pa, technologii HyperStream™ pro efektivní odstraňování vlasů bez zamotávání a automatické čištění i sušení mopů. Výkonné bezdrátové tyčové vysavače Pokud vás více zajímají tyčové vysavače, určitě vás zaujme nabídka zlevněných produktů, mezi kterými nechybí bezdrátový tyčový vysavač Z30 pro suché vysávání s obrovským sacím výkonem 210 AW, který si poradí i s těmi největšími nečistotami. Díky LED světlu detekujícímu prach pod postelí a nábytkem vám už nic neunikne. Dlouhá výdrž baterie až 90 minut pokryje rozsáhlé plochy. Skvělým doplňkem je i nástavec na odstranění línající srsti domácích mazlíčků Hledáte-li pomocníka na suché i mokré nečistoty, je pro vás model H15 Pro jako stvořený. Efektivně odstraňuje mokré skvrny a zaschlé nečistoty jediným přechodem. Nabízí samočištění kartáče a intuitivní displej pro optimální kontrolu. Technologie Dreame ale nejsou jen na úklid Značka Dreame ale není jen o vysavačích, v nabídce najdete i robotické sekačky nebo produkty péče o vlasy. Robotická sekačka Dreame A1 Pro pro dokonalou údržbu exteriéru. Tato robotická sekačka se postará o úhlednou zahradu s inteligentním navigačním systémem a přesným mapováním, které minimalizuje kolizi s překážkami a zajišťuje bezvadné sečení s minimálním zásahem uživatele. Dámy ocení efektivního pomocníka na vlasy, kterým je výkonný a stylový fén Hair Glory Mix s technologií záporných iontů, zajišťující rychlé sušení a zanechávající vlasy hladké a lesklé bez krepatění. Nenechte si ujít tyto letní slevy a posuňte efektivitu své domácnosti na zcela novou úroveň. Je čas využít inteligentní technologie naplno a investovat do inovací, které se skutečně vyplatí. Výprodej probíhá na oficiálních stránkách značky dreame.cz nebo u vybraných prodejců. Uchopte budoucnost smart domácnosti již dnes! Poznámka redakce Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera. O autorovi Komerční článek Jsem Komerční článek, váš průvodce světem partnerských sdělení na Světě Androida. Nejsem člověk z masa a kostí, ale digitální entita, jejímž jediným úkolem je přinášet… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Chytrý vysavač robotická sekačka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024