Huawei Watch GT 6 lákají na šílenou výdrž a přesné měření (první dojmy)

Po týdnu testování překvapují Huawei Watch GT 6 především brutální výdrží až 21 dní Displej s jasem 3000 nitů konečně řeší problém se čitelností na přímém slunci S kódem na Alza.cz vyjdou hodinky na 5 669 Kč, což je zajímavá alternativa k dražším Apple Watch Jakub Kárník Publikováno: 26.9.2025 13:00 Zatímco konkurence láká na AI funkce a chytré vychytávky, Huawei jde jinou cestou. Watch GT 6 v 46mm verzi, které testujeme už týden v redakci Svět Androida, vsází na osvědčený recept – nekonečnou výdrž a kvalitní sportovní tracking. Klasika, která nezklame Displej s šíleným jasem Sportovní tracking TruSense a zdravotní funkce Kompatibilita není problém První verdikt: Jistota, která stojí za to Klasika, která nezklame Design zůstal věrný předchozí generaci, což není nutně špatně. Kulaté pouzdro s koženým řemínkem vypadá na ruce důstojně, v kanceláři i v posilovně. Zpracování je na vysoké úrovni – safírové sklíčko, titan a keramická záda dávají najevo, že nejde o levný šmejd, ale o poctivé hodinky. Co mě ale zaujalo víc než materiály, je hmotnost kolem 45 gramů bez řemínku. To je vzhledem k použitým materiálům velmi dobrá hodnota. Na ruce je skoro necítíte, což oceníte hlavně při spánku nebo delším běhu. Ovládací kolečko má příjemný odpor a vibrace při otáčení, tlačítko níž slouží jako rychlá zkratka k tréninku. Displej s šíleným jasem AMOLED panel s úhlopříčkou 1,47 palce není na papíře nic převratného. Jenže Huawei dotáhl jas na špičkovou úroveň. Inzerovaných 3000 nitů zajistí, že displej září dostatečně na to, abyste v poledním slunci nemuseli dělat stínítko rukou. Always-on displej funguje spolehlivě, byť trochu užírá baterii. Ciferníků je v obchodě stovky, od minimalistických po ty s virtuálními zvířátky. Jo, zní to divně, ale funguje to překvapivě dobře jako motivace k pravidelnému pohybu. Sportovní tracking Nový systém Sunflower Positioning slibuje přesnější GPS. V praxi to znamená, že při běhu v lese nebo mezi paneláky hodinky nekreslí náhodné čmárance, ale drží se reality. Pro cyklisty přibyla funkce virtuálního měření výkonu. Nenahradí to plnohodnotný wattmetr, ale pro hobby jezdce, který chce vědět, jestli šlape na 150 nebo 250 wattů, to bohatě stačí. Ze 100+ sportovních režimů si vybere každý, ať jde o běh, cyklistiku, posilování a plavání. Samozřejmostí je také automatické rozpoznání tréninku u určitých aktivit. TruSense a zdravotní funkce Vylepšený systém TruSense měří všechno možné – tep, okysličení krve, stres, spánek, HRV. Oproti předchozí generaci jsou měření rychlejší, SpO2 například naměříte za 15 sekund místo půl minuty. Sledování spánku je přesné včetně REM fází, ráno dostanete přehledné shrnutí s tipy na zlepšení. Funkce sledování emocí je zajímavá, i když trochu gimmick. Hodinky poznají, jestli jste ve stresu nebo v pohodě, a nabídnou dechová cvičení. V praxi to funguje, jen nevím, kolik lidí si uprostřed pracovního dne řekne: „Tak, teď si dám pětiminutovou meditaci." Kompatibilita není problém Překvapivě bezproblémová je práce s iOS i Androidem. Aplikace Huawei Health funguje na obou platformách stejně, všechny funkce jsou dostupné. Jedinou výjimkou je odpovídání na notifikace, které na iOS nefunguje kvůli omezením systému. Bluetooth volání přes hodinky má solidní kvalitu, v autě nebo při nákupu se hodí. Přehrávání hudby z hodinek (až 4 GB) je fajn pro běh bez telefonu, jen škoda absence Spotify nebo YouTube Music. První verdikt: Jistota, která stojí za to Po týdnu s Huawei Watch GT 6 mám jasno – nejsou to hodinky pro geeky, kteří chtějí nejnovější funkce. Chybí platby NFC, eSIM, pokročilé aplikace třetích stran. Na druhou stranu, když se ráno probudíte a hodinky ukazují 75 % baterie po týdnu nošení, všechny nedostatky jdou stranou. Za cenu 5 669 Kč s kódem 10WATCHGT6CZ na Alza.cz dostáváte hodinky, které vydrží třikrát déle než Apple Watch, měří všechno potřebné pro sport a vypadají jako normální hodinky, ne jako počítač na zápěstí. Pro běžce, cyklisty nebo kohokoli, kdo nechce každý večer hledat nabíječku, jsou to jedny z nejlepších hodinek na trhu. Kompletní recenzi připravíme po měsíci testování, až prověříme dlouhodobou přesnost měření a všechny sportovní režimy. Zatím ale GT 6 směřují k velmi pozitivnímu hodnocení. Co říkáte na nové hodinky od Huawei? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 