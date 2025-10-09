Wi-Fi 7 router nemusí stát majlant. Tenhle model CUDY teď nestojí ani 1 300 Kč Hlavní stránka Zprávičky Router CUDY BE3600 Gigabit podporuje Wi-Fi 7, teď stojí jen 1 274 Kč Nabízí kombinovanou rychlost až 3 570 Mb/s a technologii OFDMA Má čtyřjádrový procesor a svými anténami pokryje i větší domácnost Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Nová generace Wi-Fi 7 se pomalu dostává i do cenově dostupnějších zařízení. Zatímco řada routerů s touto technologií stojí několik tisíc, model CUDY BE3600 Gigabit Wi-Fi 7 Router na Alze teď vychází jen na 1 274 Kč. Za tuto částku přitom nabídne kombinaci rychlosti, pokrytí a výbavy, která ještě nedávno patřila do vyšší třídy. Rychlá dvoupásmová síť až 3,6 Gb/s Router Cudy BE3600 podporuje standard Wi-Fi 7 (802.11be), který přináší vyšší propustnost, nižší latenci a lepší odolnost proti rušení. Kombinovaná rychlost až 3 570 Mb/s (688 Mb/s na 2,4 GHz + 2 882 Mb/s na 5 GHz) umožňuje streamování 4K videí, online hraní i rychlé stahování. Technologie OFDMA a Multi-Link Operation efektivně rozdělují šířku pásma mezi více zařízení a zajišťují plynulé připojení v celé domácnosti. Srdcem routeru je čtyřjádrový procesor Broadcom 2,0 GHz, který zvládá i náročný síťový provoz a umožňuje připojit více než 200 zařízení současně. Čtyři pevné antény s technologií Beamforming zajišťují silný a stabilní signál až pro 130 m². V praxi to znamená, že router spolehlivě pokryje byt nebo menší rodinný dům bez mrtvých zón. CHCI ROUTER SE SLEVOU Porty, mesh i VPN v ceně CUDY BE3600 nabízí 1× WAN a 3× LAN port s rychlostí 1 Gb/s, což umožňuje stabilní připojení počítačů, konzolí nebo chytrých TV. Router je kompatibilní s CudyMesh, takže lze rozšířit pokrytí dalším uzlem sítě bez ztráty rychlosti. Nechybí ani podpora VPN serveru a klienta (OpenVPN, WireGuard aj.), což v této cenové hladině není zdaleka běžné. Bezpečnost a snadné nastavení Router pracuje s nejnovějšími standardy zabezpečení WPA3 a IPv6. Pomocí aplikace Cudy App můžete síť nastavit během několika minut, spravovat připojená zařízení nebo aktivovat rodičovskou kontrolu a QoS prioritizaci pro klíčová zařízení. V balení navíc nechybí ethernetový kabel a napájecí adaptér, takže router můžete okamžitě spustit. Pro koho je CUDY BE3600 vhodný? Tento model je ideální pro uživatele, kteří chtějí využít výhody nové generace Wi-Fi bez nutnosti investovat do dražší výbavy. Hodí se pro běžné domácnosti, studenty i menší kanceláře, kde je potřeba spolehlivá a rychlá síť pro více zařízení. Za cenu okolo 1 300 Kč jde o jednu z nejdostupnějších cest, jak přejít na Wi-Fi 7. KOUPIT CUDY BE3600 ROUTER Máte nějakou zkušenost s routery CUDY? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza router Sleva Wi-Fi 7 Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.