Výkonná autonabíječka AlzaPower dlouho nebyla levnější. Má dva porty a uživatelé si ji chválí Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Car Charger P540 klesla na historicky nejnižší cenu 389 Kč Nabíječka kombinuje USB-C port s výkonem 65W a USB-A s 18W Díky vysokému výkonu zvládne napájet i notebooky s USB-C nabíjením Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte výkonnou autonabíječku, která zvládne rychle dobít nejen telefon, ale i notebook, máme pro vás zajímavou zprávu. AlzaPower Car Charger P540 se nyní prodává za 389 Kč, což představuje nejnižší cenu za posledních několik měsíců. Má kombinovaný výkon až 83 W a uživatelé si ji chválí. Výkon 65W zvládne i notebooky Hlavním lákadlem AlzaPower Car Charger P540 je USB-C port s maximálním výkonem 65W, který podporuje standard Power Delivery 3.0. Díky tomu dokáže nabíječka napájet nejen telefony a tablety, ale také notebooky s USB-C nabíjením. Výstup poskytuje napětí od 5V až po 20V podle potřeb připojeného zařízení. Druhý port typu USB-A nabízí výkon 18W a podporuje Quick Charge 3.0. Při současném použití obou portů získáte kombinovaný výkon až 83W, což v praxi znamená rychlé nabíjení dvou zařízení najednou. Nabíječka funguje jak v osobních vozech se sítí 12V, tak v nákladních automobilech s 24V systémem. Podpora všech moderních standardů AlzaPower P540 není omezena na jediný nabíjecí protokol. Podporuje prakticky všechny rozšířené standardy rychlonabíjení včetně: Power Delivery 3.0/2.0 s PPS Qualcomm Quick Charge 4.0/3.0/2.0 Samsung Adaptive Fast Charge Apple 2.4A USB Battery Charging 1.2 Díky technologii Smart IC nabíječka automaticky rozpozná připojené zařízení a přizpůsobí nabíjecí parametry pro optimální rychlost a bezpečnost. Součástí je také ochrana 4Safe, která chrání před zkratem, přepětím, přetížením a přehřátím. Kovové tělo a kompaktní rozměry Nabíječka kombinuje hliníkové tělo s plastovými prvky v šero-černém provedení. Rozměry 69 × 27 × 27 mm a hmotnost pouhých 46 gramů z ní dělají kompaktního pomocníka, který nezabere v autě mnoho místa. LED dioda indikuje stav nabíjení, přičemž její jas není rušivý při noční jízdě. Co říkají uživatelé na AlzaPower P540? Nabíječka získala na Alze hodnocení 4,8 hvězdiček z 5 od více než 220 zákazníků, přičemž 94 % z nich ji doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí: Schopnost nabíjet notebooky – několik recenzentů potvrdilo bezproblémové nabíjení MacBooků a notebooků Dell či Lenovo Rychlost nabíjení – uživatelé uvádějí nabití telefonu z 15% na 100% za přibližně 75 minut Kvalitní kovové provedení – hliníkové tělo působí prémiově a odvádí teplo Vysoký výkon při malých rozměrech – oceňována je kombinace 65W výkonu v kompaktním těle Mezi nejčastější výtky patří, že nabíječka některým uživatelům vypadává ze zásuvky, zejména ve starších vozech Škoda s vodorovně umístěnou zásuvkou. Někteří také upozorňují na mírné zahřívání při plném výkonu, což je však u 65W nabíječky běžné. „Asi nejlepší autonabíječka, co jsem kdy měl. Nabíjí v pohodě i USB-C notebook," píše jeden ze spokojených zákazníků. Další uživatel dodává: „Na svůj výkon poměrně malá nabíječka. Má zvyšující měnič, čili dokáže z autobaterie 12V zvýšit na 20V na USB-C a může tak nabíjet výkonnější zařízení." Vyplatí se aktuální sleva? S cenou 389 Kč představuje AlzaPower P540 zajímavou alternativu k dražším značkovým nabíječkám. Za srovnatelný výkon 65W byste u konkurence zaplatili často dvojnásobek. Nabíječka se hodí zejména pro majitele notebooků s USB-C nabíjením, kteří potřebují spolehlivý zdroj energie i během cest autem. Využijete slevu na výkonnou autonabíječku AlzaPower? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi