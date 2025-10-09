TOPlist

Wi-Fi 7 router nemusí stát majlant. Tenhle model CUDY teď nestojí ani 1 300 Kč

  • Router CUDY BE3600 Gigabit podporuje Wi-Fi 7, teď stojí jen 1 274 Kč
  • Nabízí kombinovanou rychlost až 3 570 Mb/s a technologii OFDMA
  • Má čtyřjádrový procesor a svými anténami pokryje i větší domácnost

Adam Kurfürst
9.10.2025 08:00
CUDY BE3600 Gigabit Wi Fi 7 Router se zarizenimi kolem sebe

Nová generace Wi-Fi 7 se pomalu dostává i do cenově dostupnějších zařízení. Zatímco řada routerů s touto technologií stojí několik tisíc, model CUDY BE3600 Gigabit Wi-Fi 7 Router na Alze teď vychází jen na 1 274 Kč. Za tuto částku přitom nabídne kombinaci rychlosti, pokrytí a výbavy, která ještě nedávno patřila do vyšší třídy.

Rychlá dvoupásmová síť až 3,6 Gb/s

Router Cudy BE3600 podporuje standard Wi-Fi 7 (802.11be), který přináší vyšší propustnost, nižší latenci a lepší odolnost proti rušení. Kombinovaná rychlost až 3 570 Mb/s (688 Mb/s na 2,4 GHz + 2 882 Mb/s na 5 GHz) umožňuje streamování 4K videí, online hraní i rychlé stahování. Technologie OFDMA a Multi-Link Operation efektivně rozdělují šířku pásma mezi více zařízení a zajišťují plynulé připojení v celé domácnosti.

CUDY BE3600 Gigabit Wi Fi 7 Router render

Srdcem routeru je čtyřjádrový procesor Broadcom 2,0 GHz, který zvládá i náročný síťový provoz a umožňuje připojit více než 200 zařízení současně. Čtyři pevné antény s technologií Beamforming zajišťují silný a stabilní signál až pro 130 m². V praxi to znamená, že router spolehlivě pokryje byt nebo menší rodinný dům bez mrtvých zón.

Porty, mesh i VPN v ceně

CUDY BE3600 nabízí 1× WAN a 3× LAN port s rychlostí 1 Gb/s, což umožňuje stabilní připojení počítačů, konzolí nebo chytrých TV. Router je kompatibilní s CudyMesh, takže lze rozšířit pokrytí dalším uzlem sítě bez ztráty rychlosti. Nechybí ani podpora VPN serveru a klienta (OpenVPN, WireGuard aj.), což v této cenové hladině není zdaleka běžné.

Bezpečnost a snadné nastavení

Router pracuje s nejnovějšími standardy zabezpečení WPA3 a IPv6. Pomocí aplikace Cudy App můžete síť nastavit během několika minut, spravovat připojená zařízení nebo aktivovat rodičovskou kontrolu a QoS prioritizaci pro klíčová zařízení. V balení navíc nechybí ethernetový kabel a napájecí adaptér, takže router můžete okamžitě spustit.

CUDY BE3600 Gigabit Wi Fi 7 Router specifikace souhrn

Pro koho je CUDY BE3600 vhodný?

Tento model je ideální pro uživatele, kteří chtějí využít výhody nové generace Wi-Fi bez nutnosti investovat do dražší výbavy. Hodí se pro běžné domácnosti, studenty i menší kanceláře, kde je potřeba spolehlivá a rychlá síť pro více zařízení. Za cenu okolo 1 300 Kč jde o jednu z nejdostupnějších cest, jak přejít na Wi-Fi 7.

Máte nějakou zkušenost s routery CUDY?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
