TOPlist

Výkonná autonabíječka AlzaPower dlouho nebyla levnější. Má dva porty a uživatelé si ji chválí

  • AlzaPower Car Charger P540 klesla na historicky nejnižší cenu 389 Kč
  • Nabíječka kombinuje USB-C port s výkonem 65W a USB-A s 18W
  • Díky vysokému výkonu zvládne napájet i notebooky s USB-C nabíjením

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
13.11.2025 22:00
Ikona komentáře 0
AlzaPower Car Charger P540 zapojena

Pokud hledáte výkonnou autonabíječku, která zvládne rychle dobít nejen telefon, ale i notebook, máme pro vás zajímavou zprávu. AlzaPower Car Charger P540 se nyní prodává za 389 Kč, což představuje nejnižší cenu za posledních několik měsíců. Má kombinovaný výkon až 83 W a uživatelé si ji chválí.

Výkon 65W zvládne i notebooky

Hlavním lákadlem AlzaPower Car Charger P540 je USB-C port s maximálním výkonem 65W, který podporuje standard Power Delivery 3.0. Díky tomu dokáže nabíječka napájet nejen telefony a tablety, ale také notebooky s USB-C nabíjením. Výstup poskytuje napětí od 5V až po 20V podle potřeb připojeného zařízení.

AlzaPower Car Charger P540 render

Druhý port typu USB-A nabízí výkon 18W a podporuje Quick Charge 3.0. Při současném použití obou portů získáte kombinovaný výkon až 83W, což v praxi znamená rychlé nabíjení dvou zařízení najednou. Nabíječka funguje jak v osobních vozech se sítí 12V, tak v nákladních automobilech s 24V systémem.

Podpora všech moderních standardů

AlzaPower P540 není omezena na jediný nabíjecí protokol. Podporuje prakticky všechny rozšířené standardy rychlonabíjení včetně:

  • Power Delivery 3.0/2.0 s PPS
  • Qualcomm Quick Charge 4.0/3.0/2.0
  • Samsung Adaptive Fast Charge
  • Apple 2.4A
  • USB Battery Charging 1.2

Díky technologii Smart IC nabíječka automaticky rozpozná připojené zařízení a přizpůsobí nabíjecí parametry pro optimální rychlost a bezpečnost. Součástí je také ochrana 4Safe, která chrání před zkratem, přepětím, přetížením a přehřátím.

CHCI AUTONABÍJEČKU V AKCI

Kovové tělo a kompaktní rozměry

Nabíječka kombinuje hliníkové tělo s plastovými prvky v šedo-černém provedení. Rozměry 69 × 27 × 27 mm a hmotnost pouhých 46 gramů z ní dělají kompaktního pomocníka, který nezabere v autě mnoho místa. LED dioda indikuje stav nabíjení, přičemž její jas není rušivý při noční jízdě.

AlzaPower Car Charger P540 porty popis

Co říkají uživatelé na AlzaPower P540?

Nabíječka získala na Alze hodnocení 4,8 hvězdiček z 5 od více než 220 zákazníků, přičemž 94 % z nich ji doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí:

  • Schopnost nabíjet notebooky – několik recenzentů potvrdilo bezproblémové nabíjení MacBooků a notebooků Dell či Lenovo
  • Rychlost nabíjení – uživatelé uvádějí nabití telefonu z 15% na 100% za přibližně 75 minut
  • Kvalitní kovové provedení – hliníkové tělo působí prémiově a odvádí teplo
  • Vysoký výkon při malých rozměrech – oceňována je kombinace 65W výkonu v kompaktním těle

Mezi nejčastější výtky patří, že nabíječka některým uživatelům vypadává ze zásuvky, zejména ve starších vozech Škoda s vodorovně umístěnou zásuvkou. Někteří také upozorňují na mírné zahřívání při plném výkonu, což je však u 65W nabíječky běžné.

KOUPIT AUTONABÍJEČKU Z ALZY

Asi nejlepší autonabíječka, co jsem kdy měl. Nabíjí v pohodě i USB-C notebook,“ píše jeden ze spokojených zákazníků. Další uživatel dodává: „Na svůj výkon poměrně malá nabíječka. Má zvyšující měnič, čili dokáže z autobaterie 12V zvýšit na 20V na USB-C a může tak nabíjet výkonnější zařízení.“

Vyplatí se aktuální sleva?

S cenou 389 Kč představuje AlzaPower P540 zajímavou alternativu k dražším značkovým nabíječkám. Za srovnatelný výkon 65W byste u konkurence zaplatili často dvojnásobek. Nabíječka se hodí zejména pro majitele notebooků s USB-C nabíjením, kteří potřebují spolehlivý zdroj energie i během cest autem.

AlzaPower Car Charger P540 ze strany

Využijete slevu na výkonnou autonabíječku AlzaPower?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024