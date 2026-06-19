Bojujete s horkem? Mobilní klimatizace z Lidlu zlevnila o 4 tisíce, teď ji pořídíte za 6 999 Kč Hlavní stránka Zprávičky Lidl zlevnil mobilní klimatizaci Comfee Cool 12000 Plus o rovné 4 000 Kč Z původních 10 999 Kč jde cena dolů na 6 999 Kč přímo na e-shopu Lidlu Za nižší cenu počítejte i s daní v podobě hlučnosti kolem 63 dB Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Letní prázdniny klepou na dveře a s nimi i dny, kdy doma nebude k vydržení. Mobilní klimatizaci Comfee Cool 12000 Plus teď Lidl prodává za 6 999 Kč místo původních 10 999 Kč – klimatizace z Lidlu tak zlevnila přesně o 4 000 korun. Co Comfee Cool 12000 Plus zvládne Jde o jednohadicový monoblok s chladicím výkonem 12 000 BTU, tedy zhruba 3,5 kW. Výrobce uvádí, že zchladí místnost až do 43 m² (zhruba 100 m³) – berte to ale jako údaj za ideálních podmínek, ve špatně stíněném podkroví pod rozpálenou střechou bude reálný dosah znatelně nižší. Kromě samotného chlazení umí jednotka i odvlhčovat. Ovládáte ji z LED displeje i přiloženým dálkovým ovladačem, nechybí časovač ani noční režim. Chladivem je úspornější R290 a energetická třída vychází na A. Kdo chce klimatizaci ovládat z mobilu, sáhne po chytřejší variantě s Wi-Fi. Hlučnost a hmotnost: daň za mobilitu Mobilní klimatizace mají oproti pevně instalovaným split jednotkám dvě slabiny a Comfee není výjimkou. Tou první je hluk – výrobce přiznává až 63 dB, což zhruba odpovídá hlasitějšímu hovoru. Do ložnice na celou noc to nemusí sednout každému, ani se zapnutým nočním režimem. Druhým ústupkem je hmotnost přes 36 kilogramů a nutnost vyvést odpadní hadici z okna. Úplně „mobilní“ je tahle klimatizace jen v rámci jednoho pokoje, ke kterému máte okno – stěhovat ji po patrech rozhodně nebudete každý den. Klimatizace z Lidlu: cena a dostupnost A teď to podstatné. Comfee Cool 12000 Plus se na e-shopu Lidlu prodávala za 10 999 Kč, teď za ni dáte 6 999 Kč – sleva tedy dělá rovné 4 000 Kč, zhruba 36 %. Za necelých sedm tisíc jde o jednu z nejlepších cest, jak se letos dostat k mobilní klimatizaci se slušným výkonem. Sáhli byste po mobilní klimatizaci do bytu, nebo radši počkáte na pevně instalovaný split? Zdroj: Lidl O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Klimatizace Lidl Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku Jakub Kárník 11.12.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024