V minulosti jsme vás hned několikrát informovali o telefonu, který bude zřejmě opět trhat prodejní rekordy. Nejlepší zástupce řady Galaxy A, tedy Galaxy A54 má dostat hned několik vylepšení a nyní Samsung propálil také oficiální datum představení.

Indická pobočka společnosti Samsung na svůj web umístila prospekt, ve kterém láká na datum 18. ledna. V tento den bude představen nový smartphone řady Galaxy A, který mimo jiné nabídne také 120Hz displej. K dostání bude v barevných variantách Awesome Black, Awesome Burgundy a Awesome Green. Je tedy téměř jisté, že jihokorejská firma hovoří právě o Galaxy A54.

Je totiž velice nepravděpodobné, že by se do nižších řad dostal displej s takhle vysokou obnovovací frekvencí. Do očekávaného odhalení tedy nyní zbývá už jen týden. S jistotou se dá říct, že se mobil objeví během několika týdnů i u nás v České republice. Pokud tedy teď pokukujete po novém mobilu v cenové kategorii okolo 10 000 korun, možná bychom ještě chvilku počkali.

Co byste vylepšili u telefonů řady Galaxy A?

Zdroj: GSMArena