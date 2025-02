GTA V dostává na PC masivní next-gen update zdarma! Co všechno přináší?

Rockstar Games konečně vyslyšel prosby PC hráčů a po téměř třech letech od vydání next-gen verze pro PS5 a Xbox Series X|S přináší stejná vylepšení i na počítače. Aktualizace, která vyjde 4. března, navíc obsahuje některé exkluzivní funkce. Za zmínku stojí především podpora ray-tracingu, různých upscalerů nebo možnost předplatit si službu GTA+.

Pokud patříte mezi PC hráče Grand Theft Auto V, máte se rozhodně na co těšit. Aktualizace je zcela zdarma a přidává do hry celou řadu funkcí, které byly dosud k dispozici pouze na konzolích současné generace. Mezi nejvýraznější novinky patří ray-tracing, a to hned ve třech podobách – ambientní okluze, globální osvětlení, stíny a odrazy. Potěší také podpora DLSS 3 od Nvidie a FSR1/FSR3 od AMD, díky čemuž si na své přijdou majitelé grafických karet od obou výrobců.

Pro hráče GTA Online je pak největším lákadlem zpřístupnění služby GTA+, která byla dosud vyhrazena pouze pro konzole. Předplatné nabízí každý měsíc 500 000 GTA$ a 15% bonus při nákupu Shark Cash Cards. Součástí je také přístup do The Vinewood Club Garage se stovkou parkovacích míst a vlastní dílnou. Nechybí ani exkluzivní vozidla, oblečení a další bonusy včetně přístupu ke knihovně klasických her od Rockstaru.

Zajímavým přídavkem je také Hao’s Special Works, tedy specializovaná dílna v LS Car Meet, která umožňuje vylepšit vybraná vozidla na maximální výkon. K dispozici je pět zcela nových vozů (včetně Coil Cyclone II nebo Pegassi Weaponized Ignus) a řada stávajících modelů, které lze nyní upravit.

Co se týče technické stránky, kromě již zmíněného ray-tracingu a upscalerů nabídne aktualizace také podporu DirectStorage pro rychlejší načítání (na podporovaných zařízeních), vyšší rozlišení i snímkovou frekvenci a kompletní podporu ovladače DualSense včetně adaptivních triggerů. Vylepšený zvuk pak zahrnuje podporu Dolby Atmos.

Rockstar myslí i na hráče se slabšími počítači – původní verze hry zůstane nadále funkční a bude dále podporována. Je však třeba počítat s tím, že hráči staré a nové verze spolu nebudou moci hrát online.

Jak se těšíte na nový update do GTA V?

Zdroj: RockstarGames