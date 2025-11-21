Garmin se chystá vybavit své hodinky rotační korunkou. Úniky prozrazují, co by mohla umět Hlavní stránka Zprávičky Garmin pracuje na magnetické rotační korunce pro své budoucí hodinky podle nově objeveného patentu Korunka bude kromě otáčení podporovat i stisknutí a detekci rychlosti pohybu Magnetické snímání umožní plně zapouzdřený design bez průchodu do pouzdra hodinek Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Garmin už dlouho spoléhá na osvědčené pětitlačítkové ovládání svých hodinek, ale situace se možná brzy změní. Podle nedávných úniků společnost vyvíjí magnetickou rotační korunku, která by mohla přinést zcela nový způsob ovládání jejích chytrých hodinek. První náznaky přinesl server Gadgets and Wearables spolu s konceptovými rendery, následně portál Garmin Rumors odhalil technické detaily na základě amerického patentu. Patent prozrazuje technické řešení Víc než jen otáčení Modulární konstrukce pro různé modely Výhody pro extrémní podmínky Patent prozrazuje technické řešení Server Gadgets and Wearables nejprve upozornil na vývoj rotační korunky s magnetickým snímáním pohybu a konceptovými obrázky možného designu. Portál Garmin Rumors následně objevil americký patent US20250341869A1 podaný 2. května 2025, který detailně popisuje konstrukci celého mechanismu. Korunka podle dokumentů využívá Hallův senzor umístěný uvnitř pouzdra hodinek, který bezkontaktně snímá pohyb magnetu zabudovaného v korunce. Mezi oběma komponenty zůstává pevná stěna pouzdra – žádný hřídel ani jiná součást neprochází dovnitř hodinek. Toto řešení zajišťuje dokonalé utěsnění bez tradičních O-kroužků, které se časem opotřebovávají. Víc než jen otáčení Nová korunka nebude sloužit pouze k procházení menu. Patent popisuje duální vstupní systém, který kromě rotace detekuje i stisknutí. Uvnitř mechanismu se nachází pružina a kopulovitý element, který při stisknutí vytváří hmatovou odezvu podobnou mechanickému tlačítku. Hallův senzor rozpozná změnu polohy magnetu a vyhodnotí, zda došlo k otočení nebo stisknutí. Systém dokáže rozlišovat rychlost a směr otáčení. Rychlé protočení by mohlo přeskakovat celé sekce menu nebo spouštět zkratky, zatímco pomalý pohyb umožní přesné nastavení hodnot. Pro sportovce to znamená možnost měnit datová pole během běhu nebo upravovat mapy při jízdě na kole bez nutnosti přesného míření na dotykový displej. Modulární konstrukce pro různé modely Dokumenty naznačují, že Garmin navrhuje korunku jako modulární systém s vertikálně skládanou konstrukcí. To umožní měnit hloubku nebo způsob montáže podle konkrétního modelu hodinek. Korunka nemusí být umístěna pouze na pravé straně – může být instalována vlevo nebo na jiných pozicích, což ocení leváci nebo uživatelé specifických sportovních hodinek. Magnetické snímání obsahuje několik malých magnetů pro přesnější sledování rotace. Garmin v patentu zmiňuje použití magneticky propustných materiálů a stínění na desce plošných spojů, aby korunka nerušila kompas a další senzory v hodinkách. Výhody pro extrémní podmínky Absence pohyblivých částí procházejících pouzdrem přináší několik výhod. Hodinky zůstanou plně vodotěsné bez rizika opotřebení těsnění. Patent výslovně zmiňuje použití na potápěčských hodinkách a zařízeních vystavených extrémním podmínkám. Korunka by mohla fungovat spolehlivě v bahně, písku nebo při teplotních extrémech, kde tradiční mechanické řešení selhává. Pro běžné uživatele to znamená jednodušší ovládání v rukavicích nebo za deště, kdy dotykový displej reaguje nespolehlivě. Kombinace otáčení a stisknutí v jednom ovládacím prvku také může snížit počet fyzických tlačítek na pouzdře, což zjednoduší design především u menších modelů. Zatím není jasné, kdy a v jakých modelech se rotační korunka objeví. Existence detailního patentu ale naznačuje, že Garmin do vývoje investuje značné prostředky. První hodinky s touto technologií by se mohly objevit v prémiových řadách Fenix nebo Epix, odkud by se postupně rozšířila do dostupnějších modelů. Uvítali byste rotační korunku na hodinkách Garmin? Zdroje: Gadgets and Wearables, Garmin Rumors O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 