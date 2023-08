Podle nejnovějších informací, které na svém Xkovém účtu zveřejnil Max Jambor, půjde zřejmě model skládacího telefonu OnePlus Open v barevných šlépějích svých předchůdců. S napětím očekávaný konkurent smartphonu Samsung Galaxy Z Fold5 tak můžeme očekávat v provedení Voyage Black a Emerald Eclipse. Navíc se telefon bude prodávat globálně, což je opravdu skvělá zpráva.

#OnePlusOpen might be the first real globally available competitor to Samsungs newly launched #GalaxyZFold5 – the new performance beast will be available in two colors: Voyage Black and Emerald Eclipse

— Max Jambor (@MaxJmb) August 22, 2023