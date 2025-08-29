Amazfit chystá vylepšenou verzi oblíbených hodinek T-Rex 3. Podívejte se, jak bude vypadat Hlavní stránka Zprávičky Hodinky Amazfit T-Rex 3 Pro se objevily u filipínského prodejce před oficiálním uvedením Novinka přijde ve dvou velikostech 48 mm a 44 mm s jasem displeje až 3 000 nitů Současné T-Rex 3 patří k nejoblíbenějším hodinkám na českém trhu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Společnost Amazfit se evidentně chystá představit vylepšenou verzi svých populárních outdoorových hodinek. T-Rex 3 Pro se předčasně objevily v nabídce filipínského e-shopu Shopee, který odhalil kompletní specifikace i fotografie. Zatímco standardní T-Rex 3 byly uvedeny v září 2024, verze Pro přinese několik zajímavých vylepšení včetně LED svítilny a podpory telefonování. Dvě velikosti a safírové sklo Největší změnou oproti současné generaci bude dostupnost ve dvou velikostech pouzdra. Větší 48mm verze přijde v barvách Tactical Black a Black Gold, menší 44mm model pak v provedení Arctic Gold a Black Gold. Amazfit T-Rex 3 Pro 48mm AMOLED displej nabídne jas až 3 000 nitů ve špičce, což představuje 50% nárůst oproti standardním T-Rex 3 s jejich 2 000 nity. Obrazovku navíc chrání safírové sklo namísto běžného Gorilla Glass, tlačítka jsou vyrobena z titanové slitiny TC4. Svítilna a Bluetooth hovory K hardwarovým novinkám patří především dvoubarevná LED svítilna, která potěší při outdoorových aktivitách. Hodinky dále dostanou reproduktor a mikrofon pro telefonování přes Bluetooth připojení. Sportovci ocení více než 180 sportovních režimů a funkci Route Planning s duálním GPS. Vodotěsnost 10 ATM umožní použití při potápění včetně freedivingu. Nově se objevuje také funkce BioCharge pro měření energetické úrovně organismu, která dosud nebyla dostupná u jiných modelů značky. Kratší výdrž výměnou za funkce Hodinky využívají senzor BioTracker 6.0 pro měření tepu, okysličení krve, stresu a teploty pokožky. Větší 48mm model dostane 700mAh baterii s výdrží až 25 dní, což je paradoxně méně než 27 dní u současných T-Rex 3. I tak jde ale o naprosto skvělou dobu, kterou se hned tak nějaké hodinky pyšnit nemohou. Menší 44mm verze pak nabídne 640mAh baterii s pochopitelně kratší výdrží 19 dní. Obě varianty poběží na systému Zepp OS 4.0 a budou mít 26 GB vnitřní paměti. Amazfit zatím oficiálně hodinky neoznámil, takže neznáme datum uvedení ani cenu. Současné T-Rex 3 patří k nejoblíbenějším na trhu Standardní Amazfit T-Rex 3 si mezitím získaly značnou oblibu mezi českými uživateli. Nabízejí 1,5″ AMOLED displej s rozlišením 480×480 pixelů, jas 2 000 nitů a výdrž až 27 dní na jedno nabití. Hodinky disponují dvoupásmovou GPS se 6 satelitními systémy, 170 sportovními režimy a vodotěsností 10 ATM. Mezi zajímavé funkce patří režim Glove Mode pro ovládání v rukavicích, odolnost proti teplotám od -30°C do 70°C a podpora bezkontaktních plateb Zepp Pay přes NFC. V Česku jsou dostupné ve třech barevných variantách za jednotnou cenu. Jak se na Amazfit T-Rex 3 Pro těšíte vy? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Amazfit Chytré hodinky Sportovní hodinky únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.