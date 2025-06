Govee představilo skvěle vypadající nástěnné osvětlení. Podporuje Matter a nyní míří do Evropy

Společnost Govee do Evropy přináší zajímavou novinku v podobě venkovního nástěnného osvětlení Outdoor Up Down Wall Light. Chytré svítidlo nabízí pokročilé wall-washing efekty a čtyřsměrné osvětlení, které dokáže proměnit běžnou fasádu domu v působivou světelnou show. Zařízení se začne prodávat v pondělí za 229,99 eura (5 700 Kč v přepočtu) a postupně se dostane na různé evropské trhy, dost možná i včetně Česka.

Magické barevné efekty na všech stranách

Govee Outdoor Up Down Wall Light se pyšní unikátním designem, který kombinuje 17 RGBIC LEDek po stranách s výkonnými RGBWW diodami v horní a spodní části. Díky speciální konstrukci s reflektorem dosahuje maximální velikost plochy osvětlení až 12 metrů čtverečních, což umožňuje oživit i rozsáhlé venkovní stěny. Svítidlo disponuje jasem 1 400 lumenů a podle výrobce dokáže bez problémů osvětlit 10metrovou terasu nebo příjezdovou cestu.

Uživatelé si mohou vybírat mezi širokou škálou barev nebo nastavit barevnou teplotu od 2 700 K do 6 500 K pro různé nálady a příležitosti. Výrobce do zařízení integroval 64 přednastavených světelných efektů spolu s možností vytvoření vlastních scénářů prostřednictvím DIY režimů.

Chytré ovládání a odolnost proti počasí

Nové nástěnné osvětlení se ovládá přes aplikaci Govee Home, která nabízí intuitivní rozhraní pro nastavení všech funkcí. Svítidlo podporuje také hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Assistant, zatímco kompatibilita s protokolem Matter zajišťuje snadnou integraci do většiny ekosystémů chytré domácnosti.

Pro venkovní použití je klíčová certifikace IP66, která zaručuje odolnost proti prachu i silnému dešti. Govee doplnilo svítidlo také o UV ochranu a schopnost fungovat v extrémních teplotách od -20 °C do +45 °C.

Evropské uvedení s atraktivní cenou

Nové Govee Outdoor Up Down Wall Light představuje zajímavý způsob, jak si zkrášlit zevnějšek obydlí. Vzhledem k ceně se koupě více kusů – například pro osvětlení několika různých venkovních ploch – docela rychle prodraží, ale vzhledem k výbavě a funkcím si myslíme, že je ospravedlnitelná.

Co na nové svítidlo od Govee říkáte vy?

Zdroje: Govee, Notebookcheck