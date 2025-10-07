TOPlist

Sluchátka CMF by NOTHING Buds 2a zlevnila o polovinu! Za pětistovku nabídnou ANC, dva měniče a IP54

  • CMF by NOTHING Buds 2a jsou nyní k dispozici s 50% slevou za pouhých 500 Kč místo původních 999 Kč
  • Sluchátka nabízejí hybridní aktivní potlačení hluku s útlumem až 42 dB a adaptivním režimem
  • Výdrž baterie dosahuje až 35,5 hodiny celkově, přičemž 10 minut nabíjení zajistí 5,5 hodiny poslechu

Adam Kurfürst
7.10.2025 08:00
CMF by NOTHING Buds 2a barevne varianty

Bezdrátová sluchátka CMF by NOTHING Buds 2a nyní pořídíte za pouhých 500 Kč namísto původních 999 Kč. S 50% slevou tak získáte sluchátka s aktivním potlačením hluku, výkonným zvukovým projevem a dlouhou výdrží baterie. Alza nabízí tento model za bezkonkurenční cenu díky aktuální slevové akci.

Bezdrátová sluchátka s prémiovou výbavou za hubičku

Model CMF by NOTHING Buds 2a nyní seženete za pouhých 500 Kč, což z nich činí jednu z nejlepších voleb v kategorii do tisícikoruny. Sluchátka jsou k dispozici v tmavě šedé variantě a ihned skladem, takže nemusíte na svůj nový audio doplněk dlouho čekat.

Za cenu běžných low-endových sluchátek získáte model s aktivním potlačením hluku, které dokáže utlumit okolní ruch až o 42 dB v širokém frekvenčním rozsahu do 2 900 Hz. Nechybí ani režim transparentnosti, který naopak propouští okolní zvuky, když potřebujete zůstat ve spojení s okolím.

Kvalitní zvuk a efektivní potlačení hluku

CMF by NOTHING Buds 2a se oproti běžným sluchátkům v této cenové kategorii mohou pochlubit duální konstrukcí reproduktorů. Kombinace 12,4mm basového a 6mm výškového měniče zajišťuje výrazně lepší zvukový projev s důraznými basy a čistými výškami.

Kalibraci zvuku zajišťuje renomovaný systém DIRAC, který optimalizuje zvukový projev pro vyvážený poslech. Technologie Ultra Bass 2.0 pak inteligentně rozpoznává a vylepšuje basové složky v reálném čase, což ocení zejména milovníci hudebních žánrů stavějících na výrazných basech.

CMF by NOTHING Buds 2a zvuk ilustrace

Pro čisté telefonní hovory jsou sluchátka vybavena čtyřmi HD mikrofony s technologií Clear Voice a pokročilou redukcí hluku větru, což zajistí srozumitelnost vašich hovorů i v rušném prostředí.

Výdrž a praktické funkce na dlouhé cesty

S CMF by NOTHING Buds 2a se nemusíte obávat, že by vás baterie zklamala během dlouhého dne. Sluchátka nabízejí až 8 hodin poslechu na jedno nabití (s vypnutým ANC) a celkovou výdrž až 35,5 hodiny s nabíjecím pouzdrem. Pokud využíváte aktivní potlačení hluku, stále si užijete solidních 5 hodin poslechu a celkově 23 hodin s pouzdrem.

CMF by NOTHING Buds 2a cerna krabicka render

Ocenit můžete také funkci rychlého nabíjení – pouhých 10 minut u nabíječky zajistí 5,5 hodiny poslechu. Pro každodenní používání je praktická také odolnost IP54 proti vodě a prachu, která sluchátka chrání před deštěm i potem při sportovních aktivitách.

Konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.4 s podporou duálního připojení, díky kterému můžete sluchátka současně propojit s telefonem i počítačem a plynule mezi nimi přepínat bez nutnosti ručního párování.

Pro koho jsou sluchátka ideální volbou

Sluchátka CMF by NOTHING Buds 2a nyní za 500 Kč nabízejí lákavou paletu vlastností. Pokud hledáte bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku, kvalitním zvukem a dlouhou výdrží baterie, aktuální 50% sleva z nich dělá jednu z nejlepších dostupných voleb.

Koupíte si sluchátka CMF by NOTHING Buds 2a?

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

