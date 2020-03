50% sleva na Nejlepší kancelářský balíček: Office 2019 Pro za 29,50 € VS Windows 10 Pro za 8,67 EUR！

Komerční článek

Být zavřený v (dobrovolné) karanténě kvůli řádící epidemii koronaviru není žádný med, ale třeba se na tom dají najít i pozitivní aspekty. Kromě home office a dlouho odkládaných domácích prací se třeba najde čas i na nějaký ten počítačový oddech a možná i na nějaké ty nové instalace či reinstalace softwaru.

A na českých počítačích určitě ještě často straší staré „pirátské“ verze třeba systému Windows či Office, i když s dnešními cenami k tomu není nejmenší důvod. A tomu mohou pomoci březnové slevy z webu Keysworlds, kde je hlavním tahákem až 50 % dolů na produkty Microsoft Office.

A rozhodně bude z čeho vybírat, protože budou k mání velmi zajímavé kusy, které ještě podpoří hezky tučné slevové kupóny. Co třeba takové Windows 10 Pro s 38 % slevou jen za 8.67 euro ? Případně kancelářský balík Office 2019 Professional Plus s 50 % slevou jen ze 29.50 euro ? Fantazii se meze nekladou a určitě stojí za to si nabídku pečlivě prohlédnout. Jen upozorňujeme, že akce platí jen do 31.března.

A ještě masivnější 50 % slevový kupón KWS50 najde využití u následujících kousků :

Samozřejmě na jejich stránkách nenajdete jen ty základní softwarové produkty od Microsoftu, ale dají se koupit i PC hry ze Steamu, Originu, Uplay či Battle.netu, případně další věci z obchodů pro XBOX nebo Playstation. Výhodou jsou i platby Paypalem nebo 24/7 zákaznická podpora obchodu, protože zvrtnout se v oblasti softwaru něco může skoro vždy