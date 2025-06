Amazfit chystá nenápadný chytrý náramek. Displej schovává pod vrstvou textilu

Amazfit Helio Strap vypadá jako obyčejná textilní páska, ale pod nenápadným zevnějškem skrývá plnohodnotný fitness náramek. Nové uniklé obrázky potvrzují dřívější spekulace – obrazovka je zcela skrytá a celé tělo působí jako jednolitý kus bez tlačítek, loga nebo jiných nápadných prvků. Výsledkem je náramek, který na první pohled vůbec nepůsobí jako elektronika.

Skrytý displej a důmyslná textilie

Helio Strap nabízí displej s rozlišením 460 × 460 pixelů, který je ukrytý pod pružnou textilní vrstvou. Žádné výřezy, žádné rámečky – aktivuje se jen v případě potřeby, což zajistí nízkou spotřebu energie. Kombinace textilu a elektroniky je zpracována natolik čistě, že působí dojmem módního doplňku, nikoli klasického chytrého náramku či hodinek.

Smysl to může dávat i z praktického hlediska. Zařízení by díky tomu teoreticky mohlo být možné nosit třeba na kotníku, což by mohlo přijít vhod při některých typech sportovní aktivity nebo při spaní.

Zaměřeno na zdraví, nikoli na parádu

Není překvapivé, že se novinka nebude profilovat jako plnohodnotné chytré hodinky – podle serveru AndroidTr, jenž se všemi informacemi přišel, nepodporuje volání, NFC ani přehrávání hudby. Namísto toho se zaměří na přesné sledování aktivity a zdraví: měření tepu, sportovní režimy, ženské zdraví i zóny srdečního tepu. To vše běží na systému ZeppOS 4.5, propojitelném skrze Bluetooth s aplikací v telefonu.

Oficiální premiéra je doslova za rohem

Vzhledem k tomu, kolik informací o produktu už uniklo, je pravděpodobné, že od oficiálního vydání nejsme příliš vzdáleni. Detaily týkající se ceny a dostupnosti na českém trhu zatím k dispozici nemáme.

Co na Amazfit Helio Strap říkáte vy?

Zdroje: AndroidTR, Notebookcheck