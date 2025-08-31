IKEA chystá nálož nových Matter produktů. Teď máme informace o sedmi z nich Hlavní stránka Zprávičky Connectivity Standards Alliance odhalila sedm nových chytrých zařízení IKEA s podporou Matter Produkty zahrnují pohybové senzory, monitor kvality vzduchu a chytré vypínače s kolečkem První várka novinek dorazí na trh v lednu 2026, další pak v dubnu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.8.2025 10:00 Žádné komentáře 0 V červenci jsme vás informovali o ambiciózních plánech IKEA uvést na trh více než 20 nových produktů chytré domácnosti s podporou univerzálního standardu Matter. Nyní se dozvídáme konkrétní detaily o sedmi zařízeních, která švédský gigant chystá. Produkty se objevily v databázi Distributed Compliance Ledger (DCL), kde získaly oficiální Matter certifikaci. Nová generace nahradí starší modely Většina nových produktů představuje modernizované verze stávajících zařízení z portfolia IKEA. Pohybový senzor Myggspray má nahradit současný model Vallhorn, zatímco detektor úniku vody Klippbok vystřídá starší Badring. Dveřní a okenní senzor Myggbett pak přijde místo současného modelu Parasoll. Všechna tato zařízení získají díky Matter certifikaci širší kompatibilitu s ekosystémy jiných výrobců. Monitor kvality vzduchu a teplotní senzor Mezi certifikovanými produkty najdeme také monitor kvality vzduchu Alpstuga, který zřejmě představuje vylepšenou verzi současného senzoru Vindstyrka. Novinkou v portfoliu IKEA bude senzor teploty a vlhkosti Timmerflotte, který dosud společnost v nabídce neměla. Chytré vypínače s praktickým ovládáním Zajímavostí jsou dva nové chytré vypínače Bilresa, o kterých se spekulovalo už dříve. První model má disponovat otočným kolečkem pro plynulé stmívání, druhý pak nabídne dvojici programovatelných tlačítek. Oba vypínače budou fungovat bezdrátově a díky Matter certifikaci je půjde integrovat do libovolného kompatibilního systému chytré domácnosti. Dostupnost nových produktů IKEA plánuje uvést přes 20 nových Matter produktů, přičemž první várka by měla dorazit do obchodů v lednu 2026. Další zařízení pak společnost představí v dubnu 2026. Všechny novinky budou podle dřívějších prohlášení IKEA cenově dostupné, což odpovídá dlouhodobé strategii švédského řetězce demokratizovat technologie chytré domácnosti. Certifikace v databázi DCL potvrzuje, že vývoj produktů je v pokročilé fázi a IKEA dodržuje svůj harmonogram. Díky podpoře Matter budou všechna zařízení fungovat nejen s aplikací IKEA Home smart, ale také s konkurenčními platformami jako Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa či Samsung SmartThings. Na které z nových produktů IKEA se těšíte nejvíce? Zdroje: Notebookcheck, MatterAlpha O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost IKEA Matter Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024