Chytré hodinky za cenu večeře pro dva? LAMAX BCool 2 Plus zlevnily, mají velký displej a Bluetooth volání

Adam Kurfürst
Publikováno: 11.9.2025 08:00

Chytré hodinky LAMAX BCool 2 Plus Black se na Alze aktuálně prodávají za pouhých 679 Kč s kódem ALZADNY20, jde přitom o momentálně nejlepší nabídku na našem trhu. Oproti původní ceně 849 Kč jde o slevu 170 korun, což představuje 20% úsporu. Za tuto částku získáte model s velkou obrazovkou a řadou šikovných funkcí.

Co hodinky za 679 korun dokážou?

LAMAX BCool 2 Plus disponují 1,8palcovým dotykovým displejem s možností výběru ze 6 ciferníků přímo v hodinkách. Další desítky nabízí aplikace Da Fit, která má kompletně české rozhraní. Po propojení s telefonem přes Bluetooth 5.3 můžete přímo z hodinek přijímat hovory díky zabudovanému mikrofonu a reproduktoru.

Zdravotní funkce zahrnují měření tepové frekvence, okysličení krve a úrovně stresu. V noci hodinky automaticky monitorují délku a kvalitu spánku. Pro sportovce je k dispozici 123 sportovních režimů včetně běhu, cyklistiky, plavání nebo golfu. Krokoměr počítá kroky během celého dne.

Baterie vydrží podle výrobce až 7 dní na jedno nabití, což odpovídá 168 hodinám provozu. Hodinky mají certifikaci IP67, takže snesou déšť nebo mytí rukou, ale do bazénu s nimi raději nechoďte. V balení najdete dva řemínky – černý a šedý pro různé příležitosti.

Pro koho jsou BCool 2 Plus vhodné

Za 679 korun získáte hodinky ideální pro běžné uživatele, kteří chtějí základní chytré funkce bez velkých investic. Ocení je především ti, kdo potřebují notifikace z telefonu přímo na zápěstí a možnost přijímat hovory bez vytahování mobilu z kapsy. Model vyhovuje také rekreačním sportovcům, kterým stačí základní měření aktivity bez pokročilých metrik. Díky české lokalizaci jsou hodinky vhodné i pro starší uživatele, kteří ocení jednoduché ovládání v rodném jazyce. Součástí jsou dokonce 4 jednoduché hry pro zkrácení dlouhé chvíle.

Co na hodinky říkají jejich majitelé

Z celkových 112 recenzí na Alze získaly hodinky průměrné hodnocení 4,3 hvězdiček. Celých 83 % zákazníků by je doporučilo ostatním. Uživatelé nejčastěji chválí poměr ceny a výkonu, dlouhou výdrž baterie a možnost telefonování přes Bluetooth.

Mezi pozitivy majitelé zmiňují velký a dobře čitelný displej, snadné párování s telefonem a spolehlivé notifikace. Oceňují také dva řemínky v balení a českou aplikaci. Kritika míří především na občasné výpadky Bluetooth spojení a nepřesnost měření krevního tlaku, které jeden z recenzentů označil za „generátor náhodných čísel".

Zajímavé je, že hodinky mají pouze 0,89% reklamovanost, což naznačuje solidní zpracování. Několik uživatelů potvrdilo, že hodinky fungují bez problémů s iOS, což není u levných modelů samozřejmost.

Závěr

LAMAX BCool 2 Plus Black za současných 679 Kč na Alze představují zajímavou volbu pro nenáročné uživatele. Za cenu běžného fitness náramku dostanete plnohodnotné chytré hodinky s možností telefonování a širokou škálou funkcí. Pokud nehledáte špičkovou přesnost měření nebo prémiové materiály, těžko v této cenové kategorii najdete lepší nabídku.

Pořídili byste si takové hodinky?

Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…