Amazfit Active Max přišly do Česka s velkým a jasným AMOLED displejem, offline mapami a podporou NFC

Amazfit Active Max jsou nyní k dispozici v Česku za cenu 4 290 Kč
Hodinky nabízejí 1,5" AMOLED displej s jasem až 3 000 nitů a výdrž baterie až 25 dní
Novinka disponuje 4GB úložištěm pro offline mapy a podcasty i NFC platbami

Adam Kurfürst
Publikováno: 1.1.2026 14:00

Značka Amazfit oficiálně představila sportovní hodinky Active Max, které cílí především na uživatele začínající s pravidelným cvičením. Zatímco dříve v prosinci unikly první informace o tom, co nabídnou a kolik budou stát, nyní už se za 4 290 Kč dají pořídit i u nás. Hodinky zaujmou velkým AMOLED displejem, dlouhou výdrží baterie přesahující tři týdny a podporou offline map včetně lyžařských středisek.

Velký displej s vysokým jasem
Výdrž baterie přes tři týdny
Sportovní funkce a offline mapy
Cena a dostupnost

Velký displej s vysokým jasem

Amazfit Active Max disponují 1,5″ AMOLED displejem s rozlišením 480 × 480 pixelů a jemností 323 PPI. Maximální jas dosahuje hodnoty 3 000 nitů, což zajišťuje dobrou čitelnost i na přímém slunci. Displej je chráněn tvrzeným sklem a umí automaticky přizpůsobovat jas okolním podmínkám.

Konstrukce hodinek spoléhá na hliníkovou slitinu, která kombinuje nízkou hmotnost s odolností. Samotné hodinky bez řemínku váží 39,5 gramu a jejich rozměry činí 48,5 × 48,5 × 12,2 mm. Vodotěsnost odpovídá standardu 5 ATM, takže hodinky zvládnou plavání, nikoliv však potápění.

Výdrž baterie přes tři týdny

K hlavním přednostem novinky Amazfit Active Max jednoznačně patří i baterie s kapacitou 658 mAh. Výrobce udává výdrž až 25 dní při běžném používání, které zahrnuje sledování tepu, spánku, notifikace a tři 30minutové tréninky týdně s GPS. Při intenzivnějším využívání včetně dynamických ciferníků a častějšího měření tepu výdrž klesá na přibližně 13 dní.

Pro sportovce je podstatná informace o 64 hodinách nepřetržitého provozu GPS. Hodinky podporují pět satelitních systémů (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou a QZSS), což zajišťuje přesné sledování polohy při outdoorových aktivitách.

Sportovní funkce a offline mapy

Amazfit Active Max nabízejí více než 160 sportovních režimů a umí automaticky rozpoznat některé aktivity jako běh nebo plavání. Hodinky sledují tepovou frekvenci pomocí senzoru BioTracker 6.0, měří saturaci krve kyslíkem, analyzují spánek a monitorují stres. K dispozici je také funkce Zepp Coach, která vytváří personalizované tréninkové plány s využitím umělé inteligence.

Oproti levnějšímu modelu Active 2 nabízejí Active Max čtyřnásobně větší úložiště o kapacitě 4 GB. To umožňuje stahovat offline mapy včetně topografických a map lyžařských středisek s navigací. Do hodinek lze také ukládat podcasty a hudbu pro přehrávání bez připojení k telefonu.

Mezi další funkce patří NFC platby prostřednictvím služby Zepp Pay, integrovaný mikrofon a reproduktor pro Bluetooth hovory či hlasové ovládání pomocí asistenta Zepp Flow. Hodinky se propojují s telefony s Androidem 7.0 a novějším nebo iOS 14.0 a novějším přes Bluetooth 5.3.

Cena a dostupnost

Amazfit Active Max jsou v Česku k dispozici za 4 290 Kč. V porovnání s levnějším modelem Active 2 za 2 190 Kč nabízejí větší displej, delší výdrž baterie a mnohem větší úložiště. Dražší Balance 2 za 7 590 Kč pak přidávají safírové sklo, titanovou konstrukci a vodotěsnost 10 ATM.

Zaujaly vás hodinky Amazfit Active Max?

Zdroje: Amazfit, TZ

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi