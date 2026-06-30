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Amazfit na iPhonu konečně umí víc. Vylepšení notifikací potěší úplně každého

  • Amazfit spustil na vybraných hodinkách interaktivní notifikace pro iPhone, z displeje tak jde přímo odpovídat na zprávy
  • Funkce běží zatím v beta verzi, je omezená na Evropskou unii a vyžaduje iPhone s iOS 26.5 nebo novějším
  • Jako první ji dostaly Balance Ultra, Balance 3 a Cheetah 2 Ultra, další modely mají přibývat postupně

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
30.6.2026 10:00
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Chytré hodinky spárované s iPhonem dlouho fungovaly hlavně jako pasivní obrazovka na zápěstí – upozornění jste si přečetli, ale jakákoli reakce znamenala vytáhnout telefon. Amazfit teď tohle omezení na vybraných modelech maže a přináší interaktivní notifikace, jaké si Apple roky držel hlavně pro vlastní Apple Watch.

Co hodinky Amazfit na iPhonu nově zvládnou

Novinka mění notifikaci z pouhého oznámení na něco, s čím se dá pracovat. Na zápěstí tak vyřídíte věci, které dřív šly jen v telefonu. Amazfit konkrétně zmiňuje tři nové schopnosti.

  • Odpovídání na zprávy přímo z hodinek, třeba ve WhatsAppu, bez sahání po telefonu
  • Rychlé akce u upozornění, která je podporují – například označení jako přečtené nebo zpětné zavolání
  • Zobrazení obrázku v notifikaci, takže třeba náhled z chytrého zvonku uvidíte rovnou na displeji

Proč to jde až teď? Postaral se evropský zákon

Interaktivní notifikace zní jako samozřejmost, ale na iPhonu jde o malou revoluci. Apple totiž tuhle úroveň propojení dlouho rezervoval jen pro vlastní Apple Watch a hodinky jiných značek musely zůstat u prostého zobrazení.

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Změnu vynutil evropský Digital Markets Act (DMA), který Applu nařizuje otevřít iOS i příslušenství konkurence. Apple proto v Evropské unii postupně zpřístupňuje rozhraní pro přeposílání a obsluhu notifikací – a Amazfit patří k prvním výrobcům, kteří toho využili. Konkurenční Garmin zatím obdobnou funkci neoznámil.

Které hodinky Amazfit funkci dostanou

Hned na startu beta verze novinku podporují Balance Ultra, Balance 3 a Cheetah 2 Ultra. Amazfit slibuje, že se v dalších týdnech a měsících přidají i další modely.

  • Amazfit Bip Max
  • Amazfit Active 3 Premium
  • Amazfit Cheetah 2 Pro
  • Amazfit T-Rex 3, T-Rex 3 Pro a T-Rex Ultra 2
  • Amazfit Balance 2

Aby se novinka objevila, potřebujete aktuální aplikaci Zepp i firmware hodinek a iPhone s iOS 26.5 nebo novějším. Funkci pak zapnete přímo v aplikaci Zepp v nastavení zařízení. Protože jde o beta verzi dostupnou jen v Evropské unii, počítejte s tím, že se zatím teprve rozšiřuje a může se chovat nestále.

Chybělo vám na hodinkách Amazfit s iPhonem odpovídání na zprávy?

Zdroje: Amazfit, GSMArena

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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