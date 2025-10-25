TOPlist

Recenze Huawei Watch GT 6: Extrémně plynulé hodinky s brutální výdrží a super cenou

  • Huawei Watch GT 6 nabízí dvoutýdenní výdrž baterie, což je zásadní rozdíl oproti dennímu nabíjení Apple Watch
  • Displej s jasem 3000 nitů je čitelný i na přímém slunci, konkurence se pohybuje maximálně okolo 2000 nitů
  • Absence Google služeb a omezený ekosystém aplikací je daní za výdrž – žádné Spotify, Mapy ani platby Google

Jakub Kárník
25.10.2025 16:00
Ikona komentáře 0
huawei watch gt6 jpg

Po třech týdnech s Huawei Watch GT 6 46mm na zápěstí se mi potvrdilo něco, co jsem tuší už delší dobu: chytré hodinky se rozdělily na dva tábory. V prvním máte plnohodnotné smartwatch s bohatým ekosystémem aplikací, které ale musíte nabíjet každý den. V druhém jsou fitness trackery s výdrží na týdny, ale s omezeným softwarem. Huawei Watch GT 6 sedí přesně na hranici mezi těmito světy – a je to znát.

Testoval jsem je hned po měsících s Apple Watch 10 LTE, takže mám čerstvě v paměti, jak vypadá život s hodinkami, které umí všechno, ale vydrží sotva den. Předtím jsem používal Pixel Watch 2, které mi nabídly podobný kompromis – výdrž okolo 24 hodin výměnou za Google ekosystém. Huawei jde opačným směrem: baterie vydrží skoro dva týdny, ale zapomeňte na Spotify, Google Mapy nebo Google Pay.

Design a zpracování

Huawei Watch GT 6 vypadají lépe, než by podle ceny měly. Nerezová ocelová konstrukce s broušeným povrchem připomíná prémiové švýcarské hodinky, rotační korunka má příjemný odpor a ozubené hrany usnadňují ovládání i v rukavicích. Rozměry 46 × 46 × 10,95 mm jsou téměř identické s Apple Watch Ultra, ale hmotnost jen 51,3 gramu (bez řemínku) je o poznání nižší.

DSC03346

Testovaná varianta s hnědým koženým řemínkem vypadá elegantně a kombinuje se jak s košilí, tak s tričkem na běhání. Kůže je měkká a netlačí, přezka drží pevně. Huawei nabízí i varianty s fluoroelastomerovým – pro sport by byly praktičtější, ale esteticky by prohrály.

Safírové sklo chrání displej před škrábanci. Po třech týdnech intenzivního nošení, včetně náhodného kontaktu s dveřmi a klikou od auta, nemá ani jediný škrábanec. Certifikace IP69 a 5ATM znamená, že hodinky vydrží prach, vodu i horkou páru – testoval jsem je ve sprše, v bazénu i při mytí auta, žádný problém.

Huawei Watch GT 6 46mm Black
Huawei Watch GT 6 46mm Grey Leather
HUWGT646g

Jediné, co design kazí, je tlustší profil. Zatímco Apple Watch 10 má tloušťku 10,7 mm a působí kompaktně, GT 6 s téměř 11 mm vyčnívá víc a občas se zachytí o rukáv bundy. Není to nic zásadního, ale všimnete si toho.

Displej má brutální jas

Tady Huawei ukázal, jak se to dělá. 1,47palcový AMOLED panel s rozlišením 466 × 466 pixelů (317 ppi) je ostrý a hlavně – neuvěřitelně jasný. Špičkový jas 3000 nitů není marketingové číslo, je to funkční výhoda, kterou oceníte každý den.

DSC03350

Pro srovnání: Apple Watch 10 zvládnou maximálně 2000 nitů, Samsung Galaxy Watch Ultra se dostane na 3000 nitů, ale jen v malé části displeje. Huawei dosahuje 3000 nitů na celé ploše při APL 30 % (při zobrazení obrazu, kde 30 % obrazovky svítí), což v praxi znamená, že i bílý text na černém podkladu je perfektně čitelný na přímém slunci.

Režim Always-on Display funguje spolehlivě, displej zůstává čitelný i v noci, ale není rušivě jasný. Huawei nabízí desítky ciferníků, většina je zdarma, některé prémiové stojí pár korun. Kvalita je různá – některé vypadají jako levné imitace luxusních hodinek, jiné jsou jednoduché a elegantní.

Baterie: 14 dní výdrže

Tady GT 6 drtí konkurenci. Huawei uvádí až 14 dní výdrže při běžném používání u 46mm modelu, v praxi jsem se dostal na 11 dní. To při zapnutém monitoringu srdečního tepu 24/7, měření SpO2 každou hodinu, aktivním sledování spánku, třech běžeckých trénincích týdně (celkem 6 hodin s GPS) a neustálém přijímání notifikací z telefonu.

Pro srovnání: Apple Watch 10 LTE mi vydržely maximálně 36 hodin, Pixel Watch 2 sotva den. Galaxy Watch Ultra zvládnou dva dny. Rozdíl je propastný a mění celý způsob používání. Neřešíte, jestli máte dost baterie na víkendový výlet, nepřemýšlíte, kde nabíjet, prostě zapomenete, že hodinky vůbec potřebují energii.

Huawei dosáhlo tohoto zázraku křemíkovou baterií s o 37 % vyšší hustotou energie. Baterie má nestandardní tvar přesně kopírující tělo hodinek, což zlepšuje využití prostoru. Technicky je to skvělé, prakticky to znamená svobodu.

Nabíjení trvá 95 minut pomocí přiloženého magnetického nabíjecího stojánku. Kabel má starý USB-A konektor, což je v roce 2025 už trochu na pováženou – většina nabíječek už má USB-C. Musel jsem si sehnat adaptér, což je zbytečná komplikace.

Fitness a zdraví: TruSense senzory vs. realita

Huawei nasadilo do GT 6 vylepšený senzorový systém TruSense 5.5+, který slibuje 98% přesnost měření srdečního tepu při cyklistice a 95 % při běhu v terénu.

DSC03352

Pro běžné uživatele je přesnost dostačující. Pro profesionální sportovce doporučuji hrudní pás, GT 6 se k němu umí připojit přes Bluetooth.

Měření SpO2 fungovalo spolehlivě, hodnoty se pohybovaly mezi 96-99 %, což v mém případě odpovídá. Monitoring spánku je podrobný – hodinky rozpoznají fáze spánku (lehký, hluboký, REM) a dokonce i krátké přerušení. Aplikace Huawei Health nabízí skóre kvality spánku a doporučení, jak spát lépe.

Funkce Emotional Wellbeing (emoční pohoda) měří úroveň stresu na základě variability srdečního tepu. Zní to jako marketingový trik, ale překvapivě to funguje – když jsem byl ve stresu kvůli deadlinům, hodinky to zachytily a nabídly dechová cvičení.

Sunflower GPS: přesnost na místě, ale ne vždy

Huawei vyvinulo polohový systém Sunflower 2.0 s podporou duálních pásem GNSS a připojením k šesti satelitním systémům (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC). Slibují o 20 % vyšší přesnost než předchozí generace.

Prakticky to znamená rychlý zámek signálu (5-10 vteřin) a přesné trasování na otevřeném prostranství. Novinka pro cyklisty je také zajímavá – virtuální měření výkonu bez wattmetru. Hodinky odhadují váš výkon na základě rychlosti, sklonu terénu a hmotnosti.

HarmonyOS: hladký systém s prázdnými regály

GT 6 běží na HarmonyOS 6.0, vlastním operačním systému. Rozhraní je hladké, animace plynulé, mezi nabídkami se naviguje rychle. Huawei tvrdí, že systém je o 20 % plynulejší než předchozí generace a aplikace se načítají o 30 % rychleji. V praxi to znamená nulové zadrhávání.

DSC03341

Problém je jinde: chybějí aplikace třetích stran. AppGallery pro hodinky obsahuje pár desítek aplikací, většinou fitness a zdravotní trackery. Žádný Spotify, žádné Google Mapy. V systému nalezneme několik základních appek včetně kalendáře, jenž kopíruje záznamy z vašeho výchozího kalendáře, což je fajn. Dále je tu třeba kalkulačka, svítilna, kompas nebo Mapy Petal.

DSC03343

Naopak funguje přehrávání hudby z interní paměti (4 GB dostupné pro média), ovládání přehrávání na telefonu, Bluetooth hovory (mikrofon a reproduktor fungují překvapivě dobře) a notifikace ze všech aplikací.

DSC03349

Na notifikace ale nemůžete odpovídat – vidíte je, můžete je smazat, ale odpověď musíte napsat v telefonu. To je frustrující, zvlášť když jste zvyklí na Apple Watch, kde na zprávu odpovíte diktováním nebo rychlou odpovědí.

Platby a praktické funkce: co funguje a co ne

GT 6 má NFC čip, ale nepodporuje Google Pay ani Apple Pay. V Česku to znamená jedinou možnost: Huawei Wallet, který ale zatím neumožňuje platby bankovními kartami. Můžete do ní načíst přístupové karty nebo QR kódy věrnostních programů, ale u pokladny zaplatit nemůžete.

Detekce pádu funguje – testoval jsem ji simulovaným pádem při běhu (nespadl jsem doopravdy, nejsem blázen). Hodinky zavibrují, zeptají se, jestli jste v pořádku, a pokud neodpovíte, zavolají nouzový kontakt. Dobrá funkce pro starší uživatele nebo lidi běhající sami v terénu.

Kompatibilita: Android a iOS, ale s háčky

GT 6 funguje s Androidem 9.0 a vyšším i s iOS 13.0 a vyšším. V praxi to znamená, že hodinky spárujete téměř s jakýmkoli moderním telefonem. Testoval jsem je s Google Pixelem 10 Pro a funguje to bez problémů.

Ale: s iPhony fungují hůř. Apple blokuje plný přístup k notifikacím, takže některé aplikace neposílají upozornění správně. Také nemůžete z hodinek ovládat hudbu v Apple Music. Pokud máte iPhone, kupte si Apple Watch. GT 6 jsou primárně pro Android.

Závěrečné hodnocení: kompromis s jasnou cílovou skupinou

Huawei Watch GT 6 jsou hodinky pro lidi, kteří prioritizují výdrž baterie a fitness tracking před smartwatch funkcemi. Pokud vám nevadí absence Google služeb, plateb a aplikací třetích stran, dostanete skvělý produkt s výdrží na týdny a displejem, který nemá v této cenové kategorii konkurenci.

Po třech týdnech testování jsem se vrátil k Apple Watch 10, protože mi chybí platby hodinkami, Spotify a lepší integrace s iPhonem. Ale výdrž baterie GT 6 mi chybí každý den. Každé ráno, když nabíjím Apple Watch, vzpomenu na GT 6, které bych nabíjel jednou za dva týdny.

Za 5 669 Kč se slevovým kódem jsou GT 6 46mm nejlepší fitness hodinky, které můžete koupit. Nejsou to nejlepší smartwatch – ty stojí víc a vydrží kratší dobu. Je to otázka priorit.

Klady

  • Výdrž baterie 11-14 dní v praxi
  • Displej s jasem 3000 nitů
  • Prémiové zpracování za fajn cenu
  • Přesný fitness tracking pro běžné uživatele
  • Rychlá a spolehlivá GPS
  • Kompatibilita s Androidem i iOS
  • IP69 a 5ATM odolnost

Zápory

  • Absence bezkontaktních plateb
  • Chybějící aplikace třetích stran
  • Na notifikace nemůžete odpovídat

Hodnocení redakce: 86 %

Co říkáte na Huawei Watch GT 6?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
