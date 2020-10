Recenze kamery Shelly EYE: Šikovné funkce v trochu nešikovném těle

WiFi a proud nechejte klidně spadnout

Díky tomu, že je Shelly EYE vybavená slotem na SIM kartu, je logicky možné ji připojit do mobilní sítě. Tím se stává nezávislou pro případy, kdy spadne domácí internetové připojení. Současně to znamená, že je možné kamerku nainstalovat třeba na chalupě. Poměrně zajímavé je to, že výrobce nikde neuvádí jako výhodu přítomnost akumulátoru. Kdybych si nevšiml ikonky nabíjení v aplikaci a nešel pátrat do specifikací na webu, nikdy bych se asi nedozvěděl, že má kamerka 1000mAh baterii. Je opravdu zvláštní, že na něčem takovém není částečně postavena propagace produktu.

Přítomnost baterie samozřejmě znamená, že alespoň nějakou chvíli zvládne Shelly Eye fungovat i bez proudu. To je obrovský benefit, který je podivně opomenut. Podle dosavadního testování by měla takto kamerka běžet několik desítek minut, možná i hodiny. Kdyby se tedy nezvaný host rozhodl ulehčit si práci shozením pojistek, nemá rozhodně vyhráno. Na druhou stranu mu ale kamerka jednu věc hodně ulehčuje…



Cvak! A mám tě! Nebo ne?

Pokud je skoro utajená přítomnost baterie pozitivní podivností, toto je podivnost negativní. Noční vidění Shelly EYE je vcelku kvalitní, ale zvláštní je její reakce na pohyb. Nejsem si jistý, jestli je to kvůli spínání infračerveného čidla, ale ve tmě kamerka pokaždé dost nahlas “cvakne”, když zahajuje záznam. To asi není u zařízení, o kterém by třeba zloděj neměl v ideálním případě ani vědět, žádoucí. V kombinaci s tím, že se dá v aplikaci vypnout blikání LED signalizace, je to hodně zvláštní paradox. Kamerku ve tmě neprozradí její dioda nebo čidlo, ale cvakání. Takové chování jsem u jiné kamery s IR senzorem a nočním viděním nepotkal.

Cena a dostupnost Shelly EYE

U českých obchodů najdete Shelly EYE v nabídce velmi zřídka. Není tak rozšířená jako třeba žárovky stejné značky. Když už se vám podaří ji vypátrat, bude pravděpodobně stát cca tři tisíce korun. Z oficiálního e-shopu jej můžete objednat s daní za 99 eur, tedy cca 2700 Kč. Dostupná je v bílém a černém provedení.

Shelly EYE: Závěrečné hodnocení

Oproti třeba konkurenční Netatmo Welcome má Shelly EYE slabší kvalitu obrazu, ale zase disponuje například baterií, mobilní (3G) konektivitou a oboustranným audiem. Stojí přitom o několik desítek procent méně. Vzhledem k tomu, že mi více vyhovuje i samotná mobilní aplikace, osobně bych upřednostnil řešení od Allterco. Nižší cena je pravděpodobně způsobená i tím, že bulharská firma není tolik známá a zákazníci neplatí tolik za značku. Když ještě výrobce zapracuje na podivném cvakání, ergonomii a přidá podporu FullHD, bude Shelly EYE směle konkurovat kamerám věhlasnějších značek.

Klady + Povedená aplikace

+ Možnost 3G připojení

+ Baterie

+ Decentní design

+ Oboustranné audio



Zápory – Cvakání při nočním vidění

– Problém s update firmwaru

– Kabel mírně překáží instalaci



Co by podle vás měla umět ideální bezpečnostní kamera?