Levné neznamená špatné. Honor X5c Plus a X7d stojí málo, přesto dokážou zaujmout Hlavní stránka Články Honor X5c Plus a Honor X7d jsou telefony s cenou pod 5 tisíc korun Přestože nestojí mnoho, dovedou v řadě oblastí příjemně potěšit Levnější model zaujme funkcí Magic Capsule, dražší speciálním tlačítkem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Vánoce se blíží, a pokud už nyní tušíte, že budete chtít své nejbližší potěšit novým mobilním telefonem, měli byste začít s vybíráním konkrétního modelu. Představujete-li si jednoduchý, levný, ale přesto na svou cenu slušně vybavený model, pak by vás mohl zaujmout jeden z dvojice Honor X5c Plus a Honor X7d. Ačkoliv se totiž drží pod hranicí 5 tisíc, nabízí vlastnosti, za které by se nemusely stydět ani dražší kousky, než jsou ony samy. Honor X5c Plus: Extra levný model pro nenáročné s jednou skvělou funkcí Honor X5c Plus bude představovat skvělou volbu pro děti na prvním stupni nebo seniory – stojí totiž pouze 1 990 Kč. Navzdory tomu však jeho specifikace nelze označit za vyloženě slabé, a navíc nabízí jednu šikovnou funkci, kterou mu mohou závidět i některé výrazně dražší telefony. Telefon umí zaujmout už svým zpracováním. K dostání je nejen v univerzální černé variantě, ale také v tyrkysovém odstínu Ocean Cyan s velmi pěkným vzorem na zádech. Co se týče použitých materiálů, s kovovým rámem v této cenové hladině opravdu počítat nelze, avšak alespoň plochými bočními hranami se Honor X5c Plus snaží reagovat na to, co je na poli chytrých telefonů aktuálně v módě. Na zadní straně najdeme 50Mpx primární snímač s až 10násobným digitálním zoomem, jenž rozhodně nevykouzlí fotky v kvalitě zrcadlovky (obzvláště pak v noci), ale na příležitostné focení a nahrávání videa bude naprosto dostatečný. Přední straně pak dominuje 6,74” panel s 90Hz obnovovací frekvencí a selfie kamerou v kapkovitém výběžku. Tímto se dostáváme k oné nevšední funkci – Honor X5c Plus nabízí vychytávku zvanou Magic Capsule, která okolo přední kamery dokáže vytvořit interaktivní ostrůvek s notifikacemi nebo dalšími užitečnými informacemi. Dovede upozornit třeba na příchozí hovor, poskytuje pohled na měření pomocí stopek a zobrazuje přehrávanou muziku. Podobá se funkci Dynamic Island, kterou Apple u řady iPhone 14 Pro ukázal, jak se dá chytře využít prostor kolem selfie fotoaparátu. A abych se přiznal, nečekal bych, že se s něčím takovým setkám u telefonu „za dvojku“. Nadstavba MagicOS 9.0 zahrnuje i praktické nástroje spoléhající na umělou inteligenci, jako je Rozpoznávání objektů pomocí AI nebo Vylepšení čistoty obrazu pomocí AI. Ze specifikací pak můžeme v neposlední řadě vypíchnout baterii s kapacitou 5 310 mAh nebo čtečku otisků prstu integrovanou do zapínacího tlačítka. KOUPIT HONOR X5C PLUS A jak je na tom výkon? S čipsetem MediaTek Helio G81 vám běžné aplikace, telefonování a sociální sítě nebudou činit problémy, ale při náročnějších úlohách nečekejte plynulost typickou pro dražší modely. Honor X7d: Elegán s velkou baterií a kouzelným tlačítkem Ještě více překvapeními oplývá Honor X7d. Pokud vám nevadí si připlatit – v základní verzi vyjde na 3 490 Kč – určitě bych se nebál sáhnout spíše po něm než po levnějším X5c Plus. Daleko více mě okouzlil už třeba svým designem, který zejména ve stříbrné variantě působí opravdu stylově. Do značné míry se na tom podílí zlatý lem okolo černého fotomodulu na zádech anebo selfie kamera umístěná v průstřelu. Když se pak na konstrukci podíváme z hlediska odolnosti, zjistíme, že se telefon pyšní krytím IP54. Honor X7d se tedy nebojí prachu ani stříkající vody. Samotný výrobce pak zvýrazňuje certifikaci SGS za odolnost vůči pádu a rozdrcení. Na těle Honoru X7d najdeme i jednu zajímavost, kterou je tlačítko speciálně určené pro spouštění uživatelem nastavených příkazů, aplikací a zkratek. Umožní vám například rychle pořídit snímek obrazovky, zapnout svítilnu anebo otevřít poznámky. CHCI HONOR X7D Ze softwarové palety to ale není zdaleka vše. Honor X7d například s pomocí AI umí vymazat kolemjdoucí nebo nežádoucí objekty z fotografie anebo uměle rozšířit obraz. A pokud už vás vytáčí, že na každé druhé skupinové fotce někdo zavře oči, potěší vás funkce, která je s pomocí AI dokáže otevřít. Stejně jako levnější X5c Plus nabízí i tento model vychytávku Magic Capsule. A co dalšího stojí za zmínku? Jednoznačně dvoučlánková baterie s kapacitou 6 500 mAh, která vám zajistí parádní výdrž. Radost vám udělá také maximální výkon nabíjení, který činí 35 W namísto 15 W u modelu X5c Plus. Fotografie a videa vám zařídí 108Mpx hlavní kamera a audiovizuální zážitek podpoří dvojice hlasitých reproduktorů. Displej se 120Hz frekvencí pak nabídne plynulejší obraz a s procesorem Snapdragon 685 se dočkáte i krapet vyššího výkonu. Závěr: I cenově dostupné modely mohou být zajímavé Modely Honor X5c Plus a X7d jasně ukazují, že i cenově dostupné telefony mají co nabídnout. Pokud chcete maximálně ušetřit, bude pro vás první popsaný kousek představovat skvělou volbu – mobil za 2 tisíce ocení mladší děti nebo třeba senioři. Je ideální pro komunikaci, surfování po internetu nebo občasné hraní jednoduchých her. Honor X7d posouvá výbavu o úroveň výš a potěší i krapet náročnější uživatele. Nabízí ještě zajímavější paletu funkcí, větší baterii, schopnější foťák i plynulejší obrazovku. Já osobně bych se nebál zainvestovat trochu více peněz a pořídit si právě tento model. Co na Honor X5c Plus a Honor X7d říkáte vy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi