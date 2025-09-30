Populární repráček JBL Charge 6 pořád zlevňuje! Za 3 300 Kč nabízí vysokou odolnost, super výkon i umělou inteligenci Hlavní stránka Zprávičky JBL Charge 6 aktuálně koupíte za méně než 3 300 Kč, což je historicky nejnižší cena Reproduktor nabízí výdrž baterie až 28 hodin a technologii AI Sound Boost Díky certifikaci IP68 zvládne ponor do vody a funguje jako powerbank Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Bluetooth reproduktor JBL Charge 6 se v posledních týdnech dostává na zajímavé cenové úrovně. Zatímco při svém uvedení na náš trh byl naceněn na bezmála 5 tisíc korun, aktuálně ho seženete už za 3 298 Kč. Podle srovnávače Heureka jde momentálně o druhý nejoblíbenější Bluetooth repráček na našem trhu. Chytřejší zvuk díky umělé inteligenci JBL Charge 6 přináší oproti svému předchůdci zajímavou novinku v podobě technologie AI Sound Boost. Ta v reálném čase analyzuje přehrávanou hudbu a automaticky upravuje nastavení reproduktoru pro maximální akustický výkon. Výsledkem je čistší zvuk s menším zkreslením, zejména při vyšších hlasitostech. Reproduktor disponuje 30W basovým měničem a 15W výškovým měničem, což zajišťuje vyvážený zvuk napříč celým frekvenčním spektrem od 56 Hz do 20 kHz. V praxi to znamená, že si užijete jak dunivé basy v elektronické hudbě, tak čisté vokály v akustických skladbách. UŠETŘÍM NA JBL CHARGE 6 Výdrž na celý víkend S kapacitou baterie vystačíte na 24 hodin nepřetržitého poslechu. Když aktivujete funkci JBL Playtime Boost, získáte další 4 hodiny navíc. To oceníte třeba na vícedenním festivalu nebo chatě bez elektřiny. Nabíjení trvá pouze 3 hodiny, takže reproduktor rychle připravíte na další použití. Odolnost pro náročné podmínky Certifikace IP68 zaručuje kompletní ochranu proti prachu a vodě. Charge 6 můžete bez obav ponořit do bazénu, vzít na pláž nebo používat v dešti. Konstrukce navíc zvládne i pády z rozumné výšky, takže nehrozí poškození při běžném používání. Zajímavou funkcí zůstává integrovaná powerbanka. Přes USB port dobijete telefon nebo sluchátka přímo z reproduktoru. Při hmotnosti 1,37 kg a rozměrech 22,9 × 9,9 × 9,4 cm se vejde do batohu nebo tašky na pláž. Party módy a Auracast Novinkou šesté generace je podpora Auracast. Tato technologie umožňuje propojit neomezený počet kompatibilních JBL reproduktorů a vytvořit tak mohutný zvukový systém. Můžete například spárovat dva Charge 6 pro stereo zvuk nebo propojit více reproduktorů rozmístěných po zahradě. CHCI JBL CHARGE 6 Reproduktor používá Bluetooth 5.4 pro stabilní spojení s telefonem nebo tabletem. Ovládání zajišťuje mobilní aplikace JBL One, kde najdete ekvalizér a další nastavení zvuku. Pro koho se Charge 6 hodí? JBL Charge 6 ocení především aktivní uživatelé, kteří hledají odolný reproduktor na cesty. Hodí se na kempování, grilování, k bazénu nebo na pláž. Díky dlouhé výdrži a možnosti dobíjet telefon je ideální na vícedenní výlety mimo civilizaci. Za aktuální cenu pod 3 300 Kč dostáváte spolehlivý reproduktor s moderními funkcemi a typickou JBL kvalitou zvuku. Vzhledem k tomu, že běžná cena se pohybuje kolem 4 tisíc korun, jde o zajímavou příležitost. Zvažujete pořízení JBL Charge 6? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bluetooth reproduktor česko JBL Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Šikovný kuchyňský robot z LIDLu zase zlevnil! Má hromadu funkcí a propojíte ho s mobilem Adam Kurfürst 19.12.2024