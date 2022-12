Motorola ThinkPhone? Slavné notebooky asi dostanou bratříčka

Snad kdokoli, kdo se alespoň trochu orientuje v noteboocích, zná dobře sérii Lenovo ThinkPad. Tyto téměř nesmrtelné laptopy patří mezi legendy ve svém oboru a není divu, že čínský výrobce některým modelům dokonce nechává i po dlouhých letech téměř stejný design. Jak se zdá, tak Lenovo (potažmo Motorola) plánuje v roce 2023 přetransformovat tuto svou značku i do světa mobilních telefonů. Objevily se zajímavé úniky a spekulace zmiňující přístroj zvaný ThinkPhone.

Server The Tech Outlook zveřejnil údajně uniklé rendery telefonu, který má zmíněný název napsaný na zádech. A to stejným stylem a fontem, na jaké jsme zvyklí právě u ThinkPadů. Na některých obrázcích je mobil zachycený právě i s laptopem. Na těchto spekulacích je mimo jiné zajímavé to, že značka smartphonů Motorola sice patří firmě Lenovo již dlouhé roky, ale zatím se produktové série mezi notebooky a telefony v podstatě nemísily. ThinkPhone by to mohl změnit. A podle odhadovaných specifikací půjde o solidní vlajku.

Zmíněný mobil by měl mít například 6,6″ OLED displej s frekvencí až 144 Hz, čipset Snapdragon 8+ Gen 1, paměti s maximální kombinací 12/512 GB, baterii s kapacitou 5 000 mAh a 68W nabíjením, tělo z umělých uhlíkových vláken a 50MPx hlavní foťák doplněný o 13MPx ultraširoký a také hloubkový senzor.

