TOPlist

IKEA chystá nálož nových Matter produktů. Teď máme informace o sedmi z nich

  • Connectivity Standards Alliance odhalila sedm nových chytrých zařízení IKEA s podporou Matter
  • Produkty zahrnují pohybové senzory, monitor kvality vzduchu a chytré vypínače s kolečkem
  • První várka novinek dorazí na trh v lednu 2026, další pak v dubnu

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
31.8.2025 10:00
Ikona komentáře 0
nasvicene logo ikea s chytrymi zarovkami a vypinaci

V červenci jsme vás informovali o ambiciózních plánech IKEA uvést na trh více než 20 nových produktů chytré domácnosti s podporou univerzálního standardu Matter. Nyní se dozvídáme konkrétní detaily o sedmi zařízeních, která švédský gigant chystá. Produkty se objevily v databázi Distributed Compliance Ledger (DCL), kde získaly oficiální Matter certifikaci.

Nová generace nahradí starší modely

Většina nových produktů představuje modernizované verze stávajících zařízení z portfolia IKEA. Pohybový senzor Myggspray má nahradit současný model Vallhorn, zatímco detektor úniku vody Klippbok vystřídá starší Badring. Dveřní a okenní senzor Myggbett pak přijde místo současného modelu Parasoll. Všechna tato zařízení získají díky Matter certifikaci širší kompatibilitu s ekosystémy jiných výrobců.

Monitor kvality vzduchu a teplotní senzor

Mezi certifikovanými produkty najdeme také monitor kvality vzduchu Alpstuga, který zřejmě představuje vylepšenou verzi současného senzoru Vindstyrka. Novinkou v portfoliu IKEA bude senzor teploty a vlhkosti Timmerflotte, který dosud společnost v nabídce neměla.

ikea sedm matter produktu certifikace

Chytré vypínače s praktickým ovládáním

Zajímavostí jsou dva nové chytré vypínače Bilresa, o kterých se spekulovalo už dříve. První model má disponovat otočným kolečkem pro plynulé stmívání, druhý pak nabídne dvojici programovatelných tlačítek. Oba vypínače budou fungovat bezdrátově a díky Matter certifikaci je půjde integrovat do libovolného kompatibilního systému chytré domácnosti.

Dostupnost nových produktů

IKEA plánuje uvést přes 20 nových Matter produktů, přičemž první várka by měla dorazit do obchodů v lednu 2026. Další zařízení pak společnost představí v dubnu 2026. Všechny novinky budou podle dřívějších prohlášení IKEA cenově dostupné, což odpovídá dlouhodobé strategii švédského řetězce demokratizovat technologie chytré domácnosti.

Certifikace v databázi DCL potvrzuje, že vývoj produktů je v pokročilé fázi a IKEA dodržuje svůj harmonogram. Díky podpoře Matter budou všechna zařízení fungovat nejen s aplikací IKEA Home smart, ale také s konkurenčními platformami jako Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa či Samsung SmartThings.

Na které z nových produktů IKEA se těšíte nejvíce?

Zdroje: Notebookcheck, MatterAlpha

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
Chytrý zámek TP-LInk Tapo DL130 PalmKey

TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka

Adam Kurfürst
8.1.
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro na zdi

LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký

Adam Kurfürst
13.12.2024