Populární repráček JBL Charge 6 pořád zlevňuje! Za 3 300 Kč nabízí vysokou odolnost, super výkon i umělou inteligenci

  • JBL Charge 6 aktuálně koupíte za méně než 3 300 Kč, což je historicky nejnižší cena
  • Reproduktor nabízí výdrž baterie až 28 hodin a technologii AI Sound Boost
  • Díky certifikaci IP68 zvládne ponor do vody a funguje jako powerbank

Adam Kurfürst
30.9.2025 06:00
jbl charge 6 modra v pisku na plazi

Bluetooth reproduktor JBL Charge 6 se v posledních týdnech dostává na zajímavé cenové úrovně. Zatímco při svém uvedení na náš trh byl naceněn na bezmála 5 tisíc korun, aktuálně ho seženete už za 3 298 Kč. Podle srovnávače Heureka jde momentálně o druhý nejoblíbenější Bluetooth repráček na našem trhu.

Chytřejší zvuk díky umělé inteligenci

JBL Charge 6 přináší oproti svému předchůdci zajímavou novinku v podobě technologie AI Sound Boost. Ta v reálném čase analyzuje přehrávanou hudbu a automaticky upravuje nastavení reproduktoru pro maximální akustický výkon. Výsledkem je čistší zvuk s menším zkreslením, zejména při vyšších hlasitostech.

jbl charge 6 AI Sound Boost

Reproduktor disponuje 30W basovým měničem a 15W výškovým měničem, což zajišťuje vyvážený zvuk napříč celým frekvenčním spektrem od 56 Hz do 20 kHz. V praxi to znamená, že si užijete jak dunivé basy v elektronické hudbě, tak čisté vokály v akustických skladbách.

Výdrž na celý víkend

S kapacitou baterie vystačíte na 24 hodin nepřetržitého poslechu. Když aktivujete funkci JBL Playtime Boost, získáte další 4 hodiny navíc. To oceníte třeba na vícedenním festivalu nebo chatě bez elektřiny. Nabíjení trvá pouze 3 hodiny, takže reproduktor rychle připravíte na další použití.

Odolnost pro náročné podmínky

Certifikace IP68 zaručuje kompletní ochranu proti prachu a vodě. Charge 6 můžete bez obav ponořit do bazénu, vzít na pláž nebo používat v dešti. Konstrukce navíc zvládne i pády z rozumné výšky, takže nehrozí poškození při běžném používání.

jbl charge 6 cerna baleni

Zajímavou funkcí zůstává integrovaná powerbanka. Přes USB port dobijete telefon nebo sluchátka přímo z reproduktoru. Při hmotnosti 1,37 kg a rozměrech 22,9 × 9,9 × 9,4 cm se vejde do batohu nebo tašky na pláž.

Party módy a Auracast

Novinkou šesté generace je podpora Auracast. Tato technologie umožňuje propojit neomezený počet kompatibilních JBL reproduktorů a vytvořit tak mohutný zvukový systém. Můžete například spárovat dva Charge 6 pro stereo zvuk nebo propojit více reproduktorů rozmístěných po zahradě.

Reproduktor používá Bluetooth 5.4 pro stabilní spojení s telefonem nebo tabletem. Ovládání zajišťuje mobilní aplikace JBL One, kde najdete ekvalizér a další nastavení zvuku.

Pro koho se Charge 6 hodí?

JBL Charge 6 ocení především aktivní uživatelé, kteří hledají odolný reproduktor na cesty. Hodí se na kempování, grilování, k bazénu nebo na pláž. Díky dlouhé výdrži a možnosti dobíjet telefon je ideální na vícedenní výlety mimo civilizaci.

Za aktuální cenu pod 3 300 Kč dostáváte spolehlivý reproduktor s moderními funkcemi a typickou JBL kvalitou zvuku. Vzhledem k tomu, že běžná cena se pohybuje kolem 4 tisíc korun, jde o zajímavou příležitost.

