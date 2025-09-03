TOPlist

Chytrý prsten Amazfit s titanovou konstrukcí teď nestojí ani 2,5 tisíce! Má to ale háček

  • Amazfit Helio Ring ve velikosti 12 klesá poprvé pod 2 500 Kč na pouhých 2 358 Kč
  • Ostatní velikosti zůstávají výrazně dražší, na Alze stojí 3 199 Kč
  • Chytrý prsten nabízí kompletní monitoring zdraví bez nutnosti předplatného

Adam Kurfürst
3.9.2025 18:00
amazfit helio ring oficialni cover render

Chytrý prsten Amazfit Helio Ring se na Alze poprvé dostal pod hranici 2,5 tisíce korun. S kódem ALZADNY30 jej ve velikosti 12 pořídíte za 2 358 Kč, což představuje slevu přes tisícovku z původní ceny 3 369 Kč. Má to ovšem háček – akce se týká pouze této jedné velikosti. Menší varianty 8 a 10 zůstávají na ceně 3 199 Kč.

Největší velikost je nejžádanější

Podle dat srovnávače Heureka je právě velikost 12 mezi zákazníky nejpopulárnější. V oficiálním e-shopu Amazfit.cz stojí stejná velikost 3 190 Kč, takže nabídka Alzy představuje vůbec nejnižší cenu na českém trhu.

Titanový prsten s kompletním zdravotním monitoringem

Amazfit Helio Ring využívá titanovou slitinu pro vnější konstrukci a nabízí vodotěsnost až 10 ATM, takže s ním můžete bez obav plavat nebo se potápět. Prsten kontinuálně monitoruje srdeční tep, saturaci krve kyslíkem (SpO2), tělesnou teplotu a úroveň stresu pomocí EDA senzoru. Největší sílu má v analýze spánku, kde sleduje nejen jeho fáze, ale také variabilitu srdeční frekvence (HRV) a klidovou tepovou frekvenci (RHR).

amazfit helio ring nabijeni

Všechna naměřená data se synchronizují do aplikace Zepp, která je kompletně v češtině a na rozdíl od některé konkurence nevyžaduje žádné měsíční předplatné pro přístup ke všem funkcím. Aplikace poskytuje detailní statistiky, týdenní a měsíční reporty a dokonce obsahuje AI chatbota pro analýzu spánku. Prsten komunikuje přes Bluetooth a je kompatibilní s Androidem od verze 7.0 a iOS od verze 12.

Co říkají uživatelé po několika měsících používání

Z recenzí na Alze vyplývá, že největší předností prstenu je právě jeho příznivá cena a absence předplatného. Uživatelé oceňují kvalitní zpracování aplikace Zepp a přesné měření spánku, které se podle recenzentů shoduje s daty z Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch s odchylkou maximálně 15 minut. Rychlé nabíjení do dvou hodin částečně kompenzuje kratší výdrž.

amazfit helio ring mobilni aplikace

Mezi nejčastěji zmiňované nevýhody patří výdrž baterie pouze 2-3 dny, což je výrazně méně než týden u dražší konkurence. Několik uživatelů také upozorňuje, že prsten je objemnější než jiné modely a v noci může rušit svým svícením. Počítání kroků není podle recenzí zcela přesné – rozdíly oproti hodinkám mohou být i několik tisíc kroků denně.

Komu se nákup vyplatí?

Za akční cenu 2 358 Kč představuje Amazfit Helio Ring zajímavou vstupní bránu do světa chytrých prstenů. Ocení jej především ti, kterým vadí hodinky během spánku, ale přesto chtějí mít přehled o kvalitě odpočinku. Absence předplatného a česká lokalizace jsou dalšími výhodami oproti mnohem dražší konkurenci. Pokud vám sedí velikost 12 (obvod prstu 71,3 mm), jde aktuálně o jeden z nejvýhodnějších prstenů na našem trhu.

Jaká je vaše zkušenost s chytrými prsteny?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

