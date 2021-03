V minulosti jsme mohli číst několik příběhů o tom, jak chytré hodinky pomohly zachránit lidský život. Zejména Apple Watch, se kterými je spojeno jednoznačně nejvíce příběhů. Nyní chytré hodinky Apple Watch opět zachraňují lidský život učiteli, pod kterým se propadl led na zamrzlé řece.

Chytré hodinky opět zachraňují život

Muž jménem William Rogers se tuto neděli propadl do zamrzlé řeky v Somersworthu v New Hampshire. Dle webu 9to5mac muž bruslil na řece Salmon Falls. Po několika minutách se pod ním led propadl a byl ve vodě několik minut. “Snažil jsem se co nejrychleji dostat z vody ale led se pode mnou stále bořil. Nikdo nebyl poblíž a nemohl jsem použít svůj iPhone, který jsem měl na břehu. Za několik minut jsem cítil, že jsem podchlazený. Přesto jsem se pokoušel zachovávat chladnou hlavu a poté jsem si vzpomněl, že na sobě mám Apple Watch.”

Rychle tedy vytočil hasiče, kteří byli za necelých 5 minut na místě. Rogers děkoval hasičům, jelikož mu s největší pravděpodobností zachránili život. Muž byl zároveň pochválen i šéfem hasičského sboru. Ne každý prý dokáže zůstat takhle klidný.

Používáte chytré hodinky?