Mnoho aplikací vyžaduje oprávnění, která ve skutečnosti nepotřebují

Pokud povolíte automaticky vše, můžete teoreticky ohrozit svá osobní data

K nejzvědavějším patří sociální sítě a komunikátory

Aby stažené aplikace mohly začít naplno fungovat, nestačí je jen spustit. Nejprve jim musíte udělit řadu nejrůznějších oprávnění. Typicky jde o přístup k vašim obrázkům, ale třeba i o přístup ke kameře, mikrofonu nebo ke kontaktům. U leckterých aplikací (například WhatsApp) to lze chápat – bez těchto oprávnění by zkrátka fungovat nemohly. Ale někdy toho po vás chtějí tolik, že nad tím až rozum zůstává stát.

Web Cybernews se rozhodl dopodrobna prozkoumat nejpopulárnější aplikace a zjistit, jak moc se nás snaží šmírovat. A jak moc jsou případná povolená oprávnění nebezpečná. A výsledky jeho průzkumu nejsou příliš povzbudivé. Otestoval 50 aplikací a zjistil, že většina z nich vyžaduje oprávnění, která ke svému bezproblémovému fungování vůbec nepotřebují. A pokud by je někdo hacknul, dostal by se díky tomu velmi snadno až do nejhlubších útrob našich mobilů.

Nejhůř z testů vyšla indická aplikace MyJio, která po uživatelích chce 29 potenciálně rizikových oprávnění. Hned na druhém místě ovšem skončil WhatsApp, který jich chce 26. Čtvrtou příčku obsadila appka Google Zprávy, pátou WhatsApp Business, šestou Facebook a sedmou Instagram.

Riziková oprávnění neudělujte

K nejrizikovějším oprávněním, která vyžaduje drtivá většina ze zkoumaných aplikací, patří notifikace. Ty jsou sice na první pohled neškodné a bezpečné, nicméně vás brzy mohou zaspamovat reklamami a podivnými nedůvěryhodnými nabídkami. Velmi častá je také žádost o přístup k paměti telefonu, žádost o oprávnění pro zápis nebo oprávnění pro čtení.

Nejzvědavější jsou přitom podle této studie aplikace určené pro komunikaci – ty chtějí v průměru 19 různých oprávnění. Sociální sítě jich vyžadují asi 17. Většina aplikací navíc tato oprávnění pro správné fungování vůbec nepotřebuje.

Zlatou radou odborníků na kyberbezpečnost je proto nepovolovat automaticky vše, co aplikace vyžaduje. Lepší je nejprve vše zakázat a teprve poté postupně povolovat jen to, co je nezbytně nutné.

Zdroj: Pixabay, Cybernews