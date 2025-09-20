Huawei Watch GT 6 jsou tady! Kombinují luxusní design s chytrými funkcemi a úžasnou výdrží Hlavní stránka Zprávičky Huawei oficiálně uvádí do Česka hodinky Watch GT 6 a GT 6 Pro s výdrží až 21 dní Prémiová verze GT 6 Pro nabízí safírové sklo, titanovou konstrukci a EKG analýzu za cenu od 9 499 Kč Základní Watch GT 6 startují na ceně 6 299 Kč s AMOLED displejem o jasu 3000 nitů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.9.2025 10:00 2 komentáře 2 Čínský technologický gigant Huawei oficiálně přináší na český trh dlouho očekávanou řadu chytrých hodinek Watch GT 6. Novinky zaujmou především mimořádnou výdrží baterie až 21 dní, AMOLED displejem s jasem 3000 nitů a pokročilými sportovními funkcemi včetně virtuálního měření cyklistického výkonu. Prémiová verze GT 6 Pro navíc přidává safírové sklo, titanovou konstrukci a možnost analýzy EKG. Prémiové materiály a jasný displej pro všechny podmínky Huawei Watch GT 6 Pro se pyšní safírovým sklem a pouzdrem z letecké titanové slitiny, která zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké odolnosti. Model splňuje certifikaci IP69 a vodotěsnost 5 ATM, takže zvládne ponor do 50 metrů. Základní verze GT 6 využívá nerezovou ocel, která je sice těžší, ale stále nabízí prémiový dojem. Oba modely disponují 1,47palcovým AMOLED displejem (u 46mm verze) s rozlišením 466 × 466 pixelů. Oproti předchozí generaci je obrazovka o 5,5 % větší a především 1,5krát jasnější – maximální jas dosahuje až 3000 nitů, což zajistí perfektní čitelnost i na přímém slunci. CHCI HUAWEI WATCH GT 6 Rekordní výdrž baterie díky křemíkové technologii Huawei nasadil do nových hodinek baterii s vysokým obsahem křemíku, která zvyšuje energetickou hustotu o 37 %. Díky tomu 46mm verze vydrží až 21 dní při lehkém používání nebo 12 dní při běžném provozu. Menší 41mm model nabízí výdrž 14 respektive 7 dní. V režimu outdoorových sportů s aktivním GPS hodinky vydrží až 40 hodin nepřetržitého záznamu. Pokročilé sportovní funkce s virtuálním měřením výkonu Novinkou je virtuální měření cyklistického výkonu přímo na zápěstí bez nutnosti externího wattmetru. Hodinky vypočítávají výkon na základě rychlosti a sklonu terénu. Při připojení skutečného měřiče výkonu dokážou analyzovat FTP (Functional Threshold Power) a sledovat pokrok v tréninku. Pro navigaci využívají hodinky vylepšený systém HUAWEI Sunflower Positioning s o 20 % přesnějším určováním polohy díky šestipásmovému GNSS podporujícímu GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS a NavIC. Watch GT 6 Pro navíc obsahuje mapy více než 17 000 golfových hřišť po celém světě s možností stažení offline map. Analýza zdraví s EKG a emočním wellbeingem Prémiový model GT 6 Pro umožňuje analýzu EKG – stačí přidržet elektrodu na boku hodinek po dobu 30 sekund. Obě verze pak nabízí nepřetržité měření srdeční frekvence, okysličení krve SpO2 a variability srdeční frekvence (HRV). Systém HUAWEI TruSense navíc analyzuje arytmii pulzní vlny pomocí PPG senzoru. Zajímavou funkcí je monitoring emočního wellbeingu, který kategorizuje emoce do 12 stavů vizualizovaných pomocí různých forem květin. Hodinky také obsahují virtuální mazlíčky, kteří uživatele motivují k dechovým cvičením při stresu. Ceny a dostupnost v Česku Huawei Watch GT 6 dostaly doporučenou cenu startující na ceně 6 299 Kč za 46mm verzi v černé nebo šedé barvě. Zelená varianta s tkaným řemínkem stojí 6 799 Kč. Menší 41mm model je dostupný od 6 299 Kč, přičemž zlatá verze s milánským tahem vyjde na 7 499 Kč. Huawei Watch GT 6 Pro jsou k dispozici pouze ve 46mm velikosti, startují přitom na ceně 9 499 Kč. Luxusnější varianta Titanium pak vychází na 12 499 Kč. OBJEDNAT WATCH GT 6 Všechny modely jsou kompatibilní s telefony Android i iOS a vyžadují aplikaci Huawei Health. Zákazníci navíc získají 3měsíční členství Huawei Health+ zdarma s přístupem k pokročilým tréninkovým plánům a meditacím. Zaujaly vás nové hodinky Huawei Watch GT 6? Zdroje: Huawei, TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář česko Chytré hodinky Huawei Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1. No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku Adam Kurfürst 18.7.2024