Trendyol chce dobýt Česko. Proč se mu vyhnout a kdo za ním ve skutečnosti stojí?

Ne každý má na to kupovat značkové oblečení za tisíce korun. A jelikož je čím dál více lidí schopno pohybovat se po internetu a nakupovat přes různé online platformy, jsou na vzestupu i různá online tržiště. Vedle Temu, které do světa vtrhlo velmi agresivně, dobývá Evropu také turecký Trendyol. Ten vznikl už v roce 2010, ale na mezinárodní trh vstoupil až v roce 2021. Od začátku tohoto roku navíc přidělává vrásky tuzemským obchodníkům, kteří nejsou schopni konkurovat mu.

Trendyol působí velmi lákavě. Bundu, která jinde stojí 1 600 Kč, tady seženete za 71 Kč. Pánská trička jsou za stovku i méně. Navíc tam najdete celou řadu světových značek včetně Adidas. Nakupovat lze s různými slevami a takřka veškeré zboží je označeno jako „super sleva“ nebo „mega sleva“. Takže zákazníků rychle přibývá. Je ale potřeba uvědomit si všechna rizika spojená s nákupem na tržišti, za nímž prokazatelně stojí čínské peníze – a kde většina prodejců pochází z Číny nebo Turecka.

Problémy s reklamacemi i ekologií

Velkým tématem je dnes ve světě udržitelnost. Což se týká i módního průmyslu. Je prokázáno, že výroba oblečení a obuvi může za 10 % celosvětových emisí skleníkových plynů. A z 20 % může za celosvětové znečištění vody. Na tržištích typu Trendyol, Shein nebo Temu přitom převažuje levná móda, u níž se předpokládá, že ji nebudete nosit několik let. A ani tak dlouho nevydrží.

Takzvaná rychlá móda může za to, že nejen rychle přibývá oblečení, ale zvyšuje se i množství toho vyhozeného. Evropská unie do budoucna navrhuje přísnější pravidla pro recyklaci, snižování množství mikrovláken a také nová pravidla pro používání vody při výrobě oděvů. To, co ale bude platit pro evropské výrobce, je pro Trendyol nebo Temu jen dobrý vtip – a další šance, jak rozdrtit evropskou konkurenci.

A i když vás ekologické hledisko rychlé módy, na niž se Trendyol specializuje, nechává chladnými, zamyslet byste se měli nad tím, jak to bude s možnými reklamacemi. Zboží snadno objednané odkudsi z Asie totiž není tak snadné reklamovat. A i když se vám to povede, pojí se s tím dodatečné náklady, které jdou často na váš vrub – a mohou i mnohonásobně převýšit cenu daného zboží. Před tím ostatně dlouhodobě varuje Česká obchodní inspekce (ČOI).

Právě k ČOI se scházejí i stížnosti zákazníků. Na online tržiště jich jen za loňský rok bylo několik desítek. Pro zákazníky tržišť jako Trendyol nebo Temu tak má jednu zásadní radu – pročíst si obchodní podmínky ještě dřív, než si cokoliv objednáte. Pak už je totiž na smutky pozdě.

Vliv influencerů a rizikové placení

Zatímco Temu si zaplatilo agresivní reklamní kampaň a vyskakuje na nás naprosto všude, Trendyol na to jde jinak. I ten sice využívá běžné reklamy na sítích nebo na Googlu, ale zároveň si kolem sebe vytváří síť influencerů, kteří propagují jeho výrobky. Ty „své“ už si našel i v Česku – patří k nim třeba youtuberka Anna Šulcová, která má na Instagramu necelý milion sledujících. To, co už svým followers tito novodobí „prodejci hrnců“ nesdělí, je, že za realizované prodeje dostávají až 100% provizi.

Kromě toho, že leckdo nakupuje bez rozmýšlení pod vlivem oblíbeného influencera, je potřeba uvědomit si také to, že Trendyolu dobrovolně dáváte své osobní údaje. A musíte mu důvěřovat v tom, že je nezneužije. Trendyol se ostatně snaží udržet si zákazníky a lákat je k dalším a dalším nákupů s pomocí nejrůznějších nových slev nebo dopravy při nákupu nad 500 Kč zdarma.

V největším nebezpečí se v tomto případě ocitají data z vaší platební karty. Proto experti na kyberbezpečnost doporučují platit raději prostřednictvím Google Pay nebo Apple Pay, nikoliv napřímo platební kartou.

Za Trendyolem stojí Číňané

Leckdo odmítá nakupování přes Temu, protože jde o čínské tržiště. A s Čínou se pojí mnoho bezpečnostních rizik. Trendyol působí bezpečnější, protože je přece turecký. Ale to už dávno není pravda.

85 procent společnosti Trendyol vlastní čínská korporace Alibaba (pod tu spadá například i další populární online tržiště AliExpress). Neboli – nákupy na Trendolu se co do rizikovosti rovnají všem ostatním čínským tržištím a je potřeba postupovat při nich obezřetně. Zvlášť pokud si je pouštíte jakožto aplikace přímo do telefonu.

Trendyol se přitom rozhodl dobýt východní Evropu, do níž počítá i Českou republiku. Svou kampaň cílí především na Rumunsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Česko a Bulharsko. Do konce roku v nich chce získat 2 miliony stabilních zákazníků a celkem aspoň 4 miliony zakázek. I díky čínské podpoře se tak nezdráhá investovat do nových technologií nebo do lepších způsobů přepravy zboží. A zákazníci na to dobře slyší.

Hodnota společnosti Trendyol byla na konci minulého roku 16,5 miliardy dolarů. A Alibaba Group do ní plánuje investovat dalších 46 miliard.

