Amazfit na iPhonu konečně umí víc. Vylepšení notifikací potěší úplně každého Hlavní stránka Zprávičky Amazfit spustil na vybraných hodinkách interaktivní notifikace pro iPhone, z displeje tak jde přímo odpovídat na zprávy Funkce běží zatím v beta verzi, je omezená na Evropskou unii a vyžaduje iPhone s iOS 26.5 nebo novějším Jako první ji dostaly Balance Ultra, Balance 3 a Cheetah 2 Ultra, další modely mají přibývat postupně Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Chytré hodinky spárované s iPhonem dlouho fungovaly hlavně jako pasivní obrazovka na zápěstí – upozornění jste si přečetli, ale jakákoli reakce znamenala vytáhnout telefon. Amazfit teď tohle omezení na vybraných modelech maže a přináší interaktivní notifikace, jaké si Apple roky držel hlavně pro vlastní Apple Watch. Co hodinky Amazfit na iPhonu nově zvládnou Novinka mění notifikaci z pouhého oznámení na něco, s čím se dá pracovat. Na zápěstí tak vyřídíte věci, které dřív šly jen v telefonu. Amazfit konkrétně zmiňuje tři nové schopnosti. Odpovídání na zprávy přímo z hodinek, třeba ve WhatsAppu, bez sahání po telefonu Rychlé akce u upozornění, která je podporují – například označení jako přečtené nebo zpětné zavolání Zobrazení obrázku v notifikaci, takže třeba náhled z chytrého zvonku uvidíte rovnou na displeji Proč to jde až teď? Postaral se evropský zákon Interaktivní notifikace zní jako samozřejmost, ale na iPhonu jde o malou revoluci. Apple totiž tuhle úroveň propojení dlouho rezervoval jen pro vlastní Apple Watch a hodinky jiných značek musely zůstat u prostého zobrazení. Změnu vynutil evropský Digital Markets Act (DMA), který Applu nařizuje otevřít iOS i příslušenství konkurence. Apple proto v Evropské unii postupně zpřístupňuje rozhraní pro přeposílání a obsluhu notifikací – a Amazfit patří k prvním výrobcům, kteří toho využili. Konkurenční Garmin zatím obdobnou funkci neoznámil. Které hodinky Amazfit funkci dostanou Hned na startu beta verze novinku podporují Balance Ultra, Balance 3 a Cheetah 2 Ultra. Amazfit slibuje, že se v dalších týdnech a měsících přidají i další modely. Amazfit Bip Max Amazfit Active 3 Premium Amazfit Cheetah 2 Pro Amazfit T-Rex 3, T-Rex 3 Pro a T-Rex Ultra 2 Amazfit Balance 2 Aby se novinka objevila, potřebujete aktuální aplikaci Zepp i firmware hodinek a iPhone s iOS 26.5 nebo novějším. Funkci pak zapnete přímo v aplikaci Zepp v nastavení zařízení. Protože jde o beta verzi dostupnou jen v Evropské unii, počítejte s tím, že se zatím teprve rozšiřuje a může se chovat nestále. Chybělo vám na hodinkách Amazfit s iPhonem odpovídání na zprávy? Zdroje: Amazfit, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Amazfit Apple Chytré hodinky Garmin iOS notifikace Zepp Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Android 15 přináší novou funkci na Pixely. Ušetří vám čas i práci Jana Skálová 4.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024