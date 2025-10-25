Recenze Huawei Watch GT 6: Extrémně plynulé hodinky s brutální výdrží a super cenou Hlavní stránka Recenze Recenze chytrých hodinek (smartwatch) Huawei Watch GT 6 nabízí dvoutýdenní výdrž baterie, což je zásadní rozdíl oproti dennímu nabíjení Apple Watch Displej s jasem 3000 nitů je čitelný i na přímém slunci, konkurence se pohybuje maximálně okolo 2000 nitů Absence Google služeb a omezený ekosystém aplikací je daní za výdrž – žádné Spotify, Mapy ani platby Google Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Po třech týdnech s Huawei Watch GT 6 46mm na zápěstí se mi potvrdilo něco, co jsem tuší už delší dobu: chytré hodinky se rozdělily na dva tábory. V prvním máte plnohodnotné smartwatch s bohatým ekosystémem aplikací, které ale musíte nabíjet každý den. V druhém jsou fitness trackery s výdrží na týdny, ale s omezeným softwarem. Huawei Watch GT 6 sedí přesně na hranici mezi těmito světy – a je to znát. Design a zpracování Displej má brutální jas Baterie: 14 dní výdrže Fitness a zdraví: TruSense senzory vs. realita Sunflower GPS: přesnost na místě, ale ne vždy HarmonyOS: hladký systém s prázdnými regály Platby a praktické funkce: co funguje a co ne Kompatibilita: Android a iOS, ale s háčky Závěrečné hodnocení: kompromis s jasnou cílovou skupinou Testoval jsem je hned po měsících s Apple Watch 10 LTE, takže mám čerstvě v paměti, jak vypadá život s hodinkami, které umí všechno, ale vydrží sotva den. Předtím jsem používal Pixel Watch 2, které mi nabídly podobný kompromis – výdrž okolo 24 hodin výměnou za Google ekosystém. Huawei jde opačným směrem: baterie vydrží skoro dva týdny, ale zapomeňte na Spotify, Google Mapy nebo Google Pay. Design a zpracování Huawei Watch GT 6 vypadají lépe, než by podle ceny měly. Nerezová ocelová konstrukce s broušeným povrchem připomíná prémiové švýcarské hodinky, rotační korunka má příjemný odpor a ozubené hrany usnadňují ovládání i v rukavicích. Rozměry 46 × 46 × 10,95 mm jsou téměř identické s Apple Watch Ultra, ale hmotnost jen 51,3 gramu (bez řemínku) je o poznání nižší. Testovaná varianta s hnědým koženým řemínkem vypadá elegantně a kombinuje se jak s košilí, tak s tričkem na běhání. Kůže je měkká a netlačí, přezka drží pevně. Huawei nabízí i varianty s fluoroelastomerovým – pro sport by byly praktičtější, ale esteticky by prohrály. CHCI HUAWEI WATCH GT 6 Safírové sklo chrání displej před škrábanci. Po třech týdnech intenzivního nošení, včetně náhodného kontaktu s dveřmi a klikou od auta, nemá ani jediný škrábanec. Certifikace IP69 a 5ATM znamená, že hodinky vydrží prach, vodu i horkou páru – testoval jsem je ve sprše, v bazénu i při mytí auta, žádný problém. Jediné, co design kazí, je tlustší profil. Zatímco Apple Watch 10 má tloušťku 10,7 mm a působí kompaktně, GT 6 s téměř 11 mm vyčnívá víc a občas se zachytí o rukáv bundy. Není to nic zásadního, ale všimnete si toho. Displej má brutální jas Tady Huawei ukázal, jak se to dělá. 1,47palcový AMOLED panel s rozlišením 466 × 466 pixelů (317 ppi) je ostrý a hlavně – neuvěřitelně jasný. Špičkový jas 3000 nitů není marketingové číslo, je to funkční výhoda, kterou oceníte každý den. Pro srovnání: Apple Watch 10 zvládnou maximálně 2000 nitů, Samsung Galaxy Watch Ultra se dostane na 3000 nitů, ale jen v malé části displeje. Huawei dosahuje 3000 nitů na celé ploše při APL 30 % (při zobrazení obrazu, kde 30 % obrazovky svítí), což v praxi znamená, že i bílý text na černém podkladu je perfektně čitelný na přímém slunci. CHCI HUAWEI WATCH GT 6 Režim Always-on Display funguje spolehlivě, displej zůstává čitelný i v noci, ale není rušivě jasný. Huawei nabízí desítky ciferníků, většina je zdarma, některé prémiové stojí pár korun. Kvalita je různá – některé vypadají jako levné imitace luxusních hodinek, jiné jsou jednoduché a elegantní. Baterie: 14 dní výdrže Tady GT 6 drtí konkurenci. Huawei uvádí až 14 dní výdrže při běžném používání u 46mm modelu, v praxi jsem se dostal na 11 dní. To při zapnutém monitoringu srdečního tepu 24/7, měření SpO2 každou hodinu, aktivním sledování spánku, třech běžeckých trénincích týdně (celkem 6 hodin s GPS) a neustálém přijímání notifikací z telefonu. Pro srovnání: Apple Watch 10 LTE mi vydržely maximálně 36 hodin, Pixel Watch 2 sotva den. Galaxy Watch Ultra zvládnou dva dny. Rozdíl je propastný a mění celý způsob používání. Neřešíte, jestli máte dost baterie na víkendový výlet, nepřemýšlíte, kde nabíjet, prostě zapomenete, že hodinky vůbec potřebují energii. Huawei dosáhlo tohoto zázraku křemíkovou baterií s o 37 % vyšší hustotou energie. Baterie má nestandardní tvar přesně kopírující tělo hodinek, což zlepšuje využití prostoru. Technicky je to skvělé, prakticky to znamená svobodu. CHCI HUAWEI WATCH GT 6 Nabíjení trvá 95 minut pomocí přiloženého magnetického nabíjecího stojánku. Kabel má starý USB-A konektor, což je v roce 2025 už trochu na pováženou – většina nabíječek už má USB-C. Musel jsem si sehnat adaptér, což je zbytečná komplikace. Fitness a zdraví: TruSense senzory vs. realita Huawei nasadilo do GT 6 vylepšený senzorový systém TruSense 5.5+, který slibuje 98% přesnost měření srdečního tepu při cyklistice a 95 % při běhu v terénu. Pro běžné uživatele je přesnost dostačující. Pro profesionální sportovce doporučuji hrudní pás, GT 6 se k němu umí připojit přes Bluetooth. Měření SpO2 fungovalo spolehlivě, hodnoty se pohybovaly mezi 96-99 %, což v mém případě odpovídá. Monitoring spánku je podrobný – hodinky rozpoznají fáze spánku (lehký, hluboký, REM) a dokonce i krátké přerušení. Aplikace Huawei Health nabízí skóre kvality spánku a doporučení, jak spát lépe. Funkce Emotional Wellbeing (emoční pohoda) měří úroveň stresu na základě variability srdečního tepu. Zní to jako marketingový trik, ale překvapivě to funguje – když jsem byl ve stresu kvůli deadlinům, hodinky to zachytily a nabídly dechová cvičení. Sunflower GPS: přesnost na místě, ale ne vždy Huawei vyvinulo polohový systém Sunflower 2.0 s podporou duálních pásem GNSS a připojením k šesti satelitním systémům (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC). Slibují o 20 % vyšší přesnost než předchozí generace. Prakticky to znamená rychlý zámek signálu (5-10 vteřin) a přesné trasování na otevřeném prostranství. Novinka pro cyklisty je také zajímavá – virtuální měření výkonu bez wattmetru. Hodinky odhadují váš výkon na základě rychlosti, sklonu terénu a hmotnosti. HarmonyOS: hladký systém s prázdnými regály GT 6 běží na HarmonyOS 6.0, vlastním operačním systému. Rozhraní je hladké, animace plynulé, mezi nabídkami se naviguje rychle. Huawei tvrdí, že systém je o 20 % plynulejší než předchozí generace a aplikace se načítají o 30 % rychleji. V praxi to znamená nulové zadrhávání. Problém je jinde: chybějí aplikace třetích stran. AppGallery pro hodinky obsahuje pár desítek aplikací, většinou fitness a zdravotní trackery. Žádný Spotify, žádné Google Mapy. V systému nalezneme několik základních appek včetně kalendáře, jenž kopíruje záznamy z vašeho výchozího kalendáře, což je fajn. Dále je tu třeba kalkulačka, svítilna, kompas nebo Mapy Petal. Naopak funguje přehrávání hudby z interní paměti (4 GB dostupné pro média), ovládání přehrávání na telefonu, Bluetooth hovory (mikrofon a reproduktor fungují překvapivě dobře) a notifikace ze všech aplikací. Na notifikace ale nemůžete odpovídat – vidíte je, můžete je smazat, ale odpověď musíte napsat v telefonu. To je frustrující, zvlášť když jste zvyklí na Apple Watch, kde na zprávu odpovíte diktováním nebo rychlou odpovědí. Platby a praktické funkce: co funguje a co ne GT 6 má NFC čip, ale nepodporuje Google Pay ani Apple Pay. V Česku to znamená jedinou možnost: Huawei Wallet, který ale zatím neumožňuje platby bankovními kartami. Můžete do ní načíst přístupové karty nebo QR kódy věrnostních programů, ale u pokladny zaplatit nemůžete. CHCI HUAWEI WATCH GT 6 Detekce pádu funguje – testoval jsem ji simulovaným pádem při běhu (nespadl jsem doopravdy, nejsem blázen). Hodinky zavibrují, zeptají se, jestli jste v pořádku, a pokud neodpovíte, zavolají nouzový kontakt. Dobrá funkce pro starší uživatele nebo lidi běhající sami v terénu. Kompatibilita: Android a iOS, ale s háčky GT 6 funguje s Androidem 9.0 a vyšším i s iOS 13.0 a vyšším. V praxi to znamená, že hodinky spárujete téměř s jakýmkoli moderním telefonem. Testoval jsem je s Google Pixelem 10 Pro a funguje to bez problémů. Ale: s iPhony fungují hůř. Apple blokuje plný přístup k notifikacím, takže některé aplikace neposílají upozornění správně. Také nemůžete z hodinek ovládat hudbu v Apple Music. Pokud máte iPhone, kupte si Apple Watch. GT 6 jsou primárně pro Android. Závěrečné hodnocení: kompromis s jasnou cílovou skupinou Huawei Watch GT 6 jsou hodinky pro lidi, kteří prioritizují výdrž baterie a fitness tracking před smartwatch funkcemi. Pokud vám nevadí absence Google služeb, plateb a aplikací třetích stran, dostanete skvělý produkt s výdrží na týdny a displejem, který nemá v této cenové kategorii konkurenci. Po třech týdnech testování jsem se vrátil k Apple Watch 10, protože mi chybí platby hodinkami, Spotify a lepší integrace s iPhonem. Ale výdrž baterie GT 6 mi chybí každý den. Každé ráno, když nabíjím Apple Watch, vzpomenu na GT 6, které bych nabíjel jednou za dva týdny. CHCI HUAWEI WATCH GT 6 Za 5 669 Kč se slevovým kódem jsou GT 6 46mm nejlepší fitness hodinky, které můžete koupit. Nejsou to nejlepší smartwatch – ty stojí víc a vydrží kratší dobu. Je to otázka priorit. Klady Výdrž baterie 11-14 dní v praxi Displej s jasem 3000 nitů Prémiové zpracování za fajn cenu Přesný fitness tracking pro běžné uživatele Rychlá a spolehlivá GPS Kompatibilita s Androidem i iOS IP69 a 5ATM odolnost Zápory Absence bezkontaktních plateb Chybějící aplikace třetích stran Na notifikace nemůžete odpovídat Hodnocení redakce: 86 % Co říkáte na Huawei Watch GT 6? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky HarmonyOS Huawei Huawei Watch GT6 wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1. No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku Adam Kurfürst 18.7.2024