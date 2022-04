Komerční článek

Značka chytrých hodinek Amazfit slaví úspěšný rok 2021, kdy se z ní stal druhý největší dodavatel chytrých hodinek do České republiky a jeden z pěti největších celosvětově. Vyplývá to z nových údajů společnosti International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker.

Společnost Zepp Health, pod kterou patří značka Amazfit, v roce 2021 potvrdila růst z posledních let a dodala 6,81 milionu chytrých hodinek do celého světa. Do České republiky bylo dodáno 166 tisíc kusů a posunula se tak z pátého místa v roce 2020 na druhé místo v roce 2021 ze všech monitorovaných značek chytrých hodinek.

Generální ředitel společnosti Zepp Health Wayne Huang k tomuto úspěchu uvedl: „Naše umístění je důkazem odhodlání společnosti Zepp Health využívat síly technologií k tomu, aby lidé mohli žít co nejzdravěji. Jsme za toto uznání velice vděční, protože se i nadále zaměřujeme na nabídku přizpůsobených a propojených řešení chytré nositelné elektroniky, postavené na inovacích zaměřených na člověka.”

Letošní jaro ve znamení velkých slev

Do letošního jara značka Amazfit vstupuje s velkou slevovou akcí. Zvýhodněná cena se bude týkat všech modelů včetně novinek GTR 3 Pro, GTR 3 a GTS 3, které byly představeny koncem minulého roku. Výše slevy je téměř pro všechny modely stejná, u všech produktů se cena sníží o 500 Kč, u nejodolnějších hodinek z portfolia, Amazfit T-Rex Pro, zákazník ušetří 1000 Kč.

Slevovou akci lze využít od 25. března do 10. dubna u prodejců elektroniky a na oficiálním e-shopu Amazfit se slevovým kódem AMAZFIT500 nebo AMAZFIT1000.